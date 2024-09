Začala si talianska premiérka románik s najbohatším mužom na svete? Asi ide o miliardové investície a snahu otvoriť si dvere k Trumpovi

Vzplanula láska medzi šéfkou talianskej vlády a najväčším miliardárom vo svete? Kto verí jeho slovám, tak sa Georgia Meloniová a Elon Musk do seba nezaľúbili. Alebo platí v ich prípade, že bez vetra sa ani lístok nepohne? Takmer určite to však vyzerá na fámu, ktorú rozšírili ľudia, čo nedokážu alebo nevedia pochopiť, že skvelý vzťah ženy a muža sa môže zaobísť aj bez erotického rozmeru. No spriaznenosť medzi Meloniovou a Muskom sa stal predmetom záujmu nielen senzáciechtivých médií, ale aj tých mienkotvorných. Prečo? Najprv si ozrejmime, čo sa teraz udialo.

Významná organizácia Atlantická rada so sídlom vo Washingtone, ktorá sa zameriava na medzinárodné vzťahy a slúži aj ako fórum pre politických a obchodných lídrov i filantropov, udelila ocenenie Meloniovej. Galavečer sa uskutočnil v New Yorku, kde sa tento týždeň koná zasadnutie Valného zhromaždenia OSN. Poctu získala za priekopnícku úlohu v úlohe historicky prvej ženy na čele talianskej vlády a za silnú podporu Európskej únie a transatlantického spojenectva.

Čítajte viac Krajná pravica v Taliansku chce školám nariadiť dodržiavať kresťanské tradície. Spustila sa vlna kritiky

Viaceré mienkotvorné médiá informovali, že Meloniová požiadala vedenie Atlantickej rady, aby jej cenu osobne odovzdal Musk. Organizátori podujatia vyšli premiérke v ústrety a boháč, ktorého majetok sa odhaduje na 230 miliárd dolárov (v prepočte 206 miliárd eur), splnil toto želanie. „Autentická, úprimná a premýšľajúca žena," rozplýval sa Musk na pódiu o Meloniovej. Obdiv k nej vzápätí ešte zvýraznil: „O politikoch sa to vždy nedá povedať." A v chvále neustal: „Vnútri je ešte krajšia ako navonok," dodal. Premiérka sa mu potom odvďačila veľkou pochvalou: „Oplýva vzácnou genialitou."

Fotografie z honosnej večere, na ktorej bolo až 700 hostí, potvrdili silnú náklonnosť medzi političkou a zakladateľom vesmírnej spoločnosti SpaceX a automobilky Tesla. Zasnené oči Meloniovej a Muska pri jednom stole pôsobili ako pohľady zaľúbených na romantickej večeri. Bulvárny denník New York Post preto neváhal použiť slová, že je to láska na verejnosti. V podobnom duchu sa šírili informácie na sociálnych sieťach. Musk reagoval: „Bol som tam (v New Yorku) s mamou. S premiérkou Meloniovou nemám romantický vzťah," napísal na sociálnej sieti X (predtým Twitter).

Kadyrov premenil Cybertruck na zbraň. Tvrdí, že ho má od Muska

Video

Bulvárnym médiám a užívateľom sociálnych sietí vidiacim románik nahralo to, že 47-ročná Meloniová žije sama – od jesene 2023, keď sa rozišla s dlhoročným priateľom, s ktorým má jedno dieťa. Ich vzťah trval desať rokov. Musk, ktorý má 53 rokov, nie je ženatý. Mimochodom, má za sebou až tri rozvody (obrúčku nenosí od roku 2016), tri bývalé manželky mu porodili dokopy až dvanásť detí (!).

Meloniová sa stala predsedníčkou vlády v októbri 2022, s Muskom sa zoznámila v nasledujúcom roku. V júni 2023 ho prijala v Ríme, keď bol na európskom turné, počas ktorého s politickými lídrami debatoval napríklad o perspektívach i rizikách umelej inteligencie. S Meloniovou sa rozprával aj o pôrodnosti, čo je v Taliansku citlivá téma, pretože v krajine pribúda málo detí. V decembri 2023 prijal pozvanie od Meloniovej na politickú konferenciu jej strany v Ríme.

Čítajte viac Expert: Meloniová nie je Mussolini, ale z kultúry fašizmu vychádza

Musk sa stal z pohľadu Talianska mimoriadne atraktívny investor. Je preto pochopiteľné, že v Ríme je vítaný a že Meloniová chcela, aby jej v New Yorku odovzdal prestížne ocenenie. Na jeseň minulého roku taliansky minister dopravy Matteo Salvini zdôraznil, že firma Tesla má na Apeninskom polostrove otvorené dvere, čo poznamenal v súvislosti s jej problémami pri budovaní novej automobilky v Nemecku neďaleko Berlína.

Vôbec sa nezdá, že by Tesla plánovala vyrábať autá s elektrickým pohonom aj na talianskom území, ale iný biznis začína mať už nádejné rozmery: vlani v júni Taliansko vytvorilo zákonné podmienky, aby v krajine mohli fungovať spoločnosti zaoberajúce sa vesmírnymi technológiami, čo znamená príležitosť aj pre Muska, ktorý záujem prejavuje. Talianska vláda očakáva, že tieto firmy by mohli do roku 2026 priniesť investície v objeme až 7,3 miliardy eur.

Čítajte viac Mussolini v sukni? Meloniová si chce uzurpovať moc, opozícia bije na poplach

Meloniovú spájajú s Muskom podobné politické názory, obaja sú stúpenci pravice. Obidvvaja sa napríklad dôrazne stavajú proti ilegálnym migrantom. O svetoznámom podnikateľovi, ktorý sa narodil v Juhoafrickej republike a už viac ako dve desaťročia má americké štátne občianstvo, sa vie, že veľmi dobre vychádza s republikánom Donaldom Trumpom. Keby sa mu po prezidentských voľbách v novembri tohto roku podaril návrat do Bieleho domu, prostredníctvom Muska by sa Meloniovej mohli otvoriť dvere do najznámejšej budovy vo Washingtone. K možnému staronovému lídrovi USA, ktorý s viacerými štátnikmi v EÚ svojho času nevychádzal dobre. „Pre Meloniovú je vzťah s Muskom výhodný z viacerých pohľadov. Predovšetkým by jej mohol zabezpečiť ľahký prístup k Trumpovej vláde. V minulosti už nejaké kontakty nadviazala, ale Musk by znamenal otvorené dvere k Trumpovi," podotkol taliansky expert na medzinárodné vzťahy Raffaele Marchetti pre denník Guardian.