ONLINE: Po Bidenovi a Harrisovej predstaví Zelenskyj svoj plán aj Trumpovi. Ten hovorí, že Ukrajina je v troskách

6:10 Bývalý americký prezident Donald Trump sa v piatok dopoludnia v New Yorku stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý je v Spojených štátoch. Informovali o tom svetové agentúry. Ukrajinský líder vo štvrtok rokoval so svojím americkým náprotivkom Joom Bidenom aj viceprezidentkou USA Kamalou Harrisovou. Jeho stretnutie s Trumpom bolo predmetom špekulácií.

„Ako viete, prezident Zelenskyj ma požiadal o stretnutie,“ povedal Trump novinárom v New Yorku a dodal, že sa s ukrajinským prezidentom stretne o 9:45 newyorského času (15:45 SELČ) v mrakodrape Trump Tower. Agentúra Reuters pritom s odvolaním sa na svoje zdroje v stredu písala, že očakávaná schôdzka Zelenského s Trumpom sa zrejme neuskutoční. Trump v ten deň ukrajinského prezidenta ostro kritizoval.

„Dávame miliardy dolárov mužovi, ktorý odmieta uzavrieť dohodu – Zelenskému,“ uviedol Trump, ktorý sa bude v novembrových voľbách znovu uchádzať o prezidentský úrad, na predvolebnom mítingu v Severnej Karolíne. „Akákoľvek dohoda, aj tá najhoršia, bude lepšia ako to, čo máme teraz,“ povedal ďalej republikánsky exprezident. Ukrajina je podľa neho v troskách a jej ľud zomiera. Trump už v minulosti vyhlásil, že ak by bol prezidentom, ruskú vojnu na Ukrajine by ukončil počas „24 hodín“. Ako by to docielil, však neoznámil.

„V našej krajine sú ľudia, ktorí by donútili Ukrajinu, aby sa vzdala veľkej časti svojho suverénneho územia, ktorí by požadovali, aby sa Ukrajina vyhlásila za neutrálnu,“ povedala po stretnutí so Zelenským Harrisová. „Tieto návrhy sú rovnaké ako tie Putinove, a nie sú to mierové návrhy. Sú to návrhy na kapituláciu,“ povedala viceprezidentka podľa agentúry AFP v narážke na republikánskeho exprezidenta Donalda Trumpa, ktorý bude v novembrových voľbách jej súperom.

Zelenskyj je na návšteve v USA, kde sa snaží získať ďalšiu podporu pre svoju krajinu, ktorá sa už tretí rok bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii. Vo štvrtok sa stretol v Bielom dome s Bidenom aj Harrisovou, ktorá bude v novembrových voľbách Trumpovou demokratickou súperkou. Pri stretnutí so Zelenským vyhlásila, že návrhy, aby sa Ukrajina vzdala veľkej časti svojho územia, sú neprijateľné a nebezpečné – navrhujú podľa nej kapituláciu, nie mier. Narážala tak na Trumpa, podotkla agentúra AFP. Biely dom medzitým vo štvrtok oznámil ďalšiu vojenskú pomoc Kyjevu vo výške takmer osem miliárd dolárov.

Ukrajinský prezident na sociálnych sieťach po stretnutiach s Bidenom a Harrisovou zverejnil videá zo stretnutia s oboma čelnými predstaviteľmi Spojených štátov a uviedol, že ich oboznámil so svojím takzvaným plánom víťazstva v boji s Ruskom. „Musíme ukončiť túto vojnu a dosiahnuť spravodlivý mier,“ napísal Zelenskyj. Podrobnosti k svojmu plánu zatiaľ nezverejnil. Predtým rokoval so zástupcami amerického Kongresu.