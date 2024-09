Dopravný rébus i chaos v Paríži. Zníži sa rýchlosť na ceste až o 20 km/h? Minister sa postavil proti starostke

Obmedzenie motoristov presadzuje ľavicová starostka hlavného mesta Francúzska Anne Hidalgová. Pravicová šéfka širšieho parížskeho samosprávneho regiónu Valérie Pécresseová to dôrazne odmieta, pričom podporu našla v novej vláde, ktorá vznikla pred pár dňami. Do sporu vstúpili aj dopravní experti a právnici. Veľký Paríž sa trochu podobá na malé komediálne Kocúrkovo…

Parížska dopravná tepna má dve časti: vnútornú a vonkajšiu. „Denne tadiaľ prejde až 1,2 milióna automobilov," poznamenal denník Le Monde. Dávnejšie platila na mestskom okruhu maximálna rýchlosť 80 km/h, pred desiatimi rokmi ju znížili o 10 km/h. Hidalgová si teraz predstavuje, že najvyššia povolená rýchlosť sa zmení z 70 km/h na 50 km/h. Čo by to znamenalo pre šoférov? Celá dĺžka mestského okruhu je 35 kilometrov, čiže šoféri by mohli zabudnúť, že bez zápchy by trasu prekonali za pol hodinu.

Starostka zdôrazňuje, že nová limitovaná rýchlosť prospeje životnému prostrediu: podľa Hidalgovej sa v okolí znížia nielen emisie, ale aj hluk. Magistrát avizoval túto zmenu už na začiatku tohto roku. „Bude to závažné rozhodnutie, ktoré pozitívne ovplyvní zdravie našich spoluobčanov," zdôraznil v januári David Belliard, ktorý má na radnici v agende dopravu. Zároveň dal najavo, že vedenie mesta sa neopýta vlády, čo si o tom myslí. V podstate tlmočil názor Hidalgovej, ktorá je presvedčená, že rozhodnutie patrí do jej kompetencie. Keď sa však išla znížiť maximálna rýchlosť z 80 km/h na 70 km/h, starosta Bertrand Delanoe sa obrátil na vládu a počkal na súhlas premiéra Manuela Vallsa.

Radnica informovala v januári tohto roku, že k zmene príde od jesene 2024, skrátka nejaký čas po skončení letných olympijských hier v Paríži. Teraz je už známy termín: Hidalgová chce stúpnuť motoristom na brzdu od 1. októbra. Keď prišla s týmto zámerom, narazila na kritiku už bývalého ministra dopravy Clémenta Beauna. „Neexistuje nijaká presná štúdia vplyvu, ktorá by to Parížanom a obyvateľom širšieho okolia vysvetlila. Nazdávam sa, že by to bolo príliš brutálne a predčasné opatrenie," povedal vtedy pre stanicu RTL.

Nový minister dopravy François Durovray si viac-menej myslí to isté, čo jeho predchodca vo funkcii. Jasne dal najavo, že zníženie rýchlosti nie je záležitosť, o ktorej by mohla rozhodnúť len samotná Hidalgová. „Obava z hluku a zo znečistenia ovzdušia je legitímna, ale štúdie ukazujú, že to nie je nevyhnutne správny spôsob, ako dosiahnuť cieľ," dodal Durovray pre noviny Le Parisien. Poznamenal, že s Hidalgovou sa chce porozprávať, pretože infraštruktúra mestského okruhu má význam pre veľký počet Francúzov, ktorí nežijú v hlavnom meste.

Pécresseová, ktorá dlhodobo nemá dobré vzťahy s Hidalgovou, čo zvlášť vyplýva z toho, že kým šéfka regiónu je pravicová politička a starostka je socialistka, poukázala na to, že rýchlosť na mestskom okruhu nemôže byť téma iba parížsku radnicu: „Denne ho využíva viac ako milión vozidiel, pričom 40 percent jázd sa uskutoční z predmestí na predmestia a medzi motoristami je 80 percent neparížskych užívateľov," citoval ju denník Le Figaro. Pécresseová doplnila, že oveľa lepšie by bolo postaviť protihlukové bariéry, pričom navrhla, že z rozpočtu svojho regiónu by na ne vyčlenila polovicu predpokladaných finančných nákladov.

Z toho, čo napísal Le Figaro, vyplýva, že Hidalgová má čiastočnú pravdu. Jedna časť legislatívy jej dáva právomoc rozhodovať o podmienkach cestnej premávky v Paríži (vrátane rýchlosti vozidiel), ale ďalšia právna norma explicitne stanovuje, že zvýšenie alebo zníženie rýchlosti na mestskom okruhu patrí do kompetencie parížskeho policajného prefekta.

Právnik a dopravný expert Éric de Caumont preto tvrdí, že Hidalgová nemôže sama rozhodnúť o tom, ako rýchlo budú motoristi na dopravnej tepne jazdiť. Zároveň upozornil, že kalibráciu cestných radarov vykonáva polícia, nie mesto. „A tá ak ich nenastaví po novom, šoféri by nemuseli brať ohľad na zníženie rýchlosti. Vyzeralo by to, ako keby zákonu chýbal vykonávací predpis," povedal de Caumont pre Le Figaro.