Veľké štáty vyzývajú na trojtýždňové prímerie medzi Izraelom a Libanonom, regiónu hrozí výbuch

Na rokovaní Bezpečnostnej rady OSN o situácii v Libanone, ktorý čelí rozsiahlym izraelským úderom, francúzsky minister zahraničia Jean-Noël Barrot povedal, že Paríž a Washington vypracovali návrh na uzavretie takéhoto prímeria. V rýchle zastavenie bojov dúfa libanonský premiér Nadžíb Míkátí. Izraelský vyslanec pri OSN Danny Danon uviedol pred zverejnením výzvy, že jeho krajina uprednostňuje diplomaciu pre zaručenie bezpečnosti pri hranici s Libanonom. V stredu izraelská armáda tvrdila, že mieni pokračovať v úderoch na Libanon.

Biely dom zverejnil spoločné vyhlásenie USA, Francúzska, Európskej únie, Británie, Nemecka, Saudskej Arábie, Kataru a ďalších krajín s výzvou na okamžité prímerie v oblastiach pri hranici medzi Izraelom a Libanonom, ktoré by malo trvať 21 dní. Krajiny vyzvali aj na implementáciu rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN z júna, ktorá podporovala dohodu o prímerí v Pásme Gazy medzi Izraelom a teroristickým hnutím Hamas.

„V uplynulých dňoch sme s americkými partnermi pracovali na návrhu na dočasné prímerie s dĺžkou 21 dní,“ uviedol pred vydaním vyhlásenia šéf francúzskej diplomacie Barrot. Počas prímeria by sa mali uskutočniť ďalšie rokovania medzi Izraelom a Hizballáhom o situácii na juhu Libanonu a severe Izraela. Barrot uviedol, že návrh na prímerie bude čoskoro zverejnený, podľa niektorých zdrojov sa tak stane v najbližších hodinách. „Očakávame, že ho (prímerie) obe strany prijmú bez prieťahov,“ dodal minister.

V reakcii na otázku agentúry Reuters libanonský premiér Nadžíb Mikátí uviedol, že dúfa v skoré zavedenie prímeria. Podľa neho Bezpečnostná rada OSN musí vyvinúť tlak na Izrael, aby zastavil boje na všetkých frontoch.

„V Libanone sa rozpútava peklo,“ uviedol na začiatku zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN Guterres. Generálny tajomník OSN vyzval na prímerie, ktoré by zaručilo dodávky pomoci do Libanonu. „Svet nemôže dopustiť, aby sa z Libanonu stalo ďalšie Pásmo Gazy,“ uviedol Guterres a poukázal na situáciu na palestínskom území, kde boje medzi Izraelom a teroristickým hnutím Hamas spôsobili veľké straty na životoch a výrazné zhoršenie humanitárnej situácie.

„Región je na pokraji úplnej katastrofy. Ak sa situácia nevyrieši, tak svet bude čeliť katastrofálnym následkom,“ uviedol pred zasadnutím Bezpečnostnej rady OSN šéf iránskej diplomacie Arakčí. Podľa neho Izrael prekročil svojimi rozsiahlymi údermi na Libanon z uplynulých dní všetky medze. V prípade izraelskej ofenzívy by Irán podporil „všetkými prostriedkami“ Libanon.

Zástupca Izraela pri OSN Danon povedal pred zverejnením výzvy na prímerie, že jeho krajina chce riešiť bezpečnosť pri hranici s Libanonom diplomatickými prostriedkami. Na oficiálnu reakciu izraelskej vlády na výzvu na prímerie sa stále čaká. Vo štvrtok by do New Yorku mal pricestovať izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý v piatok vystúpi na Valnom zhromaždení OSN.

Izrael v posledných dňoch veľmi rozšíril rozsah svojich úderov na Libanon, ktoré podľa miestnych úradov stáli od pondelka život viac ako 600 ľudí. Izrael tvrdí, že útočí na libanonské hnutie Hizballáh, ktoré od októbra opakovane ostreľova sever Izrael. Tam musela časť obyvateľov opustiť svoje domovy. „Ak diplomacia nedokáže zabezpečiť našim obyvateľom návrat domov, tak použijeme všetky ďalšie prostriedky, ktoré máme v súlade s medzinárodným právom k dispozícii,“ uviedol Danon. V stredu izraelská armáda uviedla, že bude pokračovať vo svojich úderoch. Kvôli možnej pozemnej operácii v Libanone armáda povolala dodatočné zálohy.