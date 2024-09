Putin vytiahol ťažký jadrový kaliber, Zelenskyj predstavuje v USA plán víťazstva

Je to ďalší bluf alebo chce Moskva zmeniť dôvody, na základe ktorých by nasadila jadrové zbrane? Kremeľ sa od začiatku svojej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 priamo či nepriamo vyhráža použitím atómoviek.

Spoločný útok?

Šéf Kremľa Vladimir Putin teraz vyhlásil, že Rusko by ako spoločný útok vyhodnotilo operáciu nejadrového štátu proti nemu, ktorú by podporoval štát s atómovými zbraňami. Podľa BBC tiež uviedol, že zvažuje zmenu pravidiel použitia svojho jadrového arzenálu.

Putin takto vystúpil v stredu, teda deň pred plánovaným stretnutím ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského so šéfom Bieleho domu Joeom Bidenom. Dvaja štátnici dnes budú hovoriť aj o pláne víťazstva, ktorý by mal podľa ukrajinskej hlavy štátu viesť k mieru. Jeho súčasťou by malo byť posilnenie obranných kapacít Kyjeva a bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. Biden ešte pred schôdzkou s ukrajinským prezidentom oznámil balík vojenskej pomoci vo výške osem miliárd dolárov.

Zelenskyj dlhodobo nalieha na západných spojencov, aby súhlasili s využitím nimi dodaných zbraní hlbšie v ruskom vnútrozemí. Podľa Kyjeva je to najlepší spôsob obrany. Ukrajincom by to umožnilo zničiť vojenské ciele ako letiská, sklady zbraní a logistické centrá, čo by mohlo obmedziť schopnosti Ruska útočiť.

Kritici tohto plánu tvrdia, že by viedol k eskalácii vojny a že Moskva by celý problém aj tak vyriešila tým, že by vojakov stiahla z dosahu západných zbraní. Lenže už to by bolo malým taktickým víťazstvom pre Ukrajinu. A Putinove vyhrážky o zmene nasadenia atómoviek naznačujú, že Kremeľ berie vážne debatu o tom, ako môže Kyjev používať západné zbrane.

To si myslí aj Alexander Bollfrass, expert na kontrolu zbrojenia z Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie.

„Putinove vyjadrenia sú s najväčšou pravdepodobnosťou snahou, aby mala Ukrajina len obmedzené kapacity diaľkových útokov. Ako počas celej vojny, aj teraz sa šéf Kremľa usiluje využiť existenciu ruského jadrového arzenálu vo svoj diplomatický prospech. A Putin už bol odmenený za použitie atómového vydierania. Vidíme to na tom, že nemecký kancelár Olaf Scholz opakovane odmietol poskytnúť Kyjevu rakety Taurus. Putinove slová však podľa mňa nezvyšujú pravdepodobnosť použitia jadrových zbraní,“ uviedol pre Pravdu Bollfrass.

Aj bezpečnostný analytik Charly Salonius-Pasternak hovorí, že ruský vládca síce vytiahol ťažký atómový kaliber, ale jeho vyjadrenia je potrebné vnímať v rámci existujúcej situácie.

„Neviem to povedať so stopercentnou istotou, ale Putin mal pre svoj prejav asi dva dôvody. Prvý je, samozrejme, ten, že Zelenskyj je v USA. Amerika aj západní spojenci ho stále do značnej miery podporujú, ale keď Putin hovorí o jadrových zbraniach, usiluje sa túto jednotu narušiť. Aj preto, že sa opäť diskutuje, ako by Ukrajina mohla použiť západné zbrane v ruskom vnútrozemí. Druhým dôvodom Putinovho vystúpenia je asi nepodarený test rakety Sarmat (Satan 2). Videli sme z toho satelitné snímky a pre Kremeľ je to trápne. Veď tieto rakety mal mať podľa plánov v arzenáli už pred niekoľkými rokmi. Putin pravdepodobne chcel od testu odviesť pozornosť, aby sa svet nezaoberal ruským zlyhaním, ale tým, že Moskva má jadrové zbrane. No hoci neviem, či to rieši priamo Putin, minimálne ruskí velitelia asi aspoň do istej miery uvažujú nad tým, nakoľko sú ich atómovky spoľahlivé,“ vysvetlil Salonius-Pasternak, ktorý pôsobí vo Fínskom inštitúte pre medzinárodné vzťahy.

Podľa experta je však potrebné venovať jadrovej rétorike z Moskvy pozornosť. Na šéfa Kremľa reagovala aj EÚ. „Nie je to prvý raz, čo sa Putin zahráva so svojím jadrovým arzenálom. Nie to nič iné, ako pokračovanie nezodpovedného a neprijateľného správania,“ vyhlásil Peter Stano, hovorca šéfa diplomacie Európskej únie Josepa Borrella.

„Rusko má nepochybne schopnosť zničiť veľkú časť sveta a Spojené štáty sú rovnako veľkou jadrovou veľmocou, takže to si treba určite pripomínať. Otázkou je, či Putinove vyjadrenia znamenajú zmenu doktríny nasadenia jadrových zbraní. Na to sú medzi analytikmi rôzne pohľady. Niektorí tvrdia, že šéf Kremľa nepovedal nič, čo by sme nevedeli, a že je to len slovičkárenie. Asi menšia skupina expertov si myslí, že zo strany Putina ide o niečo nové. Ja hovorím, že diskusiu o jadrových zbraniach je vždy potrebné brať vážne, ale vyzerá to tak, že ruský vládca sa svojimi výrokmi najmä usiluje odvrátiť pozornosť od vlastných zlyhaní. Tak, ako to robil v minulosti,“ skonštatoval Salonius-Pasternak.

Nahnevaní republikáni

Platí však aj to, že Putinovi rinčanie atómovkami aspoň trochu funguje. Od začiatku invázie sa stále opakuje situácia, že keď Ukrajina žiada od Západu technologicky vyspelejšie zbrane, vždy sa debatuje o eskalácii a ruských červených čiarach. Vo viacerých prípadoch to viedlo k tomu, že Kyjev dostal potrebné vojenské systémy s oneskorením.

Ako bolo spomenuté, Zelenskyj sa momentálne v USA usiluje o ďalšej podpore presvedčiť amerických predstaviteľov. Pred cestou do Ameriky tvrdil, že sa stretne aj s oboma kandidátmi, ktorí sa budú vo voľbách 5. novembra uchádzať o Biely dom, aby im predstavil plán víťazstva.

Vyzerá to však tak, že Zelenskyj sa bude rozprávať len s demokratickou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou. Republikán Donald Trump si na neho nenašiel čas, dokonca v posledných dňoch na predvolebných stretnutiach odkazoval Ukrajine, že vo februári 2022 pred inváziou mala pristúpiť na podmienky Putina bez ohľadu na to, čoho by sa týkali.

Do poslednej chvíle nebolo ani jasné, či bude mať Zelenskyj schôdzku s republikánskym šéfom Snemovne reprezentantov Mikeom Johnsonom. Ten totiž vyzval ukrajinskú hlavu štátu, aby odvolala svojho veľvyslanca v USA. Republikáni Kyjevu vyčítajú, že Zelenskyj bol v Pensylvánii v továrni na výrobu zbraní a privítal ho miestny demokratický guvernér Josh Shapiro.

Johnson tvrdí, že je to snaha ovplyvniť prezidentské voľby. V Pensylvánii žije veľa voličov, ktorí majú korene vo východnej Európe. Pred niekoľkými dňami viaceré poľské organizácie v tomto štáte podporili za prezidentku Harrisovú. Trumpovi vyčítajú, že sa nedostatočne postavil na stranu Ukrajiny a je mäkký na Putina.