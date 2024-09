Vrah z Maroka v lesíku pri Paríži vyvolal poplach medzi politikmi. Francúzsko sprísni kroky proti ilegálnym migrantom

Páchateľa vraždy 19-ročnej študentky vypátrala francúzska polícia v súčinnosti so švajčiarskymi bezpečnostnými zložkami. Vraha zatkli v okolí Ženevy.

Páchateľa vraždy 19-ročnej študentky vypátrala francúzska polícia v súčinnosti so švajčiarskymi bezpečnostnými zložkami. Vraha zatkli v okolí Ženevy.

Taha pricestoval z Afriky legálne do Európy v lete 2019. Hranice EÚ prekročil v Španielsku, odkiaľ zamieril do Francúzska. Prišiel z Maroka, mal vtedy 17 rokov. Do cestovného pasu dostal po príchode pečiatku s dátumom 13. júna 2019. „Platnosť turistických víz mu vypršala 27. júla 2019," poznamenal denník Le Figaro. Zadržali ho potom fakticky už ako ilegálneho migranta. V tom čase ešte nebol plnoletý, preto sa o neho mal postarať úrad sociálnej pomoci pre mladistvých.

Znásilnenie nie je len to, keď ženu prepadnú na ulici, trest hrozí aj za vynútený sex v manželskej spálni Video Archívne video.

V septembri 2019 si Taha vyhliadol obeť v parku. Vysokoškoláčku vo veku 23 rokov. Sexuálne na ňu zaútočil a okradol ju. Polícii sa neskôr podarilo vypátrať páchateľa, prokurátor podal obžalobu a sudca poslal Tahu za mreže. „Za spáchané zločiny ho väznili od marca 2022 do júna 2024," napísal server Linternaute. V lete tohto roku ho potom po odpykaní trestu poslali do záchytného strediska pre ilegálnych migrantov. Približne pred tromi týždňami (presne 3. septembra) mu umožnili voľný pohyb.

Prečo sa to stalo? „Na základe zákona ho prepustili na slobodu v čase štvrtej a poslednej možnosti predĺženia jeho zadržania o 15 dní," ozrejmili noviny Le Monde s tým, že Taha dal sľub súdu, že sa pravidelne bude hlásiť na polícii. Prečo ho nevyhostili po odpykaní trestu? Francúzske úrady neurobili formálnu chybu, tú zapríčinila krajina jeho pôvodu. „Úrady nezískali konzulárny pas z Maroka, cestovný doklad nevyhnutný na vyhostenie cudzinca bez platného pasu,"napísal Le Monde.

Čítajte viac Americký expolitik sa priznal k zámeru sexuálne zneužiť v Prahe maloletú osobu

Čo nasledovalo? Polícia zaradila Tahu do zoznamu hľadaných osôb, pretože nedodržal sľub, že sa bude pravidelne hlásiť na policajnej stanici. Urobila to 19. septembra. A už ďalší deň sa stala tragédia…

Philippine, 19-ročná študentka, sa vracala domov z univerzity k rodičom. Bol piatok, tešila sa na víkend v ich spoločnosti. Jej kroky z fakulty v Paríži smerom domov viedli cez Boulonský lesík. Nachádza sa na okraji 16. parížskeho obvodu, rozprestiera sa na rozlohe 846 hektárov. Philippine (polícia neuvádza celé meno obete podobne ako ani priezvisko Tahu) bola nezvestná od popoludnia. „Naobedovala o 14. hodine v školskej jedálni, potom sa jej stopy stratili," uviedol serve LCI. Rodičom nedvíhala mobil, tí preto v piatok hodinu pred polnocou alarmovali políciu.

V sobotu sa vybralo pátrať po študentke aj približne 50 jej príbuzných a známych. Boli to oni, kto nakoniec našiel miesto činu. Otrasný nález v Boulonskom lesíku: telo zahrabané do zeme. Všetci tušili, že jej posledné stopy sa nachádzali v tomto prírodnom areáli, pretože polícia získala od mobilného operátora informáciu, že sa tam niekde nachádza mobil nezvestnej.

Čítajte viac Najprv ju hájila, teraz ju napráva. Vláda po tlaku ustupuje, premlčanie sa pri znásilnení nakoniec meniť nebude

Uplynulo potom len niekoľko desiatok hodín a Taha sa už ocitol v rukách polície. Nie francúzskej, ale švajčiarskej. Zadržali ho totiž v okolí Ženevy. Ako sa to podarilo tak rýchlo? Pred piatimi rokmi Tahovi odobrali vzorky DNA a zaradili ich do databázy sexuálnych delikventov. A je pravdepodobné, že jeho miesto vo Švajčiarsku odhalili prostredníctvom geolokalizácie jeho mobilného telefónu. O vydanie vraha, ktorý má teraz 22 rokov, už vo Francúzsku požiadali Švajčiarsko; netreba pochybovať o tom, že ho deportujú do Paríža, aby ho tam mohli súdiť.

Vražda vysokoškoláčky vyvolala znovu debatu o (ne)účinnosti postupu francúzskych úradov voči ilegálnym migrantom. Kým naprieč Európskou úniou sa ročne podarí vyhostiť 30 percent osôb, ktorým bola nariadená deportácia do krajiny ich pôvodu, naopak, vo Francúzsku je tento údaj menej ako 10 percent. O ohavnom zločine sa vyjadrujú všetci politici.

Manželský pár zneužíval mladé dievčatá. Počet obetí rastie Video Archívne video.

Nový minister vnútra Bruno Retailleu zdôraznil, že nestačí vraždu iba odsúdiť alebo nahnevať sa. Podčiarkol, že je nevyhnutné, aby sa zlepšil výkon spravodlivosti (efektívnosť vyhostenia) a aby sa účinnejšie chránila bezpečnosť francúzskych obyvateľov. „Ak treba zmeniť pravidlá, zmeňme ich," dodal podľa agentúry AFP. Úrady by zjavne mohli efektívnejšie postupovať, keby sa zmenila ústava, čo by im uľahčilo nekompromisné kroky proti ilegálnym migrantom, ktorí spáchali trestný čin.

Líder socialistov Olivier Faure požaduje záruky, aby z Francúzska museli odísť tí, čo nebezpečným spôsobom porušia zákony. „Keď máme niekoho za mrežami, o kom si môžeme myslieť, že predstavuje hrozbu pre francúzsku bezpečnosť, nemali by sme ho prepustiť skôr, ako budeme mať istotu, že z nášho štátu odíde preč," citoval ho Le Monde.

Predstavitelia umiernenej pravice žiadajú, aby sa dôkladne vyšetrila nefunkčnosť systému pri vyhosťovaní ilegálnych migrantov. Čo najtvrdší postup proti nim už dlhé roky presadzuje krajná pravica, jej predák Jordan Bardella ostro kritizoval súčasné pomery: „Naša justícia je laxná, náš štát je nefunkčný, naši lídri nechávajú Francúzov žiť s ľudskými bombami," napísal na sociálnej sieti X, keď nebezpečných cudzincov prirovnal k výbušninám v spoločnosti.

Čítajte viac Vychádzajúca hviezda českej politiky zhasne za mrežami. Súd potvrdil, že exposlanec znásilnil ženy

Nateraz je otázne, čo všetko sa sprísni, ale isté je, že po vražde vysokoškoláčky bude musieť vláda prijať dôrazné opatrenia. A spolu s ňou parlament, ktorý schvaľuje návrhy zákonov.