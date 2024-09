Krajná pravica zvíťazila, a predsa prehrala. Bude v Rakúsku vládnuť koalícia porazených?

Slobodná strana Rakúska (FPÖ) oslavuje historický triumf, v nedeľných parlamentných voľbách získala najväčší počet hlasov. Je to vôbec prvý raz od druhej svetovej vojny, keď v alpskej krajine vyhrala krajná pravica. Pre FPÖ je to však Pyrrhovo víťazstvo.

Pravicoví populisti zostali osamotení, a kým si ich predseda Herbert Kickl neprestane robiť nárok na post kancelára, nenájdu ani koaličného partnera.

O zložení novej vlády tak v skutočnosti budú rozhodovať ľudovci (ÖVP), ktorí vo voľbách skončili na druhom mieste. Len na nich záleží, či sa dohodnú s FPÖ, alebo sa o moc podelia s inými stranami.

Voľby do Národnej rady, dolnej komory rakúskeho parlamentu, nepriniesli nijaké prekvapenia. Predvolebné prieskumy naznačovali, kto v nich uspeje, a to sa aj vyplnilo.

Opozičnej FPÖ odovzdalo hlasy necelých 29 percent voličov, čo je o 13 percentuálnych bodov viac ako pred piatimi rokmi.

Druhé miesto obsadila Rakúska ľudová strana (ÖVP), ktorá získala vyše 26 percent a oproti predošlým voľbám si pohoršila o 10 percentu­álnych bodov.

Za nimi skončili sociálni demokrati (SPÖ) s 21 percentami, liberáli (NEOS) s deviatimi percentami a Zelení s ôsmimi percentami hlasov.

Komunistom ani recesistickej Strane piva sa napriek optimistickým vyhliadkam nepodarilo prekročiť štvorpercentnú hranicu a zostali pred bránami parlamentu.

Výsledky volieb Politická strana podiel hlasov Slobodná strana Rakúska (FPÖ) 28,9 % Rakúska ľudová strana (ÖVP) 26,3 % Sociálnodemokra­tická strana Rakúska (SPÖ) 21,1 % Nové Rakúsko a Liberálne fórum (NEOS) 9,1 % Zelení 8,2 % Volebná účasť 74,9 %

Zdroj: BMI

Víťaz ako prekážka

„Sme pripravení viesť vládu,“ vyhlásil Kickl pre televíziu ORF po zverejnení volebných výsledkov. Ako dodal, FPÖ z koaličných rokovaní nevylučuje žiadne strany. „Vystreli sme ruku do všetkých smerov,“ zdôraznil.

Pre možných koaličných partnerov je však práve on najvážnejšou prekážkou. Šéf ľudovcov a dosluhujúci kancelár Karl Nehammer totiž už pred voľbami prisľúbil, že nepôjde do vlády, na ktorej čele by stál Kickl.

„Stojím si za slovom, ktoré som dal voličom. Nie je možné vytvoriť koalíciu so šíriteľom konšpiračných teórií,“ uviedol v prvom povolebnom rozhovore pre denník Kronen Zeitung.

Nehammerovi však prekáža len Kickl. Samotnú FPÖ ako koaličného partnera pred voľbami neodmietal.

Odporcom Kickla je i rakúsky prezident Alexander Van der Bellen, ktorý naznačil, že by ho nepoveril zostavením vlády. Viacerí odborníci potvrdili, že mu žiadna taká povinnosť z ústavy ani nevyplýva.

Predseda slobodných tieto postoje kritizuje. Ako priblížil pre ORF, voľby sú „srdcom demokracie“ a ide o to, kto v nich získa najviac hlasov.

„Z tohto pohľadu povedali voliči rozhodujúce slovo,“ pripomenul. Aj prezident by sa mal preto vraj zamyslieť, ako bude volebný výsledok interpretovať.

Kickl dúfa, že si uvedomí, že „ústava nie je niečo, čo sa opiera o princíp svojvôle, ale o pomer síl – a pomer síl sa zisťuje vo voľbách“.

Foto: Profimedia/EPA/Filip Singer Voľby v Rakúsku, Karl Nehammer, ÖVP Úradujúci rakúsky kancelár a líder ÖVP Karl Nehammer na predvolebnom mítingu svojej strany vo Viedni 27. septembra.

Vo Viedni sa ochladilo

Názory na FPÖ sú rôzne. Niektorí experti tvrdia, že stranu už nemožno porovnávať s obdobím, keď ju viedli neslávne známi politici ako Jörg Haider, ktorý sa pochvalne vyjadroval o nacizme, či Heinz-Christian Strache, zapletený do korupčného škandálu.

