V Thajsku zabili 125 kritiky hrozených krokodílov. Hrozilo, že by pri záplavách útočili na ľudí

„Dážď podmyl múr farmy a my sme bohužiaľ museli utratiť 125 krokodílov, ktoré chováme už 17 rokov,“ povedal Natthapak Khumkad, majiteľ farmy v severozápadnej thajskej provincii Lampchún. Za pomoci zamestnancov usmrtil ohrozené krokodíly siamské elektrickým prúdom, aby im zabránil v úteku a prípadnom napádaní dedinčanov a dobytka. Fotografiu bagru odvážajúceho zdochliny plazov potom zverejnil na internete.

Odborník z thajského ministerstva pre národné parky povedal, že chovateľ mal krokodílov previezť do oblasti nezasiahnutej povodňami. „Mohla to byť lekcia, ako zaobchádzať s nebezpečnými zvieratami pri prírodných katastrofách,“ dodal. Majiteľ krokodílov sa pritom už skôr obrátil na úrady, aby jeho trojmetrové plazy zatiaľ umiestnili do dočasného útulku. Tie ale jeho žiadosť zamietli s tým, že zvieratá sú príliš veľké.

Podobný prípad sa odohral pred dvoma týždňami v nigérijskom štáte Borno, kde sa rozpadla hrádza. Voda spôsobila povodne a vyplavila aj miestnu zoologickú záhradu, z ktorej spláchla jedovaté hady a krokodíly do miest v oblasti.

Thajsko a ďalšie krajiny v regióne ako Vietnam či Laos zasiahol pred týždňom tajfún Yagi. Ten v krajine zabil minimálne 20 ľudí, záplavy v Barme si zase vyžiadali 226 mŕtvych a 77 nezvestných. Celkom tiež zničili skoro 260-tisíc hektárov ryžovísk a ďalších polí.