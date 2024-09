Rukou vojakov vracajúcich sa z Ukrajiny zomrelo už bezmála 250 Rusov

Od začiatku veľkej vojny na Ukrajine zabili ruskí vojaci vracajúci sa do vlasti z frontu prinajmenšom 242 ľudí a ďalších 227 ťažko zranili. Zrátal to portál Vjorstka na základe otvorených zdrojov - z údajov súdov a správ médií. Obeťami týchto zločinov sa stali obyvatelia 80 regiónov Ruska.

Redakcia Vjorstky upozorňuje, že obetí vracajúcich sa veteránov bude v skutočnosti viac, zverejnená bilancia za 2,5 roka vojny totiž obsahuje len spoľahlivo potvrdené prípady.

Čítajte viac Ruský kanibal sa vrátil z vojny. V rodnej vieske sa zotavuje zo zranení. Ľudia sa pýtajú, koho ešte zožerie

Celkovo bolo začatých 350 trestných stíhaní. Z toho 114 sa týkalo vrážd, v dôsledku ktorých zomrelo 139 osôb. Až 85 Rusov sa stalo obeťami 75 bývalých trestancov naverbovaných do vojny z nápravných zariadení, ďalších 54 zahynulo rukou 39 bežných vojakov.

Video

Z ostatných trestných činov s následkom smrti bolo 64 prípadov ťažkého ublíženia na zdraví, 20 po porušení pravidiel cestnej premávky, päť prípadov usmrtenia z nedbanlivosti, dva po navádzaní na užívanie drog (v oboch prípadoch išlo o maloleté obete) a jedno zabitie nad rámec nutnej obrany.

Čítajte viac Putinove milosti v praxi: Žoldnier po návrate z Ukrajiny zabil šesť ľudí, ďalší znásilnil deti

Väčšinu zločinov páchajú bývalí trestanci naverbovaní na front – súdy a médiá ich zaznamenali až 246. Ich obeťami sú väčšinou ženy. Ďalších 180 obžalovaných bolo z radov bežných príslušníkov ozbrojených síl.

Foto: Odnoklassniki/Dmitrij Malyšev Malysev Maslennikov Kanibal Dmitrij Malyšev si na vojne spravil selfie so spolubojovníkom Alexandrom Maslennikovom, rozparovačomz Volžského.

Zo 125 omilostených a podmienečne prepustených vojnových veteránov, ktorí po návrate z frontu zabili alebo spôsobili zranenia s následkom smrti, bolo 54 v minulosti odsúdených za podobné zločiny, ďalší traja boli v minulosti odsúdení za znásilnenie.

Čítajte viac Dvakrát omilostený zabijak opäť zabíja: Príbeh brutálneho vraha z Ruska, ktorý uniká spravodlivosti

K väčšina trestných činov dochádza v dôsledku požitia alkoholu. Obeťami účastníkov vojny proti Ukrajine sú často ľudia z ich okolia: príbuzní, susedia a známi.

Najčastejším trestným činom je život ohrozujúce úmyselné ublíženie na zdraví. Redakcia Vjorstky narátala najmenej 220 takýchto prípadov, v dôsledku ktorých zomrelo 64 ľudí a 158 bolo zranených, mnohí skončili ako invalidi. Tresty za úmyselné ublíženie na zdraví pre tých, ktorí boli naverbovaní v trestaneckých táboroch, sa pohybujú od 4 do 12 rokov a od 4 do 10 rokov pre ostatných vojakov.

Čítajte viac Omilostení zločinci páchajú v Rusku zverstvá. Brutálne vraždy a znásilnenia veteránov z frontu otriasli krajinou

Ďalším 66 poškodeným účastníci vojny po návrate do Ruska spôsobili ťažké zranenia pri pokuse o vraždu, prehnanej sebaobrane, ako aj z nedbanlivosti a porušením pravidiel cestnej premávky. Už vynesené tresty v tejto kategórii sa pre bývalých trestancov pohybujú od 6 do 14 rokov, pre ostatných vojakov – od 7 do 10 rokov.

Čítajte viac Umučil jej dcéru. Putin ho za účasť vo vojne omilostil, zistila zúfalá matka. Vykúpil sa krvou, vysvetlil Kremeľ

Z 292 zverejnených rozsudkov len u ​​15 percent veteránov nebola zohľadnená ich účasť vo vojne, prípadne udelené vyznamenanie, ako poľahčujúca okolnosť. Za zabitie z nedbanlivosti alebo v prípadoch, keď obete prežijú, tak bývalí vojaci zvyčajne dostávajú minimálne a podmienečné tresty, konštatuje Vjorstka.