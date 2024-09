Libanon bol opäť terčom izrelských úderov. V Bejrúte smerovali aj na civilné budovy

Podľa agentúry Reuters svedkovia v noci na sobotu počuli v Bejrúte viac ako dve desiatky vzdušných úderov. Izraelská armáda počas noci vyzvala na evakuáciu niektorých budov na južnom predmestí Bejrútu. Tisíce Libanončanov opustili svoje domovy a zhromaždili sa na námestiach, v parkoch či na morskom pobreží, píše Reuters.

„Hizballáh strategicky rozmiestnil zbrane v civilných oblastiach, čím ohrozil libanonských civilistov v snahe ublížiť izraelským civilistom,“ uviedla izraelská armáda. „Bojujeme s Hizballáhom, nie s libanonským ľudom,“ dodala.

Nové útoky nasledovali niekoľko hodín po tom, ako izraelská armáda v piatok podnikla sériu náletov na centrále Hizballáhu na južnom predmestí Bejrútu. Izraelské médiá uviedli, že terčom týchto útokov bol najvyšší líder hnutia Hasan Nasralláh, ktorého osud je zatiaľ nejasný.

Zdroj agentúry Reuters blízky hnutiu Hizballáh uviedol, že Nasralláh je po úderoch nedostupný. Podľa serveru The Times of Israel rastie presvedčenie, že Nasralláh zomrel. „Je veľmi ťažké si predstaviť, že by z takéhoto útoku vyviazol živý,“ citoval server nemenovaného izraelského činiteľa.

Podľa libanonských úradov pri útoku na ústredie Hizballáhu zomrelo najmenej šesť ľudí a ďalších 91 utrpelo zranenia. Izraelskí činitelia však podľa denníka Haaretz odhadujú počet mŕtvych na zhruba 300.