Ukrajinci sa môžu sobášiť cez mobil. Ale nie všetci. Niektorým aplikácia hlási chybu

The Kyiv Independent/ČTK

The Kyiv Independent/ČTK

The Kyiv Independent/ČTK 26.09.2024 14:00

The Kyiv Independent/ČTK 26.09.2024 14:00

The Kyiv Independent/ČTK 26.09.2024 14:00

"Jedného májového dňa uvidel môj manžel v aplikácii Dija oznámenie o beta verzii, ktorá ponúkala online svadobnú službu. Vyzeralo to trochu nezvyčajne. Ale riskli sme to, "povedala Ševčenková pre portál The Kyiv Independent.

Obaja potom sedeli v kaviarni v meste Izmajil v Odeskej oblasti, keď sa z nich v priebehu niekoľkých minút stali novomanželia. Sledovali pritom displeje telefónov a počúvali matrikára, ktorý viedol obrad prostredníctvom videa. Potom sobáš potvrdili digitálnymi podpismi. „Obrad bol perfektný. Hoci bol celý deň letecký poplach a výpadky prúdu,“ konštatovala Ševčenková.

Ukrajinci zahrali Rusom delostreleckú symfóniu Video

Ministerstvo pre digitálnu transformáciu spustilo mobilnú aplikáciu Dija v roku 2020. Začiatkom minulého mesiaca obsahovala približne 130 služieb a podľa úradov ju využíva vyše dvadsať miliónov Ukrajincov. Ľudia sa cez ňu môžu dostať k rôznym dokumentom, vrátane pasu, vodičského preukazu alebo zaregistrovať auto. Umožňuje tiež pomocou niekoľkých klikov zaregistrovať firmu alebo zaplatiť dane.

Foto: SITA/AP, Emilio Morenatti Ukrajina, svadba, nevesta, ženích, more, láska Novomanželia Alexandra Tabašnenko (27) a Pavel Tabašnenko (33) sa bozkávajú na vlnolame po svadbe v Odese.

Tento mesiac v nej pribudla ďalšia služba: Úradné uzatváranie manželstva. Stalo sa tak po niekoľkomesačnom testovaní, pričom Ukrajina sa stala prvou krajinou, ktorá má túto prax plne digitalizovanú. Ukrajinci môžu uzavrieť sobáš online s tým, že si vyberú miesto a dátum. Pár pritom môže byť na rovnakom mieste alebo stovky kilometrov od seba.

„Proces uzavretia manželstva trvá iba 30 minút. Všetko, čo potrebujete, je smartfón a internet,“ píše sa na portáli Dija.

Foto: SITA/AP Valentin2 Anastasia a Viačeslav, obaja príslušníci ukrajinských ozbrojených síl, sa zosobášili v kyjevskom mestskom parku.

Do 20. septembra podľa údajov ministerstva pre digitálnu transformáciu uzavrelo cez aplikáciu Dija sobáš 251 párov a ďalších 3200 o online svadbu požiadalo.

Čítajte viac Ukrajinka z Charkova: Rusi nikdy nedostanú mesto pod kontrolu

"Táto služba je jedinečná. Niektoré krajiny sa pokúšali podobné služby testovať a niektoré štáty v USA ich zaviedli, avšak takto komplexne, keď sa uzavrie celý (sobášny) cyklus online a následne vygeneruje dokument, ktorého originál možno obdržať na pošte, je unikát, "povedal minister pre digitálnu transformáciu Mychajlo Fedorov v národnej televízii.

Ukrajinci zostreľujú drony Šáhid českým Viktorom Video

Legalizácia online sobášov na Ukrajine vyplynula z nutnosti. Od začiatku vojny bráni krajinu takmer milión ľudí v zbrani. Po tom, ako Rusko začalo svoju rozsiahlu inváziu, uzavrelo na Ukrajine v roku 2022 sobáš vyše 222-tisíc párov, čo podľa ministerstva spravodlivosti prekonalo predchádzajúce dva roky. V roku 2023 však počet sobášov klesol na 186-tisíc a naopak pribudlo rozvodov.

Čítajte viac Vojna láske nepraje. Ukrajinky majú problém nájsť si partnera

Ukrajinský parlament po vypuknutí vojny zjednodušil procedúru uzatvárania manželstva počas vojnového stavu tým, že umožnil vojakom a vojačkám uzatvárať manželstvá na diaľku. Prostredníctvom aplikácie môžu teraz vojaci uzatvárať sobáše so svojimi milovanými, zatiaľ čo sú na frontovej línii.

Foto: SITA/AP Valentin3 Vojak v Kyjeve drží prilbu ako pravoslávnu sobášnu korunu počas svadobného obradu príslušníkov ukrajinskej teritoriálnej obrany Lesie Ivaščenkovej a Valerija Fylymonova.

Avšak zatiaľ čo pre niektorých je teraz uzavretie manželstva jednoduchšie, pre iných zostáva nedosiahnuteľným cieľom. Vitalij Carjuk a jeho partner Viktor tiež požiadali o online svadbu. Vedeli síce, že im ju neschvália, ale Carjuk tento krok považoval za ďalšiu príležitosť, ako spoločnosti pripomenúť nutnosť prijatia zákona o legalizácii manželstva ľudí rovnakého pohlavia.

Čítajte viac Aké časy, taká svadba. Ukrajinka sa vydá za vojaka geja

Sobáše ľudí rovnakého pohlavia sú na Ukrajine nelegálne a návrh zákona o uznaní registrovaných partnerstiev ako alternatívy od vlaňajška odvisol v parlamente pre odpor zákonodarcov. Povolenie registrovaných partnerstiev by sexuálnym menšinám (LGBT+) poskytlo množstvo práv, ktoré sú teraz dostupné len heterosexuálnym párom. Patrí medzi ne právo partnera prevziať v prípade úmrtia telo svojej „polovičky“ a pochovať ho. Bolo by to potrebné, keďže ukrajinskí vojaci sú pod paľbou a mestá čelia ruskému bombardovaniu.

„Ak sa ľudia o túto tému nezaujímajú, tak o nej nevedia. A ak im to nepovieme my, tak to vedieť ani nebudú. Preto ani tak nejde o homofóbiu ako skôr o to, aby ľudia viac vedeli,“ myslí si Carjuk.

V súčasnosti nemôžu ukrajinské LGBT+ páry v štátnej aplikácii žiadať o uzavretie manželstva, pretože narážajú na hlásenie „chyby“ a požiadavku, že musí ísť o muža a ženu. Môžu však partnerov aspoň požiadať o ruku, čo niektorí využili na to, aby si navzájom prejavili lásku. „Dija je v podstate pripravená registrovať páry rovnakého pohlavia a Dija, rovnako ako my, len čaká na prijatie zákonov, ktoré to umožnia,“ vraví Carjuk.