Obžalovali prvého úradujúceho starostu New Yorku v histórii. Demokrat Adams nemieni odstúpiť

Adamsa by však mohla z čela vedenia najľudnatejšieho amerického mesta odvolať guvernérka štátu New York Kathy Hochulová, píše agentúra AP.

O tom, že Adams čelí obžalobe, informoval ako prvý s odvolaním sa na svoje zdroje denník The New York Times. Obsah obžaloby je stále tajný. Jej text by mohol byť zverejnený počas dnešného dňa, odhadujú agentúry. Podľa zdrojov agentúry AP obžalobu schválila na to určená porota.

Podľa agentúr by obžaloba mohla súvisieť s vyšetrovaním financovaním Adamsovej predvolebnej kampane. Americké úrady preverovali, či Adams a jeho kampaň nedostali cez spriaznené firmy nepovolené dary od tureckej vlády. Vlani kvôli tomu Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) zabavil Adamsovi telefóny a tablety a prehľadal bydlisko niektorých jeho blízkych spolupracovníkov.

Adams, ktorý je prvý obžalovaný starostom vo výkone funkcie v histórii New Yorku, podľa agentúry Reuters uviedol, že obžalobu očakával a že je postavená na klamstvách. Rezignovať nehodlá. „Zvolili ste ma, aby som viedol mesto, a viesť ho tiež budem,“ uviedol Adams s tým, že sa cíti nevinný.

Prokuratúra na Manhattane odmietla záležitosť komentovať. Jeden z advokátov starostu potvrdil, že Adams spolupracuje s justíciou, napísala agentúra Reuters. Nechcel však oznámiť, z ktorých trestných činov je obžalovaný.

Vedenie newyorskej radnice čelí podľa agentúry AFP najmenej štyrom vyšetrovaniam zo strany federálnych úradov a niekoľko blízkych spolupracovníkov a spojencov starostu rezignovali v uplynulých mesiacoch na svoje funkcie. Sám Adams čelí prepadu popularity.

Starostu už vyzvala na rezignáciu demokratická kongresmanka Alexandria Ocasiová-Cortezová. Adamsa môže z funkcie odvolať demokratická guvernérka Hochulová. Jej kancelária však zatiaľ záležitosť nekomentovala, píše agentúra AP.