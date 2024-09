Ruský kanibal sa vrátil z vojny. V rodnej vieske sa zotavuje zo zranení. Ľudia sa pýtajú, koho ešte zožerie

V malej dedinke neďaleko Volgogradu zavládol strach. Dvetisíc päťsto obyvateľov je v strehu, odkedy sa do Rachinky vrátil trojnásobný vrah a ľudožrút, ktorý zjedol srdce jednej zo svojich obetí.

Dmitrij Malyšev sa do rodiska vrátil z frontu na zdravotnú dovolenku po zranení, ktoré utrpel na Ukrajine. Potvrdil to starosta Rachinky Fjodor Kadovba.

„Áno, vrátil sa po zranení,“ povedal Kadovba pre volgogradský spravodajský portál V1. „Začiatkom roka sa tiež vrátil pre zranenie, ale potom odišiel späť. Hovoril som s ním osobne. Má problémy s čeľusťou a v ruke má črepinu. Zdá sa, že sa to lieči. Predvčerom som ho videl v obchode a pozdravil som ho. Ako mi povedal, teraz dokončí liečbu a vráti sa do zóny SVO,“ dodal starosta. Použil pri tom skratku pre špeciálnu vojenskú operáciu, ako Kremeľ prikázal označovať ruskú agresiu proti Ukrajine.

Sám Malyšev sa na sociálnej sieti pochválil, ako sa doma úspešne zotavuje. Aktualizoval svoju profilovú fotografiu na platforme Odnoklassniki, kde si s nasadenými slnečnými okuliarmi vychutnáva drink v bazéne.

Foto: Odnoklassniki/Dmitrij Malyšev Malysev2 Brutálny vrah a kanibal Dmitrij Malyšev ako príslušník jednotky Štorm - V, v radoch ktorej na Ukrajine bojujú trestanci.

Zmienka o Malyševovi vyvoláva v Rusku podobnú hrôzu, ako meno Andreja Čikatila, sériového vraha a kanibala prezývaného Rostovský mäsiar, ktorého popravili pred tridsiatimi rokmi. Volgogradský ľudožrút rukou kata zomrieť nemohol. V Rusku platí moratórium na vykonávanie hrdelných trestov. Súd mu vymeral dvadsaťpäť rokov za mrežami. Napokon ani tento trest si nemusel odsedieť. Na jeseň 2023 sa nechal naverbovať do jednotky ruskej armády Štorm – V, v ktorej bojujú trestanci. Kremeľ im výmenou za nasadenie vo vojne proti Ukrajine udeľuje milosť.

Malyšev zďaleka nie je prvým ruským zločincom, ktorý sa z frontu vrátil domov s vymazaným trestom. Jeho prípad, ako vystrihnutý z krvavého hororu, vo vedomí Rusov rezonuje aj po desiatich rokoch, preto aj ohlasy na jeho pobyt na slobode sú obzvlášť znepokojené.

„Všetkým radím, nech si vytlačia fotografiu a pre každý prípad ju nosia zo sebou. Ak sa zrazu ocitnete pri sebe na lavičke, niekde na tichom dvorčeku, tak hneď nohy na plecia,“ píše jeden z diskutujúcich pod článkom portáli V1 a ďalší varuje: „Teraz zožerie ľudí vo svojej dedine.“

Vo februári 2014 Malyšev popíjal s istým tadžickým gastarbeiterom. Ten mu vraj navrhol sexuálny styk, po čom prepukla hádka. Malyšev uštedril svojej obeti štyri rany do hlavy ťažkým predmetom. Potom Tadžika zaklal, z hrude mu nožom vybral srdce, opražil ho a zjedol. „Tento proces zaznamenal na videokameru svojho telefónu a sprevádzal ho svojimi komentármi," píše sa v súdnych záznamoch.

Počas rekonštrukcie trestného činu po zatknutí Malyšev presne ukázal, ako vyrezal srdce Tadžika a ako ho teúelne upravoval. Usvedčilo ho ale video, na ktorom zachytil, ako porcuje svoju obeť a ako jej srdce praží na panvici. „Vyprážame človečinku. Tu hľa je srdiečko. Už som pridal cibuľku,“ komentoval svoj postup. Kúsok upraženého srdca hodil aj na podlahu mačke, tá ho oňuchala, ale na rozdiel od neho odmietla zožrať.

