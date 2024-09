Fiala takpovediac nabíja volebnú zbraň Babišovi. Robí to podobne, ako keď Matovič vlastne pomáhal Ficovi vrátiť sa k moci

O osud svojej vlády sa český premiér Petr Fiala nemusí obávať, pretože aj po odchode Pirátov z vládnej koalície by mu zostalo s jeho spojencami dokopy 104 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina v 200-člennej snemovni. Poukázal na to v rozhovore pre Pravdu politológ Jan Kubáček. Fiala, ktorý je šéf občianskych demokratov, sa rozhodol pre stiahnutie Ivana Bartoša z vlády pre nezvládnutie digitalizácie stavebného konaníia. Líder Pirátov nedokázal odstrániť závažné nedostatky ani po niekoľkých týždňoch stupňujúcej sa kritiky.

Prekvapilo vás rozhodnutie predsedu vlády Petra Fialu odvolať Ivana Bartoša z funkcie vicepremiéra pre digitalizáciu?

Ani nie, pretože tie dôvody, ktoré Fiala uviedol, veľa ľudí zmieňovalo už niekoľko týždňov. Pripomeniem iba, že čoraz viac sa stupňovala kritika na adresu Bartoša, ktorý nezvládal digitalizáciu stavebného konania, čo viedlo k chaosu na úradoch. Fiala chránil Bartoša dovtedy, kým bol šéf Pirátov (uplynulú nedeľu rezignoval na túto funkciu po výraznom neúspechu jeho strany v krajských voľbách, pozn. red.). Videl ho dovtedy ako možného opätovného spojenca po budúcoročných voľbách do Poslaneckej snemovne. Po prepadáku v regionálnych voľbách, v ktorých Piráti viac-menej kopírovali svoj debakel z jari vo voľbách do Európskeho parlamentu, to prestalo platiť, pričom je veľmi otázne, či sa na jeseň 2025 vôbec dostanú do snemovne. Fiala postupoval pragmaticky a cynicky – udrel na najslabší článok reťaze, čiže na Bartoša.

Piráti naznačili, že po odvolaní Bartoša z vlády by z nej mohli odísť ich ostatní ministri.

Fiala si z toho nemusí robiť ťažkú hlavu. Mohol by to využiť na politický marketing – tvrdiť, že zmeny vo vláde znamenajú určitý reštart. Prípadne môže aj zrušiť nejakú funkciu v nej, čo by mohol vydávať za úsporné opatrenie. O osud svojej vlády sa Fiala nemusí obávať, pretože aj po odchode Pirátov z vládnej koalície by mu zostalo s jeho spojencami dokopy 104 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina v 200-člennej snemovni.

Po politickom knockaute Bartoša vo vláde Piráti obvinili Fialu, že po budúcoročných voľbách sa chystá vládnuť s lídrom opozičného hnutia ANO Andrejom Babišom. Mohli by si títo dvaja politici na jeseň 2025 podať ruku?

Jednoznačne nie. Aj keby teoreticky Fialova Občianska demokratická strana (ODS) uvažovala o povolebnej spolupráci s Babišom, jej predstavitelia by požadovali, aby sa novým premiérom nestal Babiš. Naopak, vylúčiť sa nedá, že šéf ANO by sa vedel dohodnúť na vytvorení koaličnej vlády s niekým iným z aliancie SPOLU, ktorá sa skladá z ODS, TOP 09 a ľudovcov. A konkrétne mám na mysli práve ľudovcov. Prípadne môžu byť v hre Starostovia a nezávislí (STAN), čo je strana, v ktorej sa tiež nájdu politici, ktorí by dokázali vládnuť spolu s Babišom na čele vlády. A čo sa týka špekulácie o ODS, opakujem, že by to bolo určite bez Fialu. Svojou spoluprácou s Babišom by totiž poprel vlastnú stratégiu proti nemu, ktorú presadzuje už niekoľko rokov.

Vráťme sa ešte k Bartošovi. Prvé veľké problémy sa začali vyskytovať s digitalizáciou stavebného konania už na začiatku letných prázdnin. Mohol si zachrániť politicky svoju tvár, keby napríklad na prelome augusta a septembra radšej dobrovoľne podal demisiu?

Nepochybne, že keby prijal politickú zodpovednosť, tak by táto kauza nepoškodila Pirátov v takom rozsahu, ako sa sami stali svedkami. Neprinieslo by im to síce výraznejší úspech v krajských voľbách, ale na druhej strane by neutrpeli debakel. Nakoniec pohoreli nielen v krajoch, ale aj vo voľbách do Senátu. Zapríčinil to aj fakt, že Bartoš nedokázal urobiť sebareflexiu, dokonca napriek vlastným zlyhaniam vystupoval útočne a uštipačne. Spochybňoval argumenty odborníkov, zamestnancov stavebných úradov, firiem aj bežných občanov. Zopakujem pritom, že keby Bartoš zostal na čele Pirátov, Fiala by sa s najväčšou pravdepodobnosťou neodhodlal vysťahovať ho z vlády.

Pred tromi rokmi vo voľbách do Poslaneckej snemovne dosiahla volebná účasť viac ako 65 percent, čo bolo najviac od roku 1998. Očakávate podobný záujem voličov v hlasovaní, ktoré sa uskutoční v októbri 2025?

Nazdávam sa, že áno. Ovplyvní to aj očakávanie, že predvolebná kampaň bude veľmi špinavá, útočná, mobilizačná. Predpokladám, že jednou z jej nosným tém sa stane strach, respektíve hľadanie takzvaného vnútorného nepriateľa. Myslím si, že čitateľky a čitatelia na Slovensku vedia, o čom hovorím, pretože niečo porovnateľné zažili… Negatívna a agresívna predvolebná kampaň zvyčajne vedie k vysokej účasti voličov. Zjavne zažijeme pred voľbami zrážku dvoch politických svetov: Fialovho a Babišovho.

Babišovo hnutie si udržiava vysoké volebné preferencie. Čím si to vysvetľujete?

Nechcem to lacno priblížiť ľudom na Slovensku, ale zažili éru predchádzajúcej vlády, keď Igor Matovič fakticky Robertovi Ficovi nabíjal. Fiala robí niečo podobné voči Babišovi. V Česku existuje kombinácia frustrácie, zhoršenej ekonomickej situácie, neplnenia sľubov a arogancie. A teraz sa do toho začínajú pridávať hádky vládnuceho tímu, čo ste videli u Matoviča. Je to nebezpečný koktejl, ktorý vždy pomáha opozícii.