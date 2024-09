Skaza a katastrofálne záplavy. Hurikán Helene spôsobil chaos vo viacerých štátoch USA, pribúdajú obete

Niekoľko štátov na juhovýchode USA v piatok zápasí so záplavami a rozsiahlymi výpadkami prúdu po tom, čo región v noci zasiahol silný hurikán Helene. Živel odstrihol od prúdu viac ako päť miliónov podnikov a domácností, uvádza denník The New York Times (NYT). Počet potvrdených obetí dnes rýchlo stúpal a podľa agentúry AP úrady v štyroch štátoch hlásia najmenej 30 mŕtvych. Hrozba záplav pritom bude v oblastiach ďalej od pobrežia pretrvávať aj cez víkend.