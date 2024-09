Ostrov pri Aljaške postavila do pozoru správa o kryse. Pátrajú po nej už mesiace

Skutočnosť, že niekto zbadá krysu, by na väčšine miest sveta neznamenala nič mimoriadne. Ale na jednom z ostrovov južne od Aljašky to tento rok takmer vyvolalo poplach, napísala agentúra AP. Krysy, ktoré by sa na Ostrov svätého Pavla mohli dostať z lodí, by znamenali zásadné nebezpečenstvo pre tamojšie populácie vtákov a cenné ekosystémy.