Taliansky expremiér: EÚ miliardami pre Ukrajinu vytvára pracovné miesta aj v USA

Čo vám nedá spávať, keď rozmýšľate nad stavom európskej ekonomiky?

Veľký vnútorný potenciál, ktorý využívame nedostatočne. Vždy sa usilujeme nájsť nejaký nový impulz zvonku. No v skutočnosti bude našou veľkou výhodou, keď pochopíme silu jednotného trhu, pretože doteraz sme tak neurobili. Využívame ju tak spolovice. Nie je to však jednoduchá úloha, lebo niekedy je táto misia v rozpore s myšlienkou, že každá krajina chce v prvom rade na vrchole vidieť svoju štátnu vlajku. Lenže potom sú z toho šťastní Američania, Číňania či Indovia, pretože využívajú našu ekonomickú nejednotnosť.

Keď sa rozprávame o potenciáli EÚ, tak v novej Európskej komisii bude eurokomisár pre obranu a v súvislosti s ruskou agresiou proti Ukrajine sa európske štáty snažia investovať do obranného priemyslu. Nakoľko je ten dôležitý pre európske hospodárstvo?

Obranný priemysel priam symbolizuje problém nevyužitého potenciálu v EÚ. Ukrajine sme už dodali pomoc za 140 miliárd eur. Je to správne a Kyjev je potrebné naďalej podporovať. Sú to však peniaze európskych daňových poplatníkov. No keďže v únii je obranný priemysel roztrieštený na 27 systémov, 80 percent týchto peňazí sme vynaložili na nákup neeurópskeho vojenského materiálu. To znamená, že s viac ako 100 miliardami eur od európskych daňových poplatníkov sme vytvorili skvelé pracovné miesta v Michigane, Pensylvánii, Južnej Kórei či Turecku. Je to paradox a USA nič také nerobia. Vytvorenie postu eurokomisára pre obranu je veľký impulz pre EÚ. Ale na zmeny týkajúce sa obranného priemyslu je potrebná politická vôľa premiérov najdôležitejších európskych krajín. Musia povedať, dobre, teraz spolupracujeme, pretože v Európe máme 10 typov vrtuľníkov. A v Amerike jeden alebo dva. Takže v ďalších rokoch bude jednou z hlavných misií únie spolupráca a integrácia obranného priemyslu.

Ako však môže vyzerať táto spolupráca? Pretože, samozrejme, existujú veľké spoločnosti a veľké krajiny, a – ako ste povedali – každá sa stará o svoje záujmy. Vravíte, že potrebujeme podporu pre európsky obranný priemysel. Nebude to však tak, že z toho budú mať v prvom rade prospech tí väčší a menšie firmy a krajiny sa dostanú do úzadia?

Kľúčové je, že obranný trh do veľkej miery závisí od politických rozhodnutí. EÚ by mala integrovať jednotlivé vojenské programy. Ak na to bude politická vôľa, dá sa to urobiť veľmi rýchlo. Ale nehovorím o fúziách spoločností, od toho sme veľmi ďaleko.

Aký prínos by to malo pre ľudí, čo sa týka vytvárania pracovných miest? Myslíte si, že lepšia integrácia a spolupráca v rámci obranného priemyslu môže pomôcť celej európskej ekonomike?

Americká história nám ukázala, že veľké technologické objavy sa zrodili aj z investícií do obrany. Prvým výsledkom je vytváranie pracovných miest. A druhým, že investície do obrany sú tiež investíciami do inovácií, lebo ich využitie môže byť vojenské aj civilné.

Mala by únia v tejto súvislosti zvážiť aj niečo, čo by som nazval morálnou dilemou, koľko investovať do obranného priemyslu, hoci to samotná EÚ potrebuje a mala by naďalej pomáhať Ukrajine, ako ste povedali?

Európa je mierový projekt a my sa musíme držať tejto myšlienky. Aj preto budeme mať eurokomisára pre obranu, nie pre vojnu. Skúsenosti z posledných dvoch rokov nám ukazujú, ako by sme mali do obrany investovať. Nemali by sme len zvyšovať výdavky na obranu, ale musíme uvažovať nad ich návratnosťou a čo znamenajú pre európsku konkurencieschop­nosť.

Veľa sa diskutuje o tom, že EÚ alebo Európania nie sú dosť odvážni. Že nie sú ochotní ekonomicky riskovať ako Američania, ktorí sa možno menej boja krachov firiem a viac investujú do nápadov. Ako to vnímate?

Realita je taká, že Európania sú veľmi naivní. Musíme si uvedomiť, že žijeme vo svete tvrdej konkurencie. Výhodou pre nás môže byť naša integrácia. Hovorili sme už o obrane. A potom je tu príklad kapitálových trhov, ktorého sa týka aj moja správa. V nej spomínam takzvanú cestovnú mapu na vytvorenie únie úspor a investícií namiesto únie kapitálových trhov, čo je stará a neúspešná myšlienka. