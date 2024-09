Zelenskyj: Plán víťazstva nad Ruskom je most k mieru. Vojna sa rozhodne túto jeseň

Prezident Zelenskyj hovorí o pláne víťazstva v boji proti ruskej agresii Video Zdroj: Twitter V. Zelenského

"Ukrajina v Spojených štátoch predstaví plán víťazstva a prezident USA ho celý uvidí ako prvý. Samozrejme, predstavím ho partnerom, ktorí sú ako prezident Biden svetoví lídri a môžu sa stať lídrami mieru, keď nám pomôžu s plánom víťazstva. Predstavíme ho aj Kongresu – obom stranám a prezidentským kandidátom. Ďakujem všetkým krajinám a všetkým lídrom, ktorí cítia, že v ruskej vojne proti Ukrajine ide o oveľa viac ako len o osud ukrajinských ľudí. Keď sa Ukrajina dokáže úspešne brániť, získa na tom každá demokratická krajina,“ povedal Zelenskyj vo videu, ktoré zverejnil na Twitteri.

Zelenskyj v americkej továrni na muníciu Video

Posilnenie Ukrajiny?

Plán víťazstva je teda zatiaľ zahalený rúškom tajomstva. Očividne však bude jeho súčasťou ďalšie vojenské posilnenie Kyjeva vrátane použitia západných zbraní hlbšie v ruskom vnútrozemí. A špekuluje sa tiež o tom, že Zelenskyj sa chce so spojencami rozprávať o zrýchlenom procese pozvánky do NATO pre Ukrajinu.

"Plán víťazstva je most. Po prvom mierovom summite (konal sa v júni vo Švajčiarsku, pozn. red.) naši partneri videli, že Rusko nie je vôbec pripravené na nejaké rozhovory. Potvrdilo to môj odkaz pre nich a ukázalo to, prečo na nich nalieham, že bez toho, aby Ukrajinu posilnili, nikdy nedonútia Putina rokovať spravodlivo a za podmienok, keď si budeme rovní. Nikto mi neveril. Povedali: Pozveme Rusov na druhý summit a oni prídu. Teraz máme naplánovaný druhý summit a nezdá sa, že by pribehli,“ povedal Zelenskyj pre magazín New Yorker.

Ako z filmu Predátor. Ukrajinci nacvičovali nočný prepad Rusov Video Nočný výcvik ukrajinskej 60. mechanizovanej brigády. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Druhá mierová schôdzka by sa mala konať v novembri, ale zatiaľ nie sú známe žiadne podrobnosti. Moskva však už cez víkend odmietla účasť na summite. Kremeľ tvrdí, že Ukrajina musí zobrať do úvahy situáciu na bojisku, geopolitickú realitu a obsadenie štyroch ukrajinských regiónov Ruskom. Faktom je, že okupantom sa momentálne darí postupovať najmä v Doneckej oblasti smerom na dôležitý logistický uzol Pokrovsk. Z mesta už utekajú civilisti. No platí aj to, že Rusi vojensky celkovo neovládajú ani štyri ukrajinské regióny, na ktoré si robia nelegálny nárok, teda Doneckú, Luhanskú, Záporožskú a Chersonskú oblasť.

Čítajte viac Rusi predávajú ropu za miliardy aj pod nosom NATO. Dá sa tomu zabrániť?

Zelenskyj v tejto situácii vidí priestor na to, aby Kyjev so spojencami zatlačil na šéfa Kremľa Vladimira Putina. „Plán víťazstva je plánom, ktorý rýchlo posilní Ukrajinu. Silná Ukrajina prinúti Putina zasadnúť k rokovaciemu stolu, o čom som presvedčený. Len som to predtým len hovoril a teraz som to všetko dal na papier, s konkrétnymi argumentmi a konkrétnymi krokmi na posilnenie Ukrajiny v mesiacoch október, november a december, čo umožní diplomatické ukončenie vojny,“ vyhlásil Zelenskyj pre New Yorker.

Bývalý ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov na nedávnej konferencii GLOBSEC v Prahe naznačil, že obe strany si vytvárajú priestor na rokovania.

"Ak sa ma pýtate, s čím príde Zelenskyj za Bidenom, pomôžem si trochou teórie,“ reagoval Reznikov na otázku Pravdy, aký má ukrajinský prezident Zelenskyj plán víťazstva. "Predtým ako som sa stal ministrom, som bol právnikom. Mojou prácou bolo riešenie sporov a konfliktov. Teória hovorí, že jednotlivé strany sú v zóne možnej dohody. No predtým ako si zasadnú za stôl, prezentujú maximálne požiadavky. V júni na summite vo Švajčiarsku odznel mierový plán prezidenta Zelenského. Deň pred touto schôdzkou oznámil Putin svoje podmienky. Tie zneli brutálne. Ale bolo pre mňa zaujímavé sledovať, ako o nich ruský prezident hovoril. Putin mal pripravený text. Vravel, že Rusko uznáva Ukrajinu ako samostatný štát a dá sa diskutovať o jej budúcnosti. Pred dvoma rokmi z Moskvy zaznievalo, že Ukrajina je neexistujúca krajina. Teraz Rusko z môjho pohľadu prezentovalo svoju hranicu v rámci zóny možnej dohody. Áno, v brutálnej forme, no to je len ruské správanie. Niečo sa deje. Dohoda je možná a Moskva by určite mala byť na druhej strane rokovacieho stola, pretože toto je oficiálne vojna medzi Ukrajinou a Ruskom,“ vysvetlil Reznikov.

Veľká neznáma

Veľkou neznámou v celej rovnici možných vyjednávaní a plánov sú však blížiace sa prezidentské voľby v USA. Prípadný návrat republikána Donalda Trumpa do Bieleho domu by totiž asi potešil najmä Rusko.

JD Vance opísal plán na ukončenia vojny na Ukrajine, ktorý do veľkej miery znie ako ten Putinov. Takto reagoval denník New York Times na vyhlásenie Trumpovo kandidáta na viceprezidenta. Ohijský senátor Vance o pláne hovoril pred niekoľkými dňami v programe Show Shauna Ryana.

Čítajte viac Čaká Ukrajinu brutálna zima bez energií? Rusko ohrozuje aj jadrové elektrárne, tvrdia aktivistky

„Vyzeralo by to pravdepodobne tak, že súčasná demarkačná línia medzi Ruskom a Ukrajinou by sa stala demilitarizovanou zónou, silne opevnenou, aby ju Rusi už nenapadli. Ukrajina by si udržala nezávislú suverenitu. Rusko by od Ukrajiny dostalo záruku, že bude neutrálna. Nevstúpi do NATO a ani do niektorých ďalších spojeneckých inštitúcií. Nemci a iné krajiny musia financovať obnovu Ukrajiny,“ uviedol Vance vo štvrtok v rozhovore pre Shaun Ryan Show.

Ako pripomenul portál Politico, republikán nič nehovoril o tom, že by Rusko za rozpútanie vojny malo niesť nejaké následky.

Zelenskyj v USA svoj plán víťazstva predstaví aj Trumpovi. Ukrajinský prezident však zdôrazňuje, že mier musí byť spravodlivý.

„Keď sa ma pýtajú, ako definujem víťazstvo, moja odpoveď je úplne úprimná. Moje zmýšľanie sa nezmenilo. Je to preto, že víťazstvo je o spravodlivosti. Spravodlivé víťazstvo je také, ktorého výsledok uspokojí všetkých – tých, ktorí rešpektujú medzinárodné právo, tých, ktorí žijú na Ukrajine, tých, ktorí stratili svojich blízkych a príbuzných. Oni zaplatili príliš vysokú cenu,“ povedal Zelenskyj pre New Yorker.