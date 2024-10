Švajčiarsko a Taliansko menia svoje hranice. Nútia ich k tomu topiace sa ľadovce. Ktorý z nich môže v Dolomitoch zmiznúť úplne?

Otepľovanie na Zemi sa najviac na celom svete prejavuje v Európe. Alpské ľadovce za posledné dva roky stratili až desatinu svojho objemu. Vedci varujú, že na európskom kontinente hrozí, že z večného ľadu, ktorý ho pokrýva, môže do roku 2050 zmiznúť až polovica. „Talianski experti v septembri povedali, že ľadovec Marmolada, ktorý je najväčší a najviac symbolický v Dolomitoch, by sa úplne mohol roztopiť do roku 2040 v dôsledku stúpajúcich priemerných teplôt," upozornil denník Guardian.

Matterhorn sa vyníma v oblasti vychýrených lyžiarskych stredísk. „Mnohé časti hranice boli pôvodne založené na ľadovcových hrebeňoch alebo oblastiach večného snehu, ale ako ľadovce ustupujú, prirodzené hranice sa posúvajú, čo prinútilo Švajčiarov a Talianov upraviť ich hranice," poznamenala stanica BBC. Obe krajiny sa dohodli na zmene hraníc v máji 2023, v Berne s ňou oficiálne súhlasili pred niekoľkými dňami, čaká sa už len na formálny súhlas v Ríme.

Čítajte viac Desiatky zimných stredísk sa nemusia dožiť ďalšej dekády

Ľadovce vo Švajčiarsku podľa vedcov vlani stratili 4 percentá svojej hmoty, čo je vôbec ich druhý najväčší úbytok. Ešte horšie s ich topením to bolo v roku 2022 (mínus 6 percent). Posun hraníc sa dotkne aj svetoznámeho lyžiarskej strediska Zermatt. Mimochodom, na tamojšom pohorí najvyšší vlek stúpa až do nadmorskej výšky 3883 metrov, vyššie položená horská stanica sa už v Európe nenájde.

Čítajte viac Do mrazivých dní si vezmite palčiaky, nie prstové rukavice. Prečo?

Topiace sa ľadovce a sneh v Alpách v posledných rokoch odkrývajú smutné tajomstvá. Našli tam telo nemeckého horolezca, ktorý bol nezvestný od roku 1986, a tiež britského skialpinistu, ktorý zmizol ešte v roku 1952. V inom prípade úbytok ľadu a snehovej pokrývky odhalil trosky malého lietadla, ktoré sa zrútilo v roku 1968.

Bohužiaľ, pribúdajú nové nešťastia, ktoré sa pritom spájajú s globálnym otepľovaním: najhroznejšia tragédia sa udiala v júli 2022. Na vrchole Matterhornu vtedy namerali rekordnú dvojcifernú teplotu vzduchu. „Ten deň sa odlomila veľká časť ľadu a zabila 11 horolezcov," pripomenula agentúra Bloomberg.