The Economist: Vojna sa vyvíja zle. Ak ju chcú Ukrajinci a spojenci vyhrať, musia si najskôr priznať, že prehrávajú

Najskôr si treba priznať, že Ukrajina a spojenci vo vojne prehrávajú a potom ukázať Rusku, že ďalší postup by bol pre Moskvu nezmyselný, uvádza britský magazín The Economist. Na jednej strane to znamená neľpieť na vrátanie všetkých území, na to nemá Ukrajina ani zbrane ani ľudí, na druhej ukázať Moskve silu vrátane úderov hlboko v Rusku a prísľubom vstupu do NATO, vyplýva z článku.

Ak Ukrajina a jej západní podporovatelia majú vyhrať, musia mať najprv odvahu priznať, že prehrávajú. V posledných dvoch rokoch viedli Rusko a Ukrajina nákladnú opotrebovávaciu vojnu. To je neudržateľné. Volodymyr Zelenskyj cestoval tento týždeň do Ameriky za prezidentom Joeom Bidenom aby mu ukázal „plán víťazstva“, od ktorého sa očakávalo, že bude obsahovať novú výzvu na zbrane a peniaze. Ukrajina v skutočnosti potrebuje niečo oveľa ambicióznejšie: naliehavú zmenu kurzu, píše britský magazín The Economist.

Zelenskyj v USA - v Kongrese, s Bidenom aj Harrisovou Video

Z článku citovala aj Ukrainska pravda: „Ak bude Zelenskyj naďalej ignorovať realitu zotrvávaním na tom, že ukrajinská armáda môže vrátiť všetko územie, ktorú Rusko zabralo od roku 2014, odradí si priaznivcov Ukrajiny a ešte viac rozdelí ukrajinskú spoločnosť. Či už (exprezident Donald) Trump vyhrá alebo nie, jedinou nádejou na udržanie americkej a európskej podpory a zjednotenie Ukrajincov je nový prístup, ktorý sa začne tým, že lídri budú úprimní v tom, čo víťazstvo znamená.“

Putin nezaútočil na Ukrajinu pre jej územie, ale preto, aby sa z nej nestala prosperujúca západne orientovaná demokracia, tvrdia analytici. The Economist zdôrazňuje, že partneri potrebujú Zelenského, aby presvedčil ľudí, že „najdôležitejšou cenou v tejto vojne“ zostáva túžba Ukrajiny po demokratických hodnotách.

The Economist podľa Ukrainskej pravdy uvádza, že „bez ohľadu na to, ako veľmi chce Zelenskyj vyhnať Rusko z celej Ukrajiny vrátane Krymu, nemá na to ani ľudí, ani zbrane“ a že prezident Ukrajiny musí „prijať túto krutú pravdu“.

„Západní lídri musia dosiahnuť, aby bol jeho hlavný vojnový cieľ dosiahnuteľný tým, že Ukrajine poskytnú vojenské spôsobilosti a bezpečnostné záruky, ktoré potrebuje“.

Uvádza sa, že jediný spôsob, ako ukončiť boje a poskytnúť bezpečnostné záruky, je zbaviť Rusko akejkoľvek perspektívy pri ďalšom postupe na bojisku ukázaním nezmyselnosti jeho ďalších veľkých ofenzív.

Podľa The Economist to znamená veľké dodávky zbraní vrátane tých s dlhým doletom, ktoré sú schopné zasiahnuť ciele hlboko v Rusku, ako aj systémov protivzdušnej obrany. Ďalším opatrením by bola pozvánka Ukrajiny do NATO už teraz priamo od Bidena. Silnejší prísľub členstva v NATO by pomohol Zelenskému predefinovať pojem víťazstvo.