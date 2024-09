Londýn hovorí jasne: Nemecko je pre Britániu kľúčový partner pri budovaní obrany pred ruskou hrozbou

„Myslím si, že by sme mali byť veľmi znepokojení prebiehajúcou vojnou. To znamená, že by sme mali urobiť viac v súvislosti s kapacitami vojenského priemyslu v Európe,“ uviedol Lammy pre agentúru DPA na okraj Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. „Keď sa zamyslíte nad európskou obranou, tak je podľa mňa partnerstvo medzi Spojeným kráľovstvom a Nemeckom kľúčové, samozrejme aj spolu s našimi francúzskymi partnermi a pobaltskými štátmi,“ uviedol britský minister.

DPA pripomína, že nová labouristická vláda Spojeného kráľovstva, ktorá je v úrade od júla, má záujem obnoviť vzťahy s Nemeckom a EÚ. V tejto súvislosti oznámili britský premiér Keir Starmer a nemecký kancelár Olaf Scholz koncom augusta komplexnú dohodu o viacerých oblastiach spolupráce vrátane energetickej bezpečnosti, technológií a vedy. Pokrývať bude aj vzájomný prístup na trhy a obchod cez Severné more. O novej zmluve sa bude rokovať v najbližších mesiacoch a podpísať ju plánujú začiatkom budúceho roka.

Lammy v rozhovore zdôraznil dôležitosť, ktorú labouristická vláda prikladá britsko-nemeckým vzťahom. „Poviem to takto. Piateho júla sme vyhrali voľby a šiesteho júla som bol v Nemecku na svojej prvej zahraničnej ceste. To svedčí o tom, aký význam prikladáme našim vzťahom s Nemeckom,“ vyhlásil minister.