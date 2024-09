Vojna s Ruskom? Maďarsko by sa nebránilo ako Ukrajina, vyhlásil Orbánov poradca. Premiér ostro namietal

Maďarsko sa vždy bráni proti agresorovi, robilo tak v minulosti a urobí to aj v súčasnosti a budúcnosti, vyhlásil dnes v pravidelnom rozhlasovom vystúpení maďarský premiér Viktor Orbán podľa agentúry MTI. Ako chybu šéf vlády odmietol nejednoznačné vyjadrenia svojho blízkeho spolupracovníka a menovca Balázsa Orbána ohľadom obrany krajiny pred Ruskom. Premiérov poradca dal najavo, že po lekcii z potlačeného povstania z roku 1956 by Maďarsko v prípade ruskej invázie zrejme nekládlo odpor, ako už tretí rok robí Ukrajina.

„Maďarsko sa vždy bráni. Ako sa bránilo v minulosti, tak by tak urobilo aj dnes a bude tak robiť aj v budúcnosti, všetkými možnými prostriedkami, presne tak, ako to všetkým Maďarom káže ústava,“ povedal Orbán verejnoprávnej stanici Kossuth Radio v odpovedi na otázku, či výroky Balázsa Orbána naznačovali, že Maďarsko sa brániť nebude.

„Tentoraz môj politický riaditeľ hovoril nejednoznačne, čo v danom kontexte bola chyba, pretože naša spoločnosť je založená na revolúcii z roku 1956. Z tej vyrástla a keby nebolo hrdinov roku 1956, nebola by ani naša politická komunita,“ povedal premiér. Zdôraznil, že nepochybuje o politických názoroch žiadneho vysokopostaveného politika vládnej strany a je si istý, že Balázs Orbán by za svoju vlasť bojoval, keby dejiny vzali taký obrat, že by to bolo potrebné.

Súčasne vyhlásil, že „posvätné udalosti a hrdinovia roku 1956“ by mali zostať mimo terajšej diskusie medzi stúpencami a odporcami vojny.

„Nechcem, aby vojna medzi Ukrajinou a Ruskom vrhala tieň na spomienky na bojovníkov za slobodu z roku 1956, ktorým patrí naša vďačnosť, jeho česť by sme mali udržiavať pri živote,“ povedal premiér.

Balázs Orbán z vládnucej strany Fidesz, ktorý nie je s premiérom príbuzný, uviedol, že keby sa Maďarsku stalo to isté ako Ukrajine, prepadnuté vo februári 2022 Ruskom, nepustilo by sa do boja proti agresorovi. Podľa Balázsa Orbána to súvisí s lekciou z roku 1956, keď vtedajšia sovietska armáda v Maďarsku krvavo potlačila povstanie proti sovietskej diktatúre a okupácii. Podľa oficiálnych štatistík prišlo o život asi 2700 ľudí, skoro 20-tisíc ďalších utrpelo zranenia. Približne 176-tiísc ľudí z Maďarska emigrovalo. Imre Nagy, jeden z najvýraznejších symbolov revolúcie, skončil na popravisku.

Podľa Orbánovho poradcu sa maďarské vedenie poučilo, že s „cennými životmi Maďarov treba zaobchádzať veľmi opatrne,“ napísala agentúra APA. „Pravdepodobne by sme neurobili to, čo pred dva a pol rokmi urobil (ukrajinský prezident Volodymyr) Zelenskyj, pretože je to nezodpovedné,“ citoval Balázsa Orbána server Politico. „Samozrejme priviedol svoju krajinu do obrannej vojny, všetci títo ľudia zomreli, všetko toto územie bolo stratené – je to ich právo, je to ich suverénne rozhodnutie… Ale ak by sa opýtali (Ukrajinci) nás, neodporúčali by sme to,“ povedal tiež poradca maďarského premiéra.

Podľa najvýraznejšej postavy maďarskej opozície Pétera Magyara svojimi výrokmi Balázs Orbán urazil tisíce bojovníkov za slobodu, ktorí na rozdiel od neho boli pripravení položiť život za slobodu a nezávislosť svojej vlasti. Magyar vyzval premiérovho poradcu, aby ešte pred 23. októbrom, keď si Maďarsko pripomína výročie začiatku povstania z roku 1956, rezignoval na verejné funkcie.

Politológ Gábor Török vo svojom príspevku na Facebooku hovoril o „najväčšej politickej chybe roka“. Podľa APA pripomenul, že výroky premiérovho spolupracovníka sú v rozpore s oficiálnou „bojovnou rétorikou“ vlády, ktorá často hovorí o „ovládnutí Bruselu“ alebo „boji za našu suverenitu“.