Komentátor rakúskeho denníka Kurier Martin Gebhart napríklad tvrdí, že nastal čas prestať s démonizovaním FPÖ. „Víťazstvo Herberta Kickla a jeho FPÖ nie je čiernym dňom pre demokraciu, ako to vidia niektorí ľavičiari,“ napísal.

Iní, naopak, pripomínajú pravicovoextré­mistickú minulosť slobodných a ich kontroverznú populistickú kampaň. „Je to strana, ktorá nevynechala žiadnu príležitosť na podnecovanie strachu a rozoštvávanie spoločnosti,“ upozornil portál Standard.at.

Ako pripomenul, FPÖ bežne používa „fake news“ a len dva dni pred voľbami sa postarala o ďalší škandál, keď jej poprední funkcionári na pohrebe bývalého okresného poslanca spievali pieseň nacistickej jednotky Waffen-SS o „svätej nemeckej ríši“.

Kicklova strana je podľa portálu extrémistická, podporuje politiku Kremľa a ešte cez víkend zverejnila na sociálnych sieťach správu, že chce „zbúrať systém“.

„Ďalší príklad toho, aká je FPÖ nedemokratická… A, áno, vo Viedni sa ochladilo, keď sa z FPÖ stala najsilnejšia strana,“ zhrnul Standard.at.

Kritikou nešetrili ani zahraničné médiá, ktoré pripomenuli nenávistnú politiku FPÖ voči migrantom, korupčné škandály a osočovanie politických protivníkov.

„Je to poplašný signál,“ reagoval nemecký denník Frankfurter Rundschau. Podľa neho je to tiež varovanie pre nemeckých politikov, aby sa mali na pozore pred domácimi extrémistami, pretože „populistom neškodia ani škandály a neúspechy“.

Na ťahu sú ľudovci

Jedno je isté. Aj keď FPÖ voľby vyhrala, zostala na stupni víťazov opustená a politicky izolovaná. Neprospel jej ani uvedený škandál s nacistickou piesňou, čo už prešetruje polícia. Časť verejnosti a židovská obec neskrývali pobúrenie.

„Kto už zabudol, prečo možno FPÖ označiť za stranu pivničných nacistov, tomu to pripomenú jej kandidáti piesňou SS,“ komentoval prípad predseda Izraelskej náboženskej spoločnosti vo Viedni Oskar Deutsch.

Foto: Profimedia/APA/Alex Halada Voľby v Rakúsku, Karl Nehammer, Herbert Kickl, Werner Kogler, Andreas Babler, Beate Meinl-Reisinger Lídri politických strán, ktoré sa dostali do nového rakúskeho parlamentu, pózujú pred televíznou diskusiou. Zľava: vicekancelár a minister kultúry Werner Kogler (Zelení), Andreas Babler (SPÖ), spolkový kancelár Karl Nehammer (ÖVP), Herbert Kickl (FPÖ) a Beate Meinl-Reisingerová (NEOS).

Všetky pohľady sa teraz obracajú na Nehammera a jeho ľudovcov. Keďže jedine ÖVP môže zabezpečiť väčšinu v parlamente, je veľmi pravdepodobné, že Van der Bellen poverí zostavovaním vlády práve končiaceho kancelára.

Ten má na výber dve možnosti – buď sa za cenu veľkých ústupkov z jednej či druhej strany dohodne s FPÖ (ak sa Kickl zriekne postu kancelára), alebo vytvorí „veľkú koalíciu“ so sociálnymi demokratmi a s nejakou ďalšou stranou – či už s liberálmi z NEOS, alebo so Zelenými, ktorí sú aj dnes súčasťou vlády. Politickí analytici preto už začali hovoriť o „koalícii porazených“.

„Potrebujem partnerov, ktorí rokujú konštruktívne,“ zdôveril sa Nehammer novinám Kronen Zeitung a netajil, že uvažuje o trojkoalícii.

Vzhľadom na spory, ktoré mali ku koncu medzi sebou ÖVP a Zelení, sa čoraz viac hovorí o tom, že by tretím koaličným partnerom mohla byť strana NEOS (Nové Rakúsko a Liberálne fórum).

„Ako číslo tri vo vláde by mohla byť aspoň závanom čerstvého vzduchu,“ napísal denník Kronen Zeitung. Navrhovanú „tyrkysovo-červeno-ružovú“ koalíciu (podľa straníckych farieb) ÖVP, SPÖ a NEOS pokladá za jedinú rozumnú a čoraz pravdepodobnejšiu alternatívu k vláde FPÖ, v ktorej by ľudovci stále zostávali len druhou, porazenou stranou.

Najbližšie dni ukážu, či to tak vnímajú aj rakúski politici. Podľa odhadov môžu koaličné rokovania o novej vláde trvať celé týždne, ak nie mesiace.