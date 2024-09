Školskú jedáleň v Colorade navštívil netradičný študent - mláďa medveďa baribala

Vyučovanie na prakticky všetkých školách je už v plnom prúde, pondelkové ráno na jednej z nižších stredných škôl v americkom meste Aspen ležiacom na úpätí Skalnatých vrchov však spestril netradičný študent v podobe mladého medveďa, ktorý vnikol do školskej jedálne. Úrad šerifa okresu Pitkin, aspenská polícia a štátna ochrana prírody štátu Colorado evakuovali študentov a učiteľov do iných budov školy a zviera odchytili.

„Mláďa bolo premiestnené a všetci študenti sa pred 9:30 venovali bežným pondelkovým aktivitám,“ uviedol vo vyhlásení úrad šerifa.

Podobný prípad sa odohral v auguste v Kalifornii. Medveď čierny vnikol do jednej z tried a uviazol v nej, pretože nedokázal otvoriť dvere otvárajúce sa smerom do triedy. Nespôsobil vážnejšie škody, zožral však granolové tyčinky z núdzovej súpravy pre prípad zemetrasenia. Zviera z triedy vypustil manžel učiteľky, ktorá ho v triede našla, keď ju prišla pripraviť na návrat žiakov. Muž sa zhodou okolností venuje riešeniu incidentov s medveďmi vo vidieckych oblastiach a upozorňuje na ich rastúci počet spôsobený rozširovaním ľudského osídlenia.

Medveď baribal alebo medveď čierny (Ursus americanus) obýva Severnú Ameriku. V dospelosti dosahuje dĺžku tela 1,3 až 1,9 metra, v kohútiku je vysoký 1 meter. Jeho hmotnosť sa zvyčajne pohybuje od 55 do 300 kilogramov, samce sú výrazne väčšie než samice. Farba srsti baribala sa mení podľa miesta výskytu – na východe Severnej Ameriky je zvyčajne čierna, na západe škoricová alebo žltohnedá, na pobreží Tichého oceánu sivomodrá.

Baribal patrí medzi šelmy, no približne 95 percent jeho potravy i tak tvorí rastlinná strava. Živí sa časťami rastlín, bobuľovitým ovocím a orechmi, larvami, hmyzom, vtáčimi vajíčkami i mláďatami, medom divých včiel a rybami. Príležitostne loví aj cicavce, napríklad urzony a jelene. Loví tiež kamzíky – zaháňa ich na okraj skál, odkiaľ ich zhadzuje dole.