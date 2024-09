Trump nazval imigráciu inváziou zločincov

Americký exprezident Donald Trump vystupňoval svoju protiimigračnú rétoriku v predvolebnom prejave v štáte Wisconsin, kde tiež označil svoju súperku a viceprezidentku Kamalu Harrisovú za "mentálne postihnutú". Uviedla to agentúra Reuters.

Imigrantov prichádzajúcich do Spojených štátov Trump popisoval ako „inváziu“ násilných zločincov.

Temne ladený prejav menej ako šesť týždňov pred prezidentskými voľbami nadväzuje na predchádzajúce vyhlásenie bývalej hlavy štátu o tom, že prisťahovalci do USA mieria z väzníc a psychiatrických ústavov a že „otravujú krv našej krajiny“. Trump často opisuje imigrantov ako nebezpečenstvo, aj keď štúdie neukazujú, že by páchali zločiny častejšie ako Američania.

Podobne ako pri iných vystúpeniach Trump aj v sobotu vo Wisconsine vyzdvihoval jednotlivé prípady, keď boli ľudia zdržiavajúci sa v USA bez povolenia obvinení z násilných činov. Na pódiu mal fotografie zadržaných cudzincov a veľký nápis „deportovať ilegálov okamžite“.

„Oslobodím Wisconsin od tejto masovej migračnej invázie vrahov, znásilňovačov, chuligánov, drogových dílerov, gaunerov a surových členov gangov,“ povedal kandidát Republikánskej strany na prezidenta. Niektorých imigrantov v prejave označoval za „zvieratá“ alebo „chladnokrvných zabijakov“ a divákov varoval, že ich „podrežú“ v ich domovoch.

„Musíte tých ľudí dostať späť, odkiaľ prišli. Nemáte na výber. Stratíte svoju kultúru, stratíte svoju krajinu,“ dodal.

Exprezident zároveň uvádzal, že túto hrozbu pre USA spôsobila Harrisová. „(Súčasný prezident) Joe Biden sa stal mentálne oslabeným, Kamala sa tak narodila… Jedine mentálne postihnutý človek by mohol dopustiť, aby sa toto našej krajine stalo,“ povedal.

Podľa denníka The New York Times tým Trump posunul svoje útoky na Harrisovú na „nové dno“. Tím kandidátky Demokratickej strany na exprezidentove urážky priamo nereagoval. „Nemá (Trump) nič inšpiratívne, čo by mohol americkému ľudu ponúknuť, len temnotu,“ uviedla kampaň Harrisovej.

Trump sľubuje, že v prípade jeho znovuzvolenia USA vyhostí milióny cudzincov zdržiavajúcich sa v krajine nelegálne. Harrisová sa medzitým rovnako prezentuje ako ochranca hraníc a kritizuje Trumpa za to, že na začiatku roka pomohol pochovať rodiaci sa kompromis v Kongrese o imigračných reštrikciách. Zákonodarcovia o nich rokovali v čase rekordných štatistík o migrantoch zachytávaných na hranici s Mexikom, odvtedy však čísla dramaticky klesli.

Celkovo podľa Reuters vláda za Bidenovho úradovania zaznamenala zadržanie siedmich miliónov migrantov po nelegálnom vstupe do USA z Mexika, čo je rekordne vysoký počet. Dlhodobo preťažený azylový systém nápor nezvláda a prieskumy verejnej mienky pred voľbami ukazujú, že situácia na južnej hranici je pre amerických voličov zásadnou témou.