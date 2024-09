FPÖ zvíťazila v rakúskych voľbách, ukazujú odhady. Strana hlása tvrdú protimigračnú politiku

Išlo by o vôbec prvé víťazstvo tejto strany vo voľbách do Národnej rady, dolnej komory rakúskeho parlamentu. Posledné z takmer 10 000 volebných miestností sa uzavreli úderom 17.00 h.

Onedlho potom médiá v spolupráci s inštitútmi pre výskum verejnej mienky zverejnili prvé odhady výsledkov volieb a všetky sa zhodujú na víťazstve FPÖ.

Podľa prieskumu, ktorý ponúkli agentúra APA a televízia ORF, získala FPÖ 29,1 percenta hlasov. Druhá podľa tejto sondáže vzniknutej v spolupráci so spoločnosťou Foresight skončila Rakúska ľudová strana (ÖVP) kancelára Karola Nehammera so ziskom 26,2 percenta. Tretia je opozičná Sociálnodemokra­tická strana Rakúska (SPÖ) s 20,4 percenta.

Tesný súboj sa črtá medzi zvyšnými dvoma parlamentnými stranami. Liberálnym NEOS prieskum prisudzuje 8,8 percenta a Zeleným 8,6 percenta.

V prepočte na mandáty by FPÖ mala v novom parlamente 57 kresiel (2019: 31), ÖVP 52 (71), SPÖ 40, NEOS 17 (15) a Zelení takisto 17 (26).

Víťazstvo FPÖ na čele s exministrom vnútra Herbertom Kicklom zverejnili aj ďalšie médiá a inštitúty, napríklad inštitút Arge pre televíziu Puls 24.

Občania určili zloženie Národnej rady, parlamentnej dolnej komory, na najbližších päť rokov. V Rakúsku v nedeľu mohlo od rána vyberať poslanca Národnej rady zhruba 6,35 milióna oprávnených voličov.

Už predvolebné prieskumy ukazovali na možný bezprecedentný úspech krajnej pravice. Terajší kancelár Nehammer z ÖVP avizoval, že by ľudovci boli ochotní vstúpiť do koalície s FPÖ za podmienky, že by si ich líder Herbert Kickl nenárokoval post kancelára.

Kickl je polarizujúcou osobnosťou s pravicovo-populistickými politickými postojmi. Spolkový prezident Alexander Van der Bellen už vyhlásil, že by Kickla spolkovým kancelárom nevymenoval, čo mu rakúska ústava umožňuje.

Jednou z hlavných tém predvolebnej kampane bola migrácia. Líder FPÖ Herbert Kickl prisľúbil, že v prípade víťazstva a vytvorení novej vlády v tejto oblasti tvrdo zasiahne a urýchli deportácie migrantov do ich domovských krajín.

Práve Kickl dostal FPÖ na prvé miesta predvolebných prieskumov. Pod jeho vedením strana vyhrala aj júnové voľby do Európskeho parlamentu.