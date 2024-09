Smrť Nasralláha: Čaká Izrael masový útok Hizballáhu? Irán nechce, aby konflikt explodoval, vraví expert

„Hasan Nasralláh nie je prvým lídrom Hizballáhu, ktorého Izrael zlikvidoval. Podobné je to v prípade Hamasu. Izrael zaznamenáva taktické víťazstvá, ale obe hnutia stále existujú,“ povedal pre Pravdu James Dorsey, odborník na Blízky východ z Národnej univerzity v Singapure. Reagoval na to, že Izraelu sa v piatok podarilo pri leteckom útoku v Bejrúte zabiť Hasana Nasralláha, šéfa radikálneho libanonského hnutie Hizballáh. Jeho vojenské krídlo pokladá Európska únia za teroristickú organizáciu.

Prečo sa Izrael rozhodol zabiť lídra Hizballáhu Hasana Nasralláha?

Nebolo to ani tak o zabití samotného Nasralláha, ale je to časť stratégie, ktorou sa Izrael usiluje zmeniť politickú scénu na svojej severnej hranici, teda v Libanone. Robí to tak, že sa zásadným spôsobom snaží narušiť vojenské kapacity Hizballáhu. Izrael na to ide zhora dolu. Likviduje lídrov Hizballáhu, takže sa to logicky týkalo aj Nasralláha, veď sme videli sériu podobných úspešných útokov na ďalších vodcov libanonského hnutia.

Ako Izrael zostreľoval iránske drony a rakety Video Izrael so spojencami dokázal v apríli zničiť 99 percent dronov a rakiet, ktorými na židovský šát zaútočil Irán. / Zdroj: IDF

Je to obrovská eskalácia, však? Akú reakciu očakávate od Hizballáhu a Iránu a od ďalších skupín, ktoré sú blízke Teheránu?

Samozrejme, ešte len vyhodnocujeme, aký vplyv bude mať Nasralláhova smrť. Vieme, že aj v minulosti Izrael zabil viacerých lídrov Hizballáhu či Hamasu. Obe tieto organizácie však stále existujú. Zabitím Nasralláha teraz Izrael korunoval svoju momentálnu kampaň proti Hizballáhu. Ukázal, že má z hľadiska spravodajských informácií jasnú prevahu. Ale nemyslím si, že toto je koniec Hizballáhu. Pre hnutie je to veľmi bolestivý úder a jeho dosah by som určite nepodceňoval. No zatiaľ nevieme, nakoľko to ovplyvní fungovanie Hizballáhu. Môže sa stať, že bude reagovať veľkým raketovým útokom na izraelské mestá ako Tel Aviv. Keď to ale nepríde v pomerne krátkom čase, povedal by som, že to bude dôkaz, že Hizballáh je skutočne veľmi oslabený. Myslím si však, že uvidíme nejaké reakcie jemenských húsiovcov a možno aj niektorých irackých skupín. Čo sa týka Iránu, je to zložitejšie.

Prečo?

Pre Irán je smrť Nasralláha veľmi nepríjemná. No Teherán, a s ním spojené skupiny, ale aj mnohé oveľa umiernenejšie organizácie na Blízkom východe, teraz budú veľmi pozorne sledovať vlastnú bezpečnosť. Je totiž pravdepodobné, že Izrael má dobré informácie, čo robia. Tak, ako to je v prípade Hizballáhu. Teherán v Libanone zaznamenal prehru a oslabilo ho to v rámci celého regiónu. Uvidíme, či reakcia Iránu bude, že vyprovokuje vojnu s Izraelom. Podľa mňa to však Teherán momentálne nechce. Konflikt už na Blízkom východe máme, ale, ako som povedal, nemyslím si, že Irán túži po tom, aby ešte viac explodoval.

Ako hodnotíte odkaz Nasralláha, aký dôležitý bol pre Hizballáh?

Viedol libanonské hnutie viac ako 30 rokov. Nasralláh bol charizmatická osobnosť a vybudoval z Hizballáhu významnú politickú stranu s fungujúcimi inštitúciami. Je to, alebo to bola, najlepšie vyzbrojená neštátna organizácia na svete. Takže Nasralláha nebude jednoduché nahradiť. Hovorilo sa, že na čele Hizballáhu by ho mohol vystriedať jeho bratanec. Je však možné, že jeho Izraelčania pri útoku tiež zabili.

Zdá sa, že Izrael sa v tejto chvíli rozhodol ísť v podstate po každom, koho si definuje ako nepriateľa. Môže to fungovať?

Ako som už povedal, Nasralláh nie je prvým lídrom Hizballáhu, ktorého Izrael zlikvidoval. Podobné je to v prípade Hamasu. Izrael zaznamenáva taktické víťazstvá, ale obe hnutia stále existujú. Pred rokom, 7. októbra, pri útoku Hamasu katastrofálne zlyhala armáda a tajné služby židovského štátu. A Izrael za takmer 12 mesiacov v Pásme Gazy nedosiahol svoje ciele. Zabitie Nasralláha povzbudí morálku v krajine a prispeje k popularite izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Ale všetko sú to krátkodobé taktické úspechy. Nepredstavujú dlhodobú taktickú zmenu. Sú súčasťou prístupu Izraela k nepriateľom, ktorí vraj reagujú len na použitie sily.

Aj keď má Izrael legitímne obavy o svoju bezpečnosť, nie je táto taktika neraz prehnaná vzhľadom na civilné obete najmä v Gaze, ale tiež v Libanone?

Samozrejme, že to Izrael často preháňa. Vôbec o tom nepochybujem. Izrael reaguje na veci použitím kladiva. Vždy to tak bolo. Myslím si, že na to má dôvody, ale to by bolo na dlhšiu debatu. V podstate ide o to, že počas druhej svetovej vojny a holokaustu Židov masovo vraždili. Izrael chce ukázať, že teraz je silný.

Zdá sa, že Izrael v tejto chvíli v podstate ignoruje Západ, ktorý by chcel vidieť nejaký druh prímeria na Blízkom východe. Prečo sa Izrael nezaujíma o to, čo si myslia jeho partneri vrátane USA?

Stačí sa pozrieť na to, čo sa dialo za posledný rok. USA systematicky odmietali podporiť svoje vyjadrenia o prímerí nejakými skutočnými činmi. Netanjahu to vie. A dobre chápe aj to, že to, čo robí, mu prejde, keďže už o pár týždňov sa v Spojených štátoch konajú prezidentské voľby.