Ďalší drsný budíček pre Európu, píše Politico o víťazstve FPÖ v Rakúsku. Kickl sa nároku na kancelárstvo len tak nevzdá

Bývalými nacistami založená, euroskeptická, proti migrácii zameraná a k Moskve priateľská strana má podľa servera nakročené k budúcej rakúskej vláde. Politico sa pozastavuje aj nad tým, čo by to mohlo znamenať do budúcnosti pre Brusel. Viedeň by sa totiž mohla pripojiť ku skupine euroskeptických a proruských štátov ako sú Maďarsko a Slovensko a pravdepodobne po voľbách na budúci rok aj Česká republika, píše Politico.

„FPÖ založená v 50. rokoch minulého storočia bývalými príslušníkmi SS a ďalšími nacistickými veteránmi, založila svoju tohtoročnú kampaň na proticudzineckej rétorike a sľúbila, že vytvorí Pevnosť Rakúsko, aby zabránila vstupu migrantov,“ píše Politico. Šéf strany, exminister vnútra Herbert Kickl voličom sľúbil, že ak vyhrá, bude vládnuť ako ich Volkskanzler, kancelár ľudu, čo bol termín, ktorý kedysi používal nacistický vodca Adolf Hitler.

Aj keď sa pravdepodobne Kicklovi nepodarí postaviť sa do čela kabinetu, FPÖ pravdepodobne vytvorí vládnu koalíciu s niektorou z ďalších strán. „Viedeň by sa tak mohla pripojiť k euroskeptickému, k Rusku priateľskému bloku, ktorý zahŕňa Maďarsko, Slovensko a (možno) Českú republiku po voľbách na budúci rok. Do zoznamu krajne pravicových a protimigrantských vlád (ktoré však nie sú proruské a euroskeptické) môžete pridať aj Taliansko a Holandsko,“ vymenúva Politico. „Spočítané podčiarknuté, v Európe je stále na vzostupe podpora pre pravicové a krajne pravicové strany, ktoré pretvárajú migračnú politiku bloku a nijako neoslabujú,“ dodáva server.

Expert: Kickl sa nároku na kancelárstvo nevzdá, možno je aj trojkoalícia bez FPÖ

Líder Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Herbert Kickl, jasný víťaz nedeľňajších parlamentných volieb v krajine, sa nebude chcieť vzdať svojho nároku na kancelárstvo, myslí si riaditeľ rakúskeho Inštitútu pre Podunajskú a Strednú Európu (IDM) Sebastian Schäffer. Zatiaľ sú však podľa neho mysliteľné všetky varianty vývoja, teda tiež ten, že terajší šéf vlády Karl Nehammer nezostane na špici Rakúskej strany ľudovej (ÖVP), čo by ľudovcom otvorilo cestu k vstupu do koalície s FPÖ na čele s Kicklom. Možným scenárom je však aj veľká koalícia, ktorá z vládnych pozícií Slobodných vyšachuje, pripomenul v rozhovore s ČTK Schäffer.

„Udivuje ma, ako sa môže stať najsilnejšou politickou silou v Rakúsku strana zodpovedná za korupčnú aféru z ostrova Ibiza, kvôli ktorej pred piatimi rokmi padla vláda, s kampaňou, ktorá bola na hrane pravicovo extrémistického slovníka,“ zhodnotil výsledok volieb Schäffer. Pozitívnym prekvapením podľa neho je, že všetci štyria lídri ostatných strán, ktoré sa vo voľbách dostali do parlamentu, dali najavo, že s Kicklom koalíciu utvoriť nechcú. „Je samozrejme ale otázkou, ako dlho si takúto pozíciu udržia,“ poznamenal šéf IDM.

„Keďže Slobodná strana Rakúska je jasným víťazom volieb, myslím si, že Herbert Kickl bude na svojom zvolení za kancelára trvať. Ponúka sa skôr otázka, kto by mohol v pozícii lídra Rakúskej strany ľudovej (ÖVP) vystriedať Karola Nehammera, aby mohla ÖVP vstúpiť do koalície s Slobodnými,“ upozornil.

Možné sú teraz podľa Schäffera stále všetky varianty ďalšieho vývoja, je však podľa neho ťažké si predstaviť, že sa Kickl stiahne a ustúpi z nároku na funkciu na čele rakúskeho kabinetu. Podobná situácia nastala už v roku 1999, keď FPÖ ustúpila, hoci ÖVP porazila. Dôsledkom takéhoto kroku však vtedy bol pokles voličských preferencií z 26,9 na desať percent. „To by pravdepodobne radšej išiel znova do opozície, aby z nej znovu vzišiel zas o niečo silnejší,“ myslí si riaditeľ IDM.

„Domnievam sa a zároveň trochu dúfam, že je tiež realistické, že vznikne trojkoalícia bez krajne pravicových Slobodných. ÖVP by sa mohla dohodnúť na vláde buď spoločne so sociálnymi demokratmi (SPÖ), NEOS alebo Zelenými,“ povedal Schäffer.

Inštitút pre podunajskú a strednú Európu (nem. Institut für Donauraum und Mitteleuropa) je regionálny think-tank a výskumný inštitút, ktorý je financovaný prevažne z verejných prostriedkov. Zaoberá sa predovšetkým politickým vývojom v strednej Európe, otázkami európskej integrácie a demokracie.