Súd Malyševa popri vražde Tadžika a kanibalizmu usvedčil aj z ďalších ťažkých zločinov: vraždy dvoch podnikateľov obzvlášť krutým spôsobom v rámci zločineckej skupiny, prípravy vraždy policajtov, lúpeže, krádeže a nezákonného obchodovania so zbraňami a strelivom.

O tom, že Malyšev dostal milosť za účasť vo vojne proti Ukrajine, písal V1 už v máji. Redaktorom portálu sa podarilo nájsť aj jeho aktuálnu stránku na sociálnej sieti, kde zverejňoval fotografie z frontu. „Na jednej z nich, zo začiatku marca, sa kanibal Dmitrij Malyšev objíma s maniakom Alexandrom Maslennikovom, rozparovačom z Volžského,“ napísal V1.

Foto: Odnoklassniki/Dmitrij Malyšev Malysev Maslennikov Kanibal Dmitrij Malyšev si na vojne spravil selfie so spolubojovníkom Alexandrom Maslennikovom, rozparovačomz Volžského.

Maslennikov (38) je obávaný recividista. V roku 2017, krátko potom, čo ho prepustili z väzenia, kde si odpykával trest za znásilnenie a lúpeže, prišiel do Volžského, kde sa v karaoke klube zoznámil s dvoma mladými ženami. Pozval ich do prenajatého bytu, kde ich zavraždil. Telá obetí rozsekal sekerou a pomlel mlynčekom na mäso, časť dal zožrať psom, zvyšky zahrabal v lese.

V roku 2023 začali vo Volgograde a v satelitnom meste Volžskij kolovať zvesti o možnom Maslennikovovom návrate domov, keďže údajne podpísal kontrakt s žoldnierskou armádou Vagnerovcov, za čo dostal prísľub, že po pol roku bojov na Ukrajine dostane milosť a bude sa môcť vrátiť domov. V tom čase sa túto informáciu portálu V1 nepodarilo potvrdiť. Neskôr sa však redakcia dokázala telefonicky spojiť s Malyševom, ktorý nič nezapieral.

Foto: MV RF Maslennikov-MV-RF Alexandr Maslennikovov, rozparovač z Volžského, na snímke ruského ministerstva vnútra počas zatýkania v roku 2017.

Malyšev potvrdil, že na spoločnej fotografii je to skutočne s Maslennikovom, s ktorým vraj narukovali „kvôli svojmu osobnému presvedčeniu – v mene zachovania tradičných ruských hodnôt“.

„S Alexandrom sme spolu sedeli a v októbri 2023 sme spolu podpísali zmluvu s ministerstvom obrany,“ povedal Malyšev „Slúžime v Štorme V. Poznal som ľudí, ktorí sem prišli z trestaneckého tábora len kvôli zmene prostredia. Zvyčajne sa rýchlo pominuli. Ale ja som pochopil, prečo idem a kam idem. Veď ako by ste vy reagovali, keby vašej malej dcérke na základnej škole povedali, ako si správne nasadiť kondóm? Alebo budú muži chodiť po ulici a olizovať sa navzájom? Je to pre vás normálne? Pre mňa to normálne nie je.“ citoval Malyševa V1.

Prípad na svojom telegramovom kanáli komentoval aj opozičný politik Iľja Jašin, ktorý si v Rusku odpykával 8,5-ročný trest za údajné šírenie dezinformácií o ruskej armáde a od minulého mesiaca žije v Nemecku, kam prišiel v rámci výmeny väzňov medzi Ruskom a Západom.

„Teraz miestni obyvatelia musia kanibala zdvorilo zdraviť a rešpektovať ho za jeho ,hrdinské činy'. Kanibala pravdepodobne čoskoro pozvú do dedinskej školy, aby deťom prednášal vlastenecké lekcie. Možno ho tiež zvolia do dedinskej rady ako poslanca na kandidátke Jednotného Ruska. Prečo nie? Veď Putin vysvetlil, že „veteráni SVO, ktorí sa vrátili z frontu, sú novou elitou spoločnosti',“ napísal Jašin a dodal: "Dôležitý výsledok Putinovej vlády: za 25 rokov sme dospeli k tomu, že elitou sú doslova maniaci a kanibali.“

Koncom februára tohto roku šéf Kremľa vo výročnej správe o stave krajiny označil účastníkov vojny s Ukrajinou za novú „elitu“ Ruska. Putin poznamenal, že práve oni by sa mali podieľať na vzdelávaní mladých ľudí a vedení regiónov. „Takýmto ľuďom, ktorí myslia na krajinu a žijú podľa jej osudu, možno v budúcnosti zveriť Rusko,“ poznamenal.