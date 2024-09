ONLINE: Bloomberg: Zelenského plán víťazstva? Len zoznam želaní. Trump: USA musia vycúvať z vojny na Ukrajine

Medzi spojencami Ukrajiny nepanuje optimizmus zo Zelenského plánu víťazstva, uvádza agentúra Bloomberg. Neobsahuje žiadne prekvapenie, ktoré by zásadne menilo situáciu vo vojne, hovorí jedna z osôb oboznámená s rozhovormi Zelenského a západných lídrov. Ďalšia o pláne hovorí ako o "zozname želaní".

Zelenskyj: Plán víťazstva nad Ruskom je most k mieru

3:45 Západní predstavitelia sa snažia tlmiť očakávania v súvislosti s plánom na ukončenie vojny, ktorý prezident Volodymyr Zelenskij prišiel predstaviť do New Yorku, uviedla agentúra Bloomberg. Podľa nej ho nepovažujú za predzvesť prelomu v konflikte Ukrajiny s Ruskom.

Jedna z osôb oboznámená s rozhovormi Zelenského so zahraničnými lídrami, ktorá si neželala byť menovaná, uviedla, že prezidentov takzvaný „plán víťazstva“ neobsahuje žiadne skutočné prekvapenie a že to nie je zásadná zmena hry. Iný oficiálny predstaviteľ to opísal ako „zoznam želaní“.

Takéto pochmúrne hodnotenie plánu podčiarkuje prehlbujúci sa pocit pesimizmu medzi spojencami, keďže vojna už trvá tretí rok. Spojenci sa tiež obávajú oslabenia podpory pre Ukrajinu, ak sa bývalý prezident Donald Trump vráti do úradu, napísala agentúra Bloomberg.

Najmenej jeden zo spojencov naznačil, že je čas opäť kontaktovať ruského prezidenta Vladimira Putina, či už zo strany Zelenského alebo zo strany iných krajín, uviedli dvaja predstavitelia.

Republikánsky kandidát na amerického prezidenta Donald Trump v utorok povedal, že Spojené štáty musia vycúvať z vojny na Ukrajine a že demokratická viceprezidentka Kamala Harrisová a prezident Joe Biden to nemajú v pláne. Informovala o tom agentúra Reuters.

„Biden a Kamala nás dostali do tejto vojny na Ukrajine a teraz nás nemôžu dostať z nej von. Nemôžu nás dostať von,“ povedal Trump v prejave v Georgii. Spojené štáty nemajú na Ukrajine svojich vojakov, ale poskytli Ukrajine vojenskú a humanitárnu pomoc v hodnote miliárd dolárov.

„Myslím si, že zostaneme uviaznutí vo vojne, kým nebudem prezident. Urobím to. Vyrokujem to, dostanem sa von. Musíme sa dostať von. Biden hovorí: ‚Neodídeme, kým nevyhráme‘. Čo sa stane, keď oni vyhrajú,“ povedal Trump.

Zelenskyj v piatok varoval, že ak bude jeho víťazný plán odmietnutý, svet bude rozdelený. „Jedna strana bude podporovať Ukrajinu a druhá bude predstierať, že podporuje, aby Rusko a Ukrajina sedeli pri rokovacom stole,“ povedal podľa Bloombergu novinárom v Kyjeve.