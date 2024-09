Nórsko vyhlásilo medzinárodné pátranie po mužovi v spojení s výbuchmi pagerov

Tridsaťdeväťročný Rinson Jose zmizol minulý týždeň počas pracovnej cesty do USA. Muž je zakladateľom bulharskej spoločnosti, ktorá bola súčasťou dodávateľského reťazca pagerov.

„Včera, 25. septembra, dostalo policajné oddelenie v Osle hlásenie o nezvestnej osobe v súvislosti s prípadom pagerov,“ ozrejmila polícia. „Otvoril sa tak prípad nezvestnej osoby a zároveň sme na túto osobu vydali medzinárodný zatykač,“ doplnila.

Podľa nórskej spoločnosti DN Media Group zamestnávajúcej Josého muž odišiel 17. septembra na konferenciu do Bostonu. Od 18. septembra ho však už spoločnosť nedokázala kontaktovať.

V roku 2022 Jose založil v bulharskom hlavnom meste Sofia spoločnosť Norta Global Ltd. Bulharsko preto vyšetrovalo úlohu tejto firmy pri dodávkach pagerov, no nenašlo žiadne dôkazy o tom, že by sa vyrobili či vyviezli z tejto krajiny.