České iskrenie: Fiala sa správa ako dobytok a Bartoša nevedel ani popraviť. Piráti nie sú strana, ale sekta. Zeman si želá predčasné voľby

Urazený koaličný partner počúva, aby nehádzal flintu do žita, ale rozhodol sa to urobiť a pritom takpovediac páli ostrými nábojmi po tých, čo mu hovoria, že z vlády odchádzať nemusí. Po rozhodnutí predsedu českej vlády Petra Fialu odvolať Ivana Bartoša z funkcie vicepremiéra pre digitalizáciu prichádza druhé dejstvo. Plné výčitiek a sarkazmu, chvíľami zaznievajú až slová za hranicou slušnosti (niektoré expresívne výrazy zámerne v tomto texte nechávame v češtine).

Veľa členov Pirátskej strany nedokáže stráviť nielen samotné vykopnutie Bartoša z vlády, ale aj spôsob, akým to Fiala urobil. Vicepremiérovi, ktorý zbabral digitalizáciu stavebných konaní, nepovedal do očí, že prezidentovi Petrovi Pavlovi podá návrh na jeho odvolanie, ale oznámil mu to telefonicky krátko po ich stretnutí medzi štyrmi očami. Piráti sa v internetovom straníckom hlasovaní, ktorého výsledky budú známe v pondelok, takmer určite priklonia k svojmu odchodu z vlády (majú v nej ešte dvoch ministrov). Postup Fialu voči Bartošovi označujú za hnusný podraz.

Exposlanec Mikuláš Ferjenčík z Pirátov tvrdí, že vo vláde sa vždy správali zodpovedne, preto o to viac považuje konanie premiéra za drsný politický faul. „Z koaličnej lojality sme tri roky držali hubu," povedal pre televíznu stanicu CNN Prima News v narážke na mlčanie o prešľapoch ministrov z Fialovej Občianskej demokratickej strany (ním riadená koaličná vláda existuje od jesene 2021). Odchod z koalície považuje za vopred hotovú vec: „Nebudeme robiť užitočných idiotov. Keď nás občianski demokrati vykopnú, tak za nimi predsa nepolezieme a nebudeme prosiť, aby nám tam dali niekoho iného, nebudeme robiť šašov." Ferjenčík ešte doslova dodal, že Piráti si nenechajú „kálet na hlavu", čiže vykonávať potrebu na ich hlavu…

Napriek tomu, že Fiala ostatných dvoch Pirátov z vlády nevyháňa, tí tvrdia, že ich z nej rozhodnutím o odvolaní Bartoša vlastne vyhodil. „Nebudeme tu na nejaké nedôstojné tajtrlíkovanie," citoval denník Blesk pirátsku podpredsedníčku Poslaneckej snemovne Olgu Richterovú. „Že nemôžeme od občianskych demokratov čakať nič dobrého, sme tak nejako tušili. Ale že je premiér až taký dobytok, som nečakal ani ja," napísal na sociálnej sieti X pirátsky námestník hajtmana v Královohradeckom kraji Arnošt Štěpánek.

Evidentne opačný názor má Jan Lipavský, člen Pirátov, ktorý vykonáva funkciu ministra zahraničných vecí. Najnovšie dal jasne najavo, že uprednostní svoje zotrvanie vo vláde a radšej zo strany vystúpi. „Hovorí sa, že krysy opúšťajú loď prvé," reagovala na internetovom fóre Pirátov ich členka Kristýna Červová.

Bývalého pirátskeho europoslanca Mikuáša Peksu nahneval aj výrok Lipavského, ktorý pre server Novinky povedal, že strana sa potrebuje zbaviť komunistov a ultraľavičiarov. „Nie som si istý, či to hovoril v triezvom stave, nie som si vedomý, že by sme mali v Pirátskej strane akýchkoľvek komunistov," poznamenal v televíznom štúdiu CNN Prima News.

Z reakcií Fialu vyplýva, že by nemal problém, keby Lipavský pokračoval ako šéf diplomacie. Podotkol, že s jeho prácou je spokojný. A najradšej by bol, keby Piráti ponúkli za Bartoša náhradu a z koalície neodišli; podobne sa vyjadrujú aj predstavitelia ostatných vládnucich strán. Mimochodom, záujem Lipavského zostať vo funkcii ministra a pochvala od Fialu vedú niektorých skalných straníckych stúpencov Bartoša k šíreniu konšpirácie, že títo dvaja politici sa tajne dohodli na puči proti Pirátom.

Mimochodom, Lipavský bezprostredne po oznámení Fialu, že s Bartošom už vo vláde nepočíta, reagoval, že ak Piráti rozhodnú o demisii svojich ministrov, rezignuje aj on. Situácia sa však veľmi rýchlo zmenila. „Je pripravený pokračovať vo funkcii, ak na tom bude zhoda vo vládnej koalícii a že zároveň s tým chce podniknúť krok, že vystúpi z Pirátskej strany," citovala agentúra ČTK prezidenta, ktorý sa tento týždeň nachádza aj s Lipavským v New Yorku, kde sa koná zasadnutie Valného zhromaždenia OSN. Pavel dodal, že by nepovažoval za šťastné, keby došlo k výmene na pozícii ministra zahraničných vecí rok pred parlamentnými voľbami.

Mimochodom, nad spôsobom, ako sa Fiala rozhodol zbaviť Bartoša, krútia hlavou aj opoziční politici. Samozrejme, že na rozdiel od Pirátov sa tešia, že musí z vlády odísť, ale sarkasticky sa pozastavujú nad neschopnosťou premiéra povedať mu to priamo do očí. „Fiala ukázal, že nie je schopný ho ani popraviť," drsno poznamenal podpredseda opozičného hnutia ANO Karel Havlíček. „Urobil to, ako keď hostinský vyráža štamgasta, ktorý má tri promile v nejakej reštaurácii piatej cenovej skupiny," uviedol na tlačovke.

Aj medzi Pirátmi sa však nájdu kritici Bartoša. Prekáža im, že ani po niekoľkých týždňoch pretrvávajúcich vážnych problémov s digitalizáciou stavebných konaní si nedokázal priznať vlastné zlyhanie a radšej dobrovoľne podať demisiu. „Táto strana je strašne chorá, už ju nikto nikdy nevylieči, pretože sa nechce dať vyliečiť. Odmieta totiž koncept politickej zodpovednosti," napísal na sociálnej sieti Facebook Petr Kapounek, ktorý kedysi zakladal miestnu stranícku organizáciu Pirátov v Prostějove. „Nie sme strana, ale sekta," podotkol potom Kapounek v rozhovore pre Novinky, ktorému prekáža priveľa progresívnych tém v agende Pirátov.

K treniciam medzi ešte stále koaličnými partnermi sa vyjadril aj exprezident Miloš Zeman. Pre CNN Prima News napriek tomu, že Bartoša označil za mizerného ministra, zdôraznil, že nikdy by nepostupoval voči nemu ako Fiala, ktorý mu zlú správu oznámil telefonicky: „Zachoval sa ako zbabelec." Zeman dodal, že najlepšie by bolo, keby sa uskutočnili predčasné parlamentné voľby (ich riadny termín pripadá na október 2025). Neexistuje však dostatočná politická vôľa skrátiť funkčné obdobie Poslaneckej snemovne. Fiala je odhodlaný vládnuť až do jesene budúceho roku. O väčšinu hlasov v 200-člennej Poslaneckej snemovni sa obávať nemusí, pretože zostávajúce koaličné strany v nej po očakávanom odchode Pirátov z vlády budú disponovať 104 mandátmi.