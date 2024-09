Moskva ide zakázať propagandu bezdetnosti. Začnú Rusky viac rodiť?

Píšu ho azbukou, tak ako počujú: čajldfrí. Je to ale nebezpečnejšie cudzie slovo, než nevinný buterbrod, alebo fajerverk, obložený chlebík a ohňostroj, ktoré si ruština už dávno osvojila. Propagovanie tohto pojmu, o ktorom niektorí ani netušia, čo znamená, vyjde onedlho Rusov draho. Časom zaň zaplatia nielen v prepočte tisíckami eur, ale tak, ako pri LGBTI+, možno aj vlastnou slobodou.

Čajldfrí, v anglickom prepise child-free, sa v posledných dňoch stalo jedným z najfrekvento­vanejších výrazov vo vyhľadávačoch na ruskom internete. Mnohí tak už zistili, že ide o dobrovoľnú bezdetnosť. Tento termín sa nevzťahuje na ľudí, ktorí fyzicky nemôžu mať potomkov, nemajú k tejto otázke sformulovaný jasný postoj, alebo plánujú stať sa rodičmi niekedy neskôr. Označujú sa tak osoby, ktoré sa z rôznych dôvodov vedome rozhodli nemať deti.

Foto: VK.COM ZLOJ IŽEVČANIN Cajldfri VK.COM ZLOJ IZEVCANIN Meme z ruskej sociálnej siete na tému dobrovoľnej bezdetnosti.

Viacerí diskutéri na platforme Telegram predkladateľom návrhu zákona, ktorý má drakonicky trestať propagáciu čajldfrí, vyčítajú, že používajú cudzie slovo. „Neporušujú zákon o štátnom jazyku, keď namiesto ruského slova bezdetnosť používajú imperialistický termín čajldfrí?“ pýta sa napríklad istý Vadim Šumilin.

Cudzorodo znejúci termín ale zákonodarcovia zjavne nepoužívajú bezdôvodne. Chcú ním podčiarknuť, že ide o západnú ideológiu, absolútne cudziu tradičným ruským hodnotám.

Návrh zákona v stredu predložilo do Štátnej dumy, dolnej komory parlamentu, 172 poslancov vládnej strany Jednotné Rusko. Pod iniciatívu sa podpísali predsedovia dumy i hornej komory paramentu – Rady federácie, Viačeslav Volodin a Valentina Matvijenková.

Práve Matvienková, ústavne najvyššie postavená žena v inak silne maskulinnej mocenskej pyramíde Ruska, minulý týždeň ako prvá spustila kampaň za prijatie nového zákona.

Šéfka senátu na Euroázijskom ženskom fóre obvinila Západ, že sa snaží zničiť rodinu, tradičné ruské hodnoty a vštepovať Rusku ideológiu čajldfrí . „Hnutie čajldfrí musíme zakázať zákonom. Zakázať ho, pretože je to cudzí projekt, je to nepriateľský projekt, je to projekt, ktorého cieľom je odoprieť zdravým, normálnym ženám materstvo,“ vyhlásila s tým, že štát nesmie dovoliť, aby sa tento projekt a ideológia realizovali v Rusku.

„Toto nebezpečenstvo by sme nemali podceňovať, musíme premýšľať o zlepšení našej legislatívy, pretože prichádzajú s čoraz novšími technológiami, novými projektmi, ktoré pracujú na zničení tradičnej rodiny, rodinných hodnôt,“ citovala z Matvienkovej prejavu agentúra TASS.

Nová legislatíva má v médiách, internete, reklame i filmoch zakázať „propagandu odmietania plodenia detí“. Zavedie tiež administratívnu zodpovednosť za „propagáciu bezdetnosti“, podobnú tej, ktorá už platí pre „propagáciu netradičných sexuálnych vzťahov a zmenu pohlavia“. Pre občanov predkladatelia navrhujú pokutu do 400 tisíc rubľov (4000 eur), pre organizácie – 5 miliónov (50-tisíc eur).

Vo vysvetlivke predkladatelia uvádzajú, že „ideológia bezdetnosti“ je jednou z hrozieb pre „tradičné hodnoty“, medzi ktoré patrí „silná rodina“. Šírenie tejto ideológie podľa nich „vedie k degradácii verejných inštitúcií a vytvára podmienky pre úbytok obyvateľstva“.

Potrebu zavedenia zákazu poslanci vysvetľujú tým, že na internete sa vyskytujú tematické skupiny, kde sa „propaguje odmietanie rodenia detí“ a prejavuje sa „agresívny postoj k občanom uvedomujúcim si potrebu materstva a otcovstva“, pričom takáto „propagandu“ je dostupná neobmedzenému okruhu ľudí.

Aj v minulosti sa už v Rusku objavili legistalívne iniciatívy, ktoré si kládli za čieľ ovplyvniť dlhé roky klesajúcu pôrodnosť, parlament ich ale nechal, takpovediac, zapadnúť prachom. Tentoraz sa ale zákonodarný proces zjavne dotiahne do konca, predpovedajú pozorovatelia. Iniciatívu totiž podporila nielen vláda, ale aj Kremeľ.

"Demografický problém je jednou z hlavných výziev, ktorým čelíme. Ide o jednu z hlavných priorít v práci celej vlády a celej krajiny. Preto treba urobiť všetko, čo je potrebné pre zvýšenie pôrodnosti, a všetko, čo do toho zasahuje, musí, samozrejme, z našich životov zmiznúť,“ citovala agentúra TASS Dmitrija Peskova, hovorcu prezidenta Vladimira Putina.

Demografická situácia v Rusku je vskutku alarmujúca. Podľa štátneho štatistického úradu Rosstat sa v Rusku v prvej polovici roka 2024 narodilo menej ako 600-tisíc detí, čo je o 16-tisíc menej ako v rovnakom období minulého roka. Už vlaňajší rok bol pri tom v počte narodených detí antirekordom za celé štvrťstoročie, odkedy je Putin pri moci, informoval denník Novyje izvestia.

Viacerí odborníci sa však domnievajú, že nová iniciatíva so svojim represívnym potenciálom pôrodnosť neovplyvní.

Zákaz propagácie bezdetnosti problém nevyrieši, hovorí popredný demograf Alexej Rakša. Šírenie konzervatívnej ideológie a ideologizácia verejnej správy nie sú podľa neho schopné stimulovať pôrodnosť. "Zákaz propagácie bezdetnosti je ideologickým opatrením, ktoré nemá nič spoločné s demografiou,“ povedal pre ruskojazyčný portál BBC.

Nepomôže ani ďalšie ideologické opatrenie, ktoré presadzujú úrady – obmedzenie dostupnosti interrupcií, domnieva sa Rakša. Svedčia o tom podľa neho aj skúsenosti z Poľska, kde sa v dôsledku obmedzení práva na umelé prerušenie tehotenstva pôrodnosť nezvýšila, ale naopak znížila, zdôraznil odborník.

V Rusku v posledných rokoch silnie tlak na obmedzenie práva žien na potrat. V piatich regiónoch krajiny Ruska platia zákazy interrupcií na súkromných klinikách a v jedenástich je trestné navádzania na umelé prerušenie tehotenstva.

Rakša radí, že namiesto neúčinných ideologických opatrení by vláda mala hľadať riešenie inde. „Zvýšené príjmy obyvateľstva, investície do infraštruktúry pre deti a matky, cenovo dostupné škôlky a jasle pomáhajú stimulovať pôrodnosť,“ vymenúva demograf. „Vojna, nestabilita, neistota – to všetko bráni ľuďom plánovať príchod detí na svet,“ dodáva.

Mnohí diskutujúci na sociálnych sieťach majú na vec podobný pohľad ako Rakša. Obávajú sa tiež, že o skutočných príčinách demografickej krízy bude po schválení zíkona zakázané hovoriť. „Ak poviete, že v chudobe akosi nie je bohviečo rodiť, alebo ak žena povie, ako mám rodiť, keď je môj manžel na špeciálnej vojenskej operácii, bude sa to považovať za propagandu čajldfrí alebo nie?“ pýta sa na Telegrame Kirill Šulika.

Podľa štúdie Ruskej štátnej sociálnej univerzity z roku 2023, z ktorej cituje portál Current Time, až 68 percent ruských rodín neplánuje mať deti. Medzi hlavnými dôvodmi uvádzajú nízky príjem – 64 %, zlé životné podmienky – 45 %, strach z neschopnosti načas splácať úvery – 43 %.

Foto: SITA/AP, Alexander Kazakov Russia Putin Next Steps Ruský prezident Vladimir Putin medzi členmi prokremeľskej detskej a mládežníckej organizácie.

K predloženému návrhu zákona má výhrady aj odborník na extrémizmus Alexandr Verchovskij. Riaditeľ výskumného centra SOVA sa obáva sa, že zákaz by sa mohol rozšíriť, ako to bolo v prípade „LGBTI+ propagandy“.

Tú najprv zakázali medzi maloletými, potom medzi ľuďmi všetkých vekových kategórií a napokon bolo zakázané ako extrémistické „hnutie LGBTI+“, ktoré síce v Rusku neexistuje, ale keď súd napríklad na základe dúhy na tričku niekoho označí za jeho účastníka, tak dotyčný čelí trestnej zodpovednosti. „Hranica medzi morálnym konzervativizmom a kriminalizáciou oponentov je v našej krajine taká tenká, že ju ľudia neustále prekračujú,“ upozornil v rozhovore pre BBC Verchovskij.