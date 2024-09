Dlhoročná Lukašenkova volebná služobníčka odporúča hlasovať o svojom zbožňovanom prezidentovi podľa Stalinovho receptu

Cárovná falšovania. Pani borščová. Dve z prezývok Lidie Jermošinovej. Ženy, ktorá opakovane oficiálne oznamovala víťazstvo Alexandra Lukašenka v prezidentských voľbách. V skutočnosti po sfalšovaných výsledkoch hlasovania, ako to zvykne robiť bieloruský diktátor počas troch desaťročí, čo je nepretržite pri moci. Jermošinová vykonávala funkciu predsedníčky ústrednej volebnej komisie celé štvrťstoročie. Pred pár rokmi odišla do dôchodku, ale ešte stále sa cíti povolaná rozdávať rozumy.

Tento mesiac sa 71-ročná Jermošinová zúčastnila v Minsku na informačno-osvetovom podujatí, na ktorom sa vyjadrila o budúcoročných voľbách hlavy štátu. „Absolútne súhlasím s Josifom Vissarionovičm Stalinom, ktorý označil za optimálny čas dva mesiace – november a marec," citoval ju server Točka.

Danko: Lukašenko má legitímne právo vládnuť Video

Nevedno, prečo niekdajší tyran z Kremľa uprednostňoval tieto dva mesiace. Marec preto, že vtedy sa oslavuje Medzinárodný deň žien, a november, lebo naň pripadá výročie boľševickej revolúcie v Rusku? Jesenný mesiac však v Bielorusku neprichádza do úvahy, lebo voľby sa musia uskutočniť najneskôr 20. júla 2025. Jermošinová preto jednoznačne podporuje marec: „Podstatné je, aby sa voľby neprekrývali so školskými prázdninami. Myslím si, že marec je optimálne obdobie, pretože v apríli sa už v niektorých oblastiach seje na poliach."

Niekdajšia šéfka ústrednej volebnej komisie v rokoch 1996 – 2021, ktorá celý ten čas oddane slúžila diktátorovi v Minsku, je naďalej o ňom presvedčená, že je jedinečný a nenahraditeľný líder. „Myslím si, že Alexandr Grigorjevič jednoducho ako zodpovedný človek neopustí ľudí a krajinu v problémoch. Preto dúfam, som si na 90 percent istá, že sa volieb zúčastní," povedala pred dvomi mesiacmi pre stanicu STV. Mimochodom, napriek tomu, že Bielorusko ako samostatný štát existuje už viac ako tri desaťročia, 71-ročná penzistka poznamenala, že doteraz sa neobjavil nijaký nádejný líder, ktorý by mohol dôstojne nahradiť jej obdivovaného politika: „Iní nie sú. Zatiaľ ešte nevyrástli." A dodala, že Lukašenko si to uvedomuje…

Čítajte viac Lukašenko sa doživotne poistil. Nástup nemanželského syna k moci ale odďaľuje. Bude čakať do otcovej deväťdesiatky?

Jermošinová, ktorá mala otca Ukrajinca a matku Rusku, vyštudovala právo. Zmysel pre spravodlivosť nemá (ak dovtedy aspoň štipku pre ňu vôbec mala) od chvíle, keď sa stotožnila s poslaním Lukašenkovej volebnej služobníčky. Podľa nej hlasovanie bolo zakaždým férové. Naopak, tvrdí, že špinavosti prichádzali zo Západu. „Lidia Michajlovna, strýko Sam sa zaujíma, koľko stojíte," citovala ju BELTA, keď bez dôkazov i ďalších podrobností uviedla že dávnejšie pred voľbami sa ju snažil korumpovať nemenovaný významný západný politik. (Strýko Sam je národným zosobnením USA, väčšinou americkej vlády.)

A prečo jej prischla prezývka pani borščová? Smutne sa zviditeľnila výrokom v roku 2010, keď nechápala, že jedno z hlavných námestí v Minsku zaplnili demonštranti, ktorí odmietli uznať oficiálne výsledky volieb. Zvlášť sa čudovala, že spolu s mužmi prišli protestovať aj Bielorusky: „Tie ženy nemajú čo robiť! Sedeli by doma, varili by boršč. Nie sa túlali po námestiach. Nerozumiem tomu. Je to hanba žien – zúčastniť sa na podobných podujatiach."

Čítajte viac S granátometom za roľníkmi, aby mali vyššiu úrodu. Kto je Lukašenkov vplyvný generál?

Medzi demonštrantkami sa vyskytovali najmä mladé Bielorusky. O niekoľko mesiacov Jermošinová odmietla zobrať svoje slová späť a znovu sa pustila do odporkýň jej zbožňovaného Lukašenka: „Sú to zlé matky. Nie sú milosrdné. Preto ich treba čo najskôr poslať k boršču, k deťom, ku knižkám."

Posledné prezidentské voľby, ktoré mala Jermošinová pod palcom, sa konali v auguste 2020. Čiže v období letných prázdnin. V tom roku sa však neozvala, že to nie je vhodný termín podľa Stalinovho receptu. Povolebný vývoj vyzeral najviac dramaticky od vzniku nezávislého Bieloruska. Lukašenko oficiálne vyhral, ale opozícia bola presvedčená, že ukradol víťazstvo jej prezidentskej kandidátke Sviatlane Cichanovskej. Masy Bielorusov vyrazili na protest do ulíc, policajní ťažkoodenci proti nim niekoľko dní brutálne zasahovali a veľa pokojných demonštrantov zadržali. Jermošinová v jednom nedávnom rozhovore poznamenala, že nechápe, ako rýchlo sa vtedy našlo toľko nenávisti v národe. Išlo pritom len o mierumilovný protest proti sfalšovaným výsledkom hlasovania.

Čítajte viac Bieloruský žalár vyzerá ako márnica pre opozíciu. Zomrel už šiesty Lukašenkov väzeň

Jermošinová má Cichanovskú v zuboch doteraz. Tvrdí, že by ju nezobrala ani ako asistentku do ústrednej volenej komisie. „Nenasledujte falošných hrdinov… Videla som plakať ľudí nad ženou v domácnosti, primitívnou ženou, ktorá vôbec nie je pripravená," obula sa do Cichanovskej. „Keď sme ju v komisii videli v televízii rozprávať, smiali sme sa na nej," dodala. Demokraticky zmýšľajúcemu človekovi však musí byť na smiech Jermošinová…

Nezávislé bieloruské médiá, ktoré musia šíriť slobodné informácie z exilu, tvrdili, že Jermošinová v roku 2020 presadzovala, aby Lukašenkovi narátali 64 percent získaných hlasov. Vraj sa obávala, že keby mu oficiálne prihrali priveľa voličov, vypukli by demonštrácie. Ako už bolo zmienené, to sa nakoniec aj udialo. Lukašenko sa údajne neuskromnil s necelými dvomi tretinami hlasov, zatelefonoval do ústrednej komisie a vypýtal si okolo 80 percent, čo sa stalo realitou, respektíve vymysleným údajom, pod ktorý sa Jermošinová ochotne podpísala.

Čítajte viac Lukašenko sa nad ním nezľutoval. Chorý väzeň zomrel. Vysmievali sa mu, do sprchy ho nepúšťali

Lukašenkova volebná služobníčka v roku 2021 avizovala, že sa vzdá svojej funkcie, pretože plánovala odísť do dôchodku. V decembri toho roku ju Lukašenko z jej postu odvolal.

Keď oslavovala 70. narodeniny, prišli jej blahoželať predsedovia oboch komôr parlamentu a ďalší významní ústavní činitelia. Jej miláčik však osobne negratuloval: s vinšom poslal za ňou šéfa prezidentskej kancelárie.