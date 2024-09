Čo daroval Zemanovi k narodeninám Pellegrini a čím ho oslávenec mohol podráždiť? A traja najvyšší slovenskí ústavní činitelia nedodržali pravidlo

Veľkolepá oslava narodenín, ktorá vyzerala aj ako stretnutie lídrov vyšehradskej skupiny v neúplnom formáte. Zaujímavé dary pre jubilanta, ktorý pozval hostí na zámok zo stredoveku, čo slúži ako luxusný hotel. Výborná zábava, ktorú počasie neprekazilo, pretože jej záverečnú časť presunuli do veľkého stanu, v ktorom vystúpil spevák obľúbený aj na Slovensku. Zdá sa, že českému exprezidentovi Milošovi Zemanovi sa oslava jeho 80. narodenín vydarila.

Zemanov mediálny zástupca Jiří Ovčáček avizoval, že príde viacero významných zahraničných predstaviteľov z najvyšších poschodí politiky. Prvými dvomi hosťami, s ktorými exprezident debatoval samostatne, boli slovenský premiéra minister obrany. Prečo s ním sedeli pri stole iba Robert Fico a Robert Kaliňák? Lebo v sobotu večer už museli byť naspäť v Bratislave, odkiaľ odlietali na návštevu Južnej Kórey.

Fico a Kaliňák gratulovali Zemanovi k osemdesiatke Video Zdroj: ta3

Pozvanie obdržalo dokopy až okolo dvesto ľudí. Pohľad na zúčastnených naznačoval, koho Zeman považuje za spriaznené osoby. Zo Slovenska chýbali bývalé hlavy štátu Andrej Kiska a Zuzana Čaputová, naopak, bol tam exprezident Ivan Gašparovič i súčasný nájomník Grasalkovičovho paláca Peter Pellegrini. Strana Hlas bola zastúpená dvomi politikmi: jej šéfom a ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom a zastupujúcim predsedom NR SR Petrom Žigom.

Dvoch hlavných českých lídrov Zeman nepozval: medzi gratulantmi sa neobjavili prezident Petr Pavel a premiér Petr Fiala. „Myslím si, že by bolo pokrytecké, keby sa na sebe pozerali s kyslými úsmevmi. Narodeniny sú v podstate nielen oslava veku, ale aj priateľstva," ozrejmil pre server iDNES nemenovaný človek blízky jubilantovi. Naopak, Zemanovi gratuloval expremiér a hlavný opozičný líder Andrej Babiš, pričom oslávenec povedal, že mu želá víťazstvo v budúcoročných voľbách do Poslaneckej snemovne.

Zeman a Fico o česko-slovenských vzťahoch, situácii v EÚ aj o Ukrajine Video

Na fotografiách, ktoré zverejnil denník Blesk, je vidieť aj niektoré dary pre oslávenca. Zjavne sa blysol Pellegrini, pretože Gašparovič na snímke sa nevedel vynadívať na jeho veľkú drevenú kazetu. Bolo v nej päť fliaš bieleho vína a na dreve pripevnená elegantná železná tabuľka zrejme s osobným venovaním.

Suché biele víno môže Zemanovi v opatrnej miere vyhovovať. Kedysi holdoval becherovke, ale prestal ju piť, pretože obsahuje veľa cukru a to je nezlučiteľné s jeho cukrovkou. Jedna z fotiek zachytila Pellegriniho aj pri stole so Zemanom v situácii, ktorá mu asi nemohla vyhovovať. Slovenský prezident, ktorého nestretnete s cigaretou v ruke, sedel po boku dymiaceho jubilanta…

Zeman mal pred niekoľkými rokmi ešte ako prezident vážne zdravotné problémy, keď sa dokonca objavili obavy o jeho prežitie. Lekári mu dôrazne poradili, aby prestal holdovať tabaku i alkoholickým nápojom. Exprezident teraz vyzeral v skvelej kondícii; po zmienených zdravotných ťažkostiach hovoril, že si odopiera fajčenie aj pitie alkoholu, ale na oslave ho bolo vidieť nielen s cigaretou medzi prstami, ale aj s pohárom bieleho vína a neskôr večer tiež s pivom v ruke.

Oslavovalo sa na štátnom zámku v Hlubokej nad Vltavou, čo je mesto, ktoré sa nachádza 150 kilometrov južne od Prahy. V majestátnom komplexe vybudovanom v 13. storočí sa nachádza luxusný hotel, do ktorého Zeman pozval svojich hostí. Spolu so slovenskými lídrami oslavovali aj dvaja čelní predstavitelia vyšehradskej skupiny, ktorú tvorí Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko. Z Budapešti prišiel premiér Viktor Orbán a z Varšavy prezident Andrzej Duda. Medzi ostatnými prominentmi zo zahraničia sa nachádzal napríklad srbský prezident Aleksandar Vučič.

Český prezident Miloš Zeman v Tatrách, rozlúčková cesta Video

Mimochodom, na Slovensku je úzus, že vždy v krajine zostáva aspoň jeden z troch najvyšších ústavných činiteľov. V prípade Zemanovej oslavy to tak krátky čas nevyzeralo: do Hlubokej nad Vltavou sa totiž vybral prezident, premiér aj zastupujúci predseda parlamentu.

A s čím prišli podaktorí českí gratulanti? Niekdajší hajtman Juhomoravského kraja Michal Hašek priniesol Zemanovi podobne ako Pellegrini drevenú kazetu. S moravskými vínami, o ktorých tvrdí, že sú najlepšie na svete. Za úplne vhodný dar sa nedá považovať to, čo priniesol bývalý podpredseda Poslaneckej snemovne Radek Vondráček z Babišovho hnutia ANO. „Pripravil som pánovi prezidentovi veľkú dózu medu, ktorý som nazval prezimed, pretože tento med je od včiel z Lán a dúfam, že zdravé látky mu dodajú veľa fyzických a duševných síl do ďalších debát," objasnil pre denník Blesk. Zeman má však cukrovku, diabetológovia pripúšťajú v takom prípade konzumáciu medu iba v minimálnom množstve.

Čítajte viac Dodávky zbraní Kyjevu prospievajú mieru, polemizuje Zeman na diaľku s Ficom

Večer sa spustil dážď, takže namiesto párty pod otvoreným nebom sa hostia museli presunúť do veľkého stanu. O zábavu sa postaral aj populárny spevák Michal David. Bodku za oslavami dal polnočný ohňostroj.

A čo plánuje robiť Zeman po svojom okrúhlom životnom jubileu? Ak platí to, čo povedal v roku 2021, tak sa bude v prvom rade venovať literatúre: „Ešte to nejako tri roky potiahnem do tej osemdesiatky a potom si budem čítať už len knižky," poznamenal vtedy pre Blesk.