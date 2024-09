Miliardový daňový únik pri dovoze tovaru z Číny: V Česku obvinili sedem ľudí

Polícia podala návrh na obžalobu v kauze miliardového daňového úniku pri dovoze tovaru z Číny do Európskej únie. ČTK to dnes povedal hovorca Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Stíhaniu čelia tri firmy a sedem ľudí, ktorým hrozí za skrátenie dane a účasť na organizovanej zločineckej skupine až 13 rokov väzenia.

O začatí stíhania informovala polícia vlani v novembri. Vtedy uviedla, že skupina sa skladá z troch cudzincov a štyroch českých občanov. Podľa Ibeheja bol gang zapojený do dovozu nezdaneného tovaru, predovšetkým elektroniky a oblečenia, a systematicky falšoval faktúry aj ďalšie dokumenty, ktoré mali zakryť skutočný pôvod a hodnotu tovaru. Nehradením dane z pridanej hodnoty vznikla škoda, ktorú vyšetrovatelia vyčíslili na zhruba 1,2 miliardy korún.

500 paliet tovaru

V októbri minulého roka zaistili policajti a colníci pri akcii s krycím názvom Rejdar zhruba 17 miliónov na bankových účtoch, ďalej 2,5 milióna v hotovosti, autá, hodinky a cez 500 paliet tovaru určeného na predaj v e-shopoch. Zasahovali najmä na územie Prahy, Plzenského a Ústeckého kraja. Traja z obvinených následne skončili vo väzbe.

Podľa skorších informácií Úradu európskeho verejného žalobcu (EPPO) gang pôsobil v rokoch 2018 až 2021 a dovezený tovar mal celkovú hodnotu 5,4 miliardy korún. Páchatelia nepravdivo deklarovali, že produkty zamieria do spoločností sídliacich v iných členských štátoch EÚ, čím by sa na ne nevzťahovala povinnosť platby DPH. V skutočnosti ale tovar tajne prepravovali do skladov, odkiaľ veci predávali on-line bez zaplatenia dane.

Prípadom sa od roku 2019 zaoberali ústeckí príslušníci pátracej sekcie Generálneho riaditeľstva ciel, a to na podnet Generálneho finančného riaditeľstva av spolupráci s kriminalistami z centrály v rámci tzv. Daňovej Kobry. O podaní obžaloby bude rozhodovať poverená žalobkyňa EPPO. Podľa Ibeheja je uzavretie policajného vyšetrovania prípadu do jedného roka dôkazom efektívnej spolupráce bezpečnostných zložiek na národnej i medzinárodnej úrovni, vrátane spolupráce s európskym žalobcom.