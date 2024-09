Harrisová má podľa najnovších prieskumov náskok pred Trumpom

Podľa prieskumu agentúry SSRS pre televíziu CNN podporilo Harrisovú šesť týždňov pred voľbami 48 percent ľudí a Trumpa 47 percent. To naznačuje, že pôjde o tesný súboj o Biely dom.

Demokratka alebo republikán? Kto vyhrá americké prezidentské voľby? Kamala Harrisová Donald Trump Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Kamala Harrisová 54,9% Donald Trump 45,1%

Prieskum bol vykonaný medzi 19. a 22. septembrom na vzorke 2074 registrovaných voličov. Jeho štatistická odchýlka je tri percentuálne body.

V prieskume agentúry Ipsos zhotoveného pre Reuters získala Harrisová náskok o šesť percentuálnych bodov. V prieskume ju podporilo 46,6 percenta respondentov a Trumpa 40,5 percenta.

Čítajte viac Trump vedie v najnovšom prieskume v troch kľúčových štátoch

Harrisová v ňom získala trochu vyšší náskok ako v predchádzajúcom prieskumu Ipsosu pre Reuters z 12. septembra. Vtedy pred Trumpom viedla o päť percentuálnych bo­dov.

Najnovší prieskum Ipsosu trval tri dni a skončil sa v pondelok. Zúčastnilo sa ho cez internet 1029 dospelých ľudí vrátane 871 registrovaných voličov. Jeho štatistická odchýlka je okolo štyroch percent.

Harrisová: Trumpove plány sú extrémne, republikáni o jednote len rozprávajú Video

Podobné celonárodné prieskumy sú dôležitým pohľadom na postoj voličov. Víťaza novembrových volieb určí Zbor voliteľov podľa výsledkov v jednotlivých amerických štátov.

Rozhodujúce budú zrejme výsledky v siedmich štátoch (tzv. swing states), ktoré nie sú voličsky vyhranené, konštatuje agentúra Reuters. Sú to Pensylvánia, Georgia, Severná Karolína, Michigan, Arizona, Nevada a Wisconsin. Trump vedie v troch – v Arizone, Georgii a Severnej Karolíne, vyplýva to z najnovšieho prieskumu denníka The New York Times a inštitútu pri univerzite Siena College.