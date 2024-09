Botswana kontra Nemecko: 20-tisíc slonov zastrelíme a nakŕmime nimi ľudí

Botswanský prezident Mokgweetsi Masisi chce nechať odstreliť 20-tisíc premnožených slonov spôsobujúcich škody na majetku a straty na životoch. Vygradoval tak spor s Nemeckom, ktoré ako najväčší dovozca loveckých trofejí z týchto zvierat v Európskej únii zvažuje sprísniť ich import. Tým by podstatne klesli príjmy juhoafrického štátu, napísal denník Die Welt.

Botswana a ďalšie štáty v južnej Afrike sa stretávajú s najväčším suchom za posledných 50 rokov. „Naši ľudia hladujú. Slonom hrozí smrť. Ak majú naši ľudia hlad, máme povinnosť ich nakŕmiť. A môžem vám otvorene povedať: Jedia aj slony,“ uviedol prezident Masisi. Neuviedol však, kedy začne s vybíjaním tisícov chobotnatcov a spracovávaním ich mäsa.

Vybíjanie slonov a rozdelenie ich mäsa ľuďom hladujúcim kvôli suchu oznámila tento mesiac napríklad aj Zimbabwe a už skôr aj Namíbia.

Čítajte viac Botswana pohrozila, že do Nemecka pošle 20-tisíc slonov. Nežartujem, odkázal prezident Masisi

Juhoafrický štát k takémuto riešeniu dospel po niekoľkomesačnom spore s Nemeckom. Tento rok v apríli totiž nemecká ministerka životného prostredia Steffi Lemkeová vzniesla návrh na sprísnenie pravidiel pre import sloních trofejí do Nemecka. Masisi jej plán skritizoval, pretože Botswančania zarábajú tisíce eur za kvóty na odstrel slonov, z ktorých si potom bohatí Európania odvezú hlavu alebo kožu. Prezident africkej krajiny preto oznámil, že na protest chce do Nemecka poslať 20-tisíc slonov, to sa k ponuke doteraz nevyjadrilo.

V Botswane žije najväčší počet slonov na svete, cez 130 000. Požierajú úrodu, ničia majetok i zabíjajú ľudí. Botswana kvôli ich premnoženiu povoľuje odstrel za peniaze. V minulosti už odviezla osemtisíc slonov do susednej Angoly a tiež navrhovala poslať 10-tisíc slonov do Londýna, aby si Briti podľa botswanského ministra pre divokú prírodu vyskúšali, aké to je s nimi žiť.

Čítajte viac Migrujúce stádo slonov spôsobilo škody vo viacerých dedinách na juhozápade Číny, zničilo desiatky hektárov úrody

Nemecko bolo k roku 2021 najväčším dovozcom sloních loveckých trofejí v Európskej únii, zatiaľ čo Francúzsko a Belgicko ho zakázali. Botswana zakázala vývoz častí ulovených zvierat v roku 2014, kvôli tlaku obcí ho ale v roku 2019 zrušila a v súčasnosti vydáva prísne kontrolované ročné kvóty na lov.