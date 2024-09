USA vysielajú na Blízky východ tisíce ďalších vojakov

Spojené štáty vysielajú na Blízky východ ďalších niekoľko tisíc vojakov za účelom posilnenia bezpečnosti a obrany Izraela, ak to bude potrebné. Oznámilo to podľa agentúry AP americké ministerstvo obrany. Podľa neho budú posilnené najmä vzdušné sily.

Oznámenie Pentagónu prichádza na pozadí intenzívnych izraelských vzdušných úderov v Libanone, pri ktorých bol koncom minulého týždňa zabitý šéf Iránom podporovaného militantného libanonského hnutia Hizballáh Hasan Nasralláh. To ešte viac zintenzívnilo veľmi napätú situáciu v regióne. V celej oblasti Blízkeho východu majú USA rozmiestnených odhadom 40-tisíc vojakov.

Ako Izrael zostreľoval iránske drony a rakety Video Izrael so spojencami dokázal zničiť 99 percent dronov a rakiet, ktorými na židovský štát zaútočil Irán. / Zdroj: IDF

Hovorkyňa Pentagonu Sabrina Singhová novinárom povedala, že zvýšenie prítomnosti amerických síl na Blízkom východe zahŕňa vyslanie niekoľkých leteniek stíhacích lietadiel. Pôvodne malo ísť o bežné striedanie, avšak nanovo budú letky na mieste posilnené. Singhová zároveň podotkla, že stíhacie lietadlá nebudú asistovať v evakuáciách a že na mieste budú, aby chránili americké sily.

V nedeľu minister obrany Lloyd Austin tiež oznámil, že dočasne predlžuje pôsobenie údernej skupiny lietadlovej lode USS Abraham Lincoln a jej pridružených leteniek v regióne.

Čítajte aj Minister obrany Galant naznačil, že Izrael sa pripravuje na pozemnú operáciu v Libanone

Izrael: Zabili sme dvoch vodcov palestínskej skupiny v Bejrúte

Izraelská armáda v pondelok oznámila, že jej ozbrojené sily zabili najmenej dvoch vodcov ľavicovej palestínskej organizácie Ľudový front za oslobodenie Palestíny. Organizácia už predtým uviedla, že jej členovia boli zasiahnutí pri útoku v centre Bejrútu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Smerujú Izrael a Irán k veľkej vojne? Áno Nie Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Áno 62,1% Nie 25,0% Neviem 12,9%

Izraelské stíhačky „zasiahli a zlikvidovali teroristu“ Nidála Abd al-Ála, vodcu libanonskej pobočky palestínskej organizácie, uviedla armáda vo vyhlásení. Pri útoku podľa nej zahynul aj Imád Awda, vojenský veliteľ Ľudového frontu za oslobodenie Palestíny v Libanone.

Podľa armády a izraelskej kontrarozviedky Šin Bet bol al-Ál zapojený do plánovania rozsiahlych teroristických útokov na okupovanom Západnom brehu Jordánu, píše portál The Times of Israel (TOI). Zodpovedný bol údajne aj za vlaňajší bombový útok na autobus v meste Bejtar Ilit v Predjordánsku, ako aj za streľbu v meste Huwwára, pri ktorej boli zranení dvaja vojaci.

Ľudový front za oslobodenie Palestíny propaguje a vedie ozbrojený boj proti Izraelu, ale na rozdiel od palestínskeho militantného hnutia Hamas nie je náboženskou organizáciou.

Od polovice septembra zahynulo pri izraelských útokoch na Libanon viac ako 1000 ľudí, informovali libanonské úrady. Jednou z obetí sa minulý piatok (27. septembra) stal aj vodca hnutia Hizballáh Hasan Nasralláh, ktorý prišiel o život pri leteckom útoku na juhu Bejrútu.