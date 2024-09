Minister obrany Galant naznačil, že Izrael sa pripravuje na pozemnú operáciu v Libanone

„Eliminácia šéfa teroristického hnutia Hizballáh Hasana Nasralláha je veľmi dôležitý krok, ale nie je to všetko. Využijeme všetky možnosti, ktoré máme,“ povedal Galant vojakom 188. obrnenej a pešej brigády Golani v severnom Izraeli. Minister obrany dodal, že na to, „aby sa obyvatelia severu Izraela bezpečne vrátili do svojich domovov, aktivujeme všetky naše kapacity, a to vrátane vás. Veríme, že dokážete dosiahnuť čokoľvek.“

Eskalácia napätia medzi Izraelom a Hizballáhom vyvoláva obavy z uskutočnenia izraelskej pozemnej ofenzívy na juhu Libanonu.

V polovici septembra izraelský premiér Benjamin Netanjahu uviedol, že navrátenie evakuovaných Izraelčanov na sever krajiny je jednou z priorít izraelského vojnového ťaženia. Zo svojich domovov boli nútení odísť po začiatku vojny v Pásme Gazy, pretože Hizballáh z Libanonu začal ostreľovať izraelské pozície na severe.

Po Netanjahuovom vyhlásení začal Izrael útočiť na pozície Hizballáhu. Počas uplynulých dvoch týždňov Izrael zneškodnil viacero popredných členov vrátane dlhoročného lídra hnutia Nasralláha.

Hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby v nedeľu varoval, že Izraelu sa nepodarí bezpečne prinavrátiť obyvateľov do ich domovov na severe krajiny, ak bude viesť úplnú vojnu s Hizballáhom alebo Iránom.