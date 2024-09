ONLINE: Nemecký exkancelár Schröder: Mier bol v roku 2022 na dosah. Zmarili to 'mocné kruhy'

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 943 dní 7:39 Letecká divízia ruskej Čiernomorskej flotily cvičila boj proti leteckým i námorným bezpilotným cieľom, uviedla v pondelok ruská tlačová agentúra Interfax s odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany. TASR informuje podľa agentúry Reuters. Na manévroch sa zúčastnili dvojmotorové dvojmiestne stíhačky typu Suchoj Su-30SM a protivzdušná obrana Čiernomorskej flotily. „Bojové ciele misie boli plnené v tme, v rôznych výškach a zahŕňali stúpanie do stratosféry do výšky viac ako 13-tisíc metrov,“ uviedlo ruské ministerstvo obrany. Stíhačky Suchoj SU-30SM sú navrhnuté na vybojovanie vzdušnej nadvlády, blokovanie nepriateľských letísk a ničenie vzdušných, pozemných a námorných cieľov za všetkých meteorologických podmienok vo dne i v noci, uvádza Interfax. Ukrajinské drony Vampír pijú pri Pokrovsku Rusom krv Video Ukrajinský dron Vampír verzus ruské ciele pri Pokrovsku. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

6:48 Najmenej deväť ľudí utrpelo zranenia pri ruských vzdušných útokoch na mesto Záporožie na juhovýchode Ukrajiny, uviedli v pondelok zástupcovia Ukrajiny. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.

Záchranné zložky evakuovali obyvateľov z niekoľkých poškodených bytových domov, uviedlo ukrajinské ministerstvo vnútra prostredníctvom sociálnej siete Telegram. Podľa predbežných informácií použilo Rusko na útok riadené bomby KAB, dodalo ministerstvo vnútra.

Ukrajinské záchranné zložky zverejnili na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook video, ktoré zachytáva záchranárov pri pokuse o uvoľnenie dverí do bytu blokovaných troskami. Video tiež zachytáva ošetrovanie zranených ľudí v noci pred poškodenou obytnou budovou.

6:35 Vojnu na Ukrajine považuje bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder za veľmi nebezpečnú a ľudia na západe podceňujú riziko eskalácie, vyjadril sa podľa švajčiarskeho Weltwoche. Mier bol pritom nadosah, uviedol na podujatí, ktoré Weltwoche nedávno organizoval.

Nemecký denník Die Welt priblížil, čo Schröder na podujatí povedal. Bývalý kancelár, ktorý je známy dobrými vzťahmi s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, uviedol, že ho neoslovila nemecká vláda, ale kontaktovala ho ukrajinská strana cez švajčiarske vydavateľstvo Ringier. Preto sa zúčastnil mierového rokovania v tureckom Istanbule pred dvomi rokmi.

Ukrajinci podľa neho odmietli Švajčiarsko aj Dubaj ako miesto konania rokovaní, nakoniec bolo vybraté Turecko.

Na rozdiel od niektorých tvrdení v médiách bol mier na dosah, povedal Schröder. Pôvodne navrhovaný kompromis, ktorý podporila väčšina účastníkov, bol ponechať východné územia (Donbas) Ukrajine. Na Krym by sa vzťahovalo „juhotirolské riešenie“, čo by znamenalo vytvorenie ruskej enklávy. Vstup Ukrajiny do NATO bol v balíku opatrení zatiaľ odmietnutý.

Ale vláda ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nebola schopná slobodne sa rozhodnúť, povedal Schröder, bez toho, aby hovoril o podrobnostiach. „Mocnejšie kruhy“ za Zelenským zablokovali mier. Verilo sa, že pokračovanie bojov by Rusko strategicky oslabilo. Médiá a americkí generáli boli presvedčení, že Putina možno poraziť a zbaviť ho funkcie.

Bývalý kancelár stále považuje vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou za nebezpečnú a varoval, že Západ podceňuje, že by mohla ešte eskalovať. Schröder kritizoval Putinovu inváziu ako „vážnu chybu“. Ukrajina – aj keby sa stala krajinou NATO – by nepredstavovala akútnu hrozbu pre Rusko. Západ však prehliada historicky založené bezpečnostné záujmy Ruska. „Najmä my Nemci by sme sa mali správať opatrne a konštruktívne na pozadí druhej svetovej vojny a zločinov spáchaných v mene Nemecka,“ povedal Schröder podľa Die Welt.

Nie je proti podpore Ukrajiny financiami a zbraňami na sebaobranu, ale EÚ to musí spojiť s požiadavkami na ukrajinskú vládu, aby predložila seriózne a realistické mierové scenáre: „Túto vojnu bude potrebné ukončiť rokovaniami. V každom prípade sa to nedá rozhodnúť vojensky. Bude to chcieť kompromisy,“ tvrdí. Rusko nemožno vojensky poraziť, tvrdí Schröder. Podľa Die Welt doslova povedal: „Odporúčam, aby sa každý, kto tomu verí, pozrel do historických kníh, od Napoleona po Hitlera, všetci zlyhali. Po počiatočných pochybnostiach Rusi veľkou väčšinou stáli za svojím prezidentom. "Sú presvedčení, že Západ využíva Ukrajinu len ako oštep, aby zrazil Rusko na kolená“.

Po Ukrajine sú Nemecko a EÚ medzi najviac porazenými v tejto vojne. Exkancelár ľutuje, že medzi Francúzskom a Nemeckom neexistuje úzka spolupráca a že obe krajiny neovplyvnili Washington.

6:30 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu navštívil fabriku na výrobu munície v americkom štáte Pensylvánia. Podľa agentúry AP poďakoval zamestnancom a požiadal o ďalšie dodávky. Týmto bodom programu Zelenskyj začal svoj nabitý týždeň v USA, počas ktorého okrem iného vystúpi na Valnom zhromaždení OSN a stretne sa s americkým náprotivkom Joom Bidenom.

Zelenskyj navštívil závod v Pensylvánii za prísnych bezpečnostných opatrení. Podľa AP poďakoval robotníkom, ktorí vyrábajú muníciu nevyhnutnú pre boj jeho krajiny proti ruským pozemným silám.

Demokratický člen Snemovne reprezentantov Matt Cartwright, ktorý sa na stretnutí v závode na výrobu munície v Scrantone zúčastnil, povedal, že prezident mal jednoduchý odkaz: „Ďakujem vám. A potrebujeme vi­ac“.

Scrantonský závod je jedným z mála v USA, ktorý vyrába delostrelecké granáty kalibru 155 milimetrov. Počas uplynulého roka navýšil produkciu. Ukrajina ich od USA dostala už viac ako tri milióny, píše AP.

Zelenskyj potvrdil, že vyjadril vďačnosť všetkým zamestnancom závodu. „Na miestach, ako je toto, naozaj cítite, že demokratický svet môže zvíťaziť,“ napísal na sieti X. „Ďakujem takýmto ľuďom – na Ukrajine, v Amerike a vo všetkých partnerských krajinách – ktorí neúnavne pracujú na tom, aby bola zabezpečená ochrana života,“ dodal Zelenskyj.

Ukrajinský prezident v nedeľu začal niekoľkodňovú návštevu USA. V utorok a v stredu vystúpi na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku a potom odcestuje do Washingtonu, kde bude vo štvrtok rokovať s prezidentom Joom Bidenom a viceprezidentkou Kamalou Harrisovou, ktorá kandiduje na prezidentku.