ONLINE: Český prezident Pavel: Porážka Ukrajiny či Ruska nebude. Časť územia na Ukrajine zostane dočasne okupovaná

Ukrajina musí byť realistická ohľadom svojich vojnových cieľov a prijať, že časť územia by mohla aspoň dočasne zostať pod ruskou kontrolou, tvrdí český prezident Petr Pavel. Ukrajina ani Rusko podľa Pavla nemôžu očakávať, že docielia svoje maximalistické ciele, povedal tiež v rozhovore pre The New York Times.

Podľa Pavla, ktorého denník opisuje ako jedného z najväčších zástancov Ukrajiny v jej obrane proti ruskej invázii, je načase, aby sa Ukrajinci a ich spojenci postavili čelom k tomu, čo je podľa neho realita.

„Najpravdepodob­nejším výsledkom vojny bude, (…)) že časť ukrajinského územia bude pod ruskou okupáciou, dočasne,“ povedal Pavel, ktorý je teraz na návšteve Spojených štátov. Podľa neho existuje „rad príkladov“ území, ktoré sú dočasne v držbe Moskvy.

Ukrajina ani Rusko podľa Pavla nemôžu očakávať, že docielia svoje maximalistické ciele. „Hovoriť o porážke Ukrajiny alebo o porážke Ruska, to sa jednoducho nestane,“ dodal s tým, že „koniec bude niekde medzi“.

„To, že Ukrajina v tejto chvíli nie je schopná dobyť celé svoje územie späť, to vidíme, to je realita,“ pripustil tiež český minister zahraničia Jan Lipavský. Na druhej strane to podľa neho ešte neznamená, že sa Ukrajine nadiktuje, že má zo svojich území niečo dať Rusku, a potvrdiť tým nároky agresora.

Kyjev požaduje navrátenie celého územia okupovaného Ruskom, vrátane Krymského polostrova, ktorý Moskva anektovala v roku 2014. Rusko zase chce, aby sa Ukrajina formálne vzdala územia, ktoré si nárokuje – vrátane štyroch regiónov len čiastočne kontrolovaných ruskými silami.

Lipavský zdôraznil, že je potrebné dbať na dôležité princípy, ako je ochrana Charty OSN a teritoriálna integrita. „Aby to boli Ukrajinci, ktorí rozhodnú o ukrajinskom území,“ povedal novinárom v New Yorku. V rovnakom duchu sa vyjadruje väčšina západných lídrov.

Budúcnosť Ukrajiny bude tento týždeň hlavnou témou Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tu pri svojom stredajšom prejave bude apelovať na väčšiu vojenskú a politickú podporu. Vo štvrtok tiež vo Washingtone predstaví americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi „plán víťazstva“ a potom ho zverejní.

Zelenskyj, ktorý predtým priame rozhovory s Ruskom vylučoval, v lete svoj postoj zmiernil a naznačil, že by priame rozhovory mohli začať v novembri. Neustúpil však od požiadavky, aby Rusko opustilo celé ukrajinské územie.

Česko je spolu s Poľskom a pobaltskými štátmi pevnou oporou Ukrajiny, čelí ale rastúcemu tlaku verejnosti, aby svoju pomoc obmedzilo a tlačilo Ukrajinu k dohode s Ruskom, napísal NYT. Takmer dve tretiny Čechov by podľa prieskumu vykonaného tento rok v lete podporili rýchle ukončenie vojny na Ukrajine aj za cenu toho, že časť ukrajinského územia zostane pod ruskou kontrolou.

Pavel zároveň odmietol ako „nezmysel“ iniciatívy lídrov, ako je maďarský premiér Viktor Orbán, ktorí kritizujú vojenskú pomoc Ukrajine a chcú, aby Kyjev urýchlene požiadal o mier a prestal odčerpávať zdroje, ktoré by podľa nich bolo lepšie vynaložiť na domáce potreby Európy.

„Vec má čo robiť s populizmom,“ povedal Pavel. „Je ľahké povedať: ‚Prestaňme dodávať Ukrajine zbrane a muníciu a mier potom príde sám‘, "dodal. Samotného Orbána s jeho vágne definovanou "mierovou politikou“ označil český prezident za „prototyp európskeho populizmu“.

Dodal, že ako človek, ktorý má určité skúsenosti s obranou a bezpečnosťou a pozná Rusko, vie, že mier nenastane, ak Ukrajina vyhlási, že prestane bojovať. Rusko podľa neho „svoje vojenské aktivity nezastaví“.