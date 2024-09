Unikátne svadby budúcnosti na Ukrajine: Páry si hovoria svoje "áno" cez mobil

„Jedného májového dňa uvidel môj manžel v aplikácii Dija oznámenie o beta verzii, ktorá ponúkala online svadobnú službu. Vyzeralo to trochu nezvyčajne… Ale riskli sme to,“ povedala Ševčenková.

Rusi ostreľovali Kyjev, deti utekali do krytu Video Ruský útok na Kyjev dvoma balistickými strelami. Deti bežali do krytu za zvukov výbuchov, ale našťastie obe rakety ukrajinskí obrancovia zničili. Zdroj: / Zdroj: SITA/AP, Ukrajinské ministerstvo obrany

Obaja potom sedeli v kaviarni v meste Izmajil v Odeskej oblasti, keď sa z nich v priebehu niekoľkých minút stali novomanželia. Sledovali pritom displeje telefónov a počúvali matrikára, ktorý viedol obrad prostredníctvom videa. Potom sobáš stvrdili digitálnymi podpismi. „Obrad bol perfektný. Hoci bol celý deň letecký poplach a výpadky prúdu,“ konštatovala Ševčenková.

Ministerstvo pre digitálnu transformáciu spustilo mobilnú aplikáciu Dija v roku 2020. Na začiatku augusta obsahovala približne 130 služieb a podľa úradov ju využíva vyše 20 miliónov Ukrajincov. Ľudia sa cez ňu môžu dostať k rôznym dokumentom, vrátane pasu, vodičského preukazu alebo registrovať auto. Umožňuje tiež počas niekoľkých klikov zaregistrovať firmu alebo zaplatiť dane.

Čítajte aj Zelenskyj: Plán víťazstva nad Ruskom je most k mieru. Vojna sa rozhodne túto jeseň

Tento rok v septembri v nej pribudla ďalšia služba: Úradné uzatváranie manželstva. Stalo sa tak po niekoľkomesačnom testovaní, pričom Ukrajina sa stala prvou krajinou, ktorá má túto prax plne digitalizovanú. Ukrajinci môžu požiadať o ruku aj uzavrieť sobáš online tým, že si vyberú miesto a dátum. Pár pritom môže byť na rovnakom mieste alebo stovky kilometrov od seba.

Semper Fi: ukrajinskí mariňáci v akcii Video 18. prápor ukrajinskej námornej pechoty. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

K 20. septembru podľa údajov ministerstva pre digitálnu transformáciu uzavrelo cez aplikáciu Dija sobáš 251 párov a ďalších 3200 ich o online svadbu požiadalo. Úrady tiež zaznamenali takmer 830-tisíc žiadostí o ruku, pričom 106-tisíc ľudí povedalo „áno“.

„Táto služba je jedinečná. Niektoré krajiny sa pokúšali podobné služby testovať a niektoré štáty v USA ich zaviedli, avšak takto komplexná služba, ktorá uzavrie celý (sobášny) cyklus online a následne vygeneruje dokument, ktorého originál možno obdržať na pošte, je unikátom,“ uviedol minister pre digitálnu transformáciu Mychajlo Fedorov v národnej televízii.

Čítajte aj Láska je silnejšia než vojna. Ukrajinec sa v Taliansku oženil s Ruskou

Legalizácia online sobášov na Ukrajine vyplynula z nutnosti. Od začiatku vojny bráni krajine takmer milión ľudí. Po tom, ako Rusko začalo svoju rozsiahlu inváziu, uzavrelo na Ukrajine v roku 2022 sobáš 222 890 párov, čo podľa ministerstva spravodlivosti prekonalo predchádzajúce dva roky. V roku 2023 však počet sobášov klesol na 186 051 a naopak pribudlo rozvodov.

Hovorkyňa ukrajinského ministerstva vytvorená umelou inteligenciou Video Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí predstavilo svoju novú hovorkyňu, ktorá bola vytvorená pomocou umelej inteligencie (AI). Hovorkyňa menom Viktoria Ši má za úlohu sprostredkúvať v mene rezortu diplomacie informácie o konzulárnych službách. Viktoria ŠI bola vytvorená podľa reálneho človeka - ukrajinskej speváčky a influencerky známej pod pseudonymom Rozali Nombre. / Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny

Ukrajinský parlament po vypuknutí vojny zjednodušil procedúru uzatvárania manželstva počas vojnového stavu tým, že umožnil vojenskému personálu uzatvárať manželstvá na diaľku. Prostredníctvom aplikácie môžu teraz vojaci uzatvárať sobáše so svojimi milovanými, zatiaľ čo sú na frontovej línii.

Avšak zatiaľ čo pre niektorých je teraz uzavretie manželstva jednoduchšie, pre iných zostáva nedosiahnuteľným cieľom. Vitalij Carjuk a jeho partner Viktor požiadali o svadbu hneď po tom, ako bola vo februári 2023 spustená demo verzia funkcie online žiadosti o ruku. Vedeli, že nebude schválená, ale Carjuk tento krok považoval za ďalšiu príležitosť, ako spoločnosti pripomenúť nutnosť prijatia zákona o legalizácii manželstva ľudí rovnakého pohlavia.

Sobáše ľudí rovnakého pohlavia sú na Ukrajine nelegálne a návrh zákona o uznaní registrovaných partnerstiev ako alternatívy je od vlaňajška zaseknutý v parlamente kvôli odporu zákonodarcov. Povolenie registrovaných partnerstiev by sexuálnym menšinám (LGBT+) poskytlo množstvo práv, ktoré sú teraz dostupné len heterosexuálnym párom. Patrí medzi ne právo partnera prevziať telo k pohrebu v prípade smrti. To je dôležité, keďže ukrajinskí vojaci sú pod paľbou a mestá čelia úderom ruských striel.

„Ak sa ľudia o túto tému nezaujímajú, nevedia o ňom. A ak im to nepovieme my, vedieť to nebudú. Preto ani tak nejde o homofóbiu ako skôr o to, aby ľudia viac vedeli,“ myslí si Carjuk.

V súčasnosti nemôžu ukrajinské LGBT+ páry v štátnej aplikácii žiadať o uzavretie manželstva, pretože sa stretávajú s hlásením „chyby“ a požiadavkou, aby boli muž a žena. Môžu však partnerov požiadať o ruku, čo niektorí využili na to, aby si navzájom prejavili lásku. „Dija je v podstate pripravená registrovať páry rovnakého pohlavia a Dija, rovnako ako my, len čaká na prijatie zákonov, ktoré to umožnia,“ zažartoval Carjuk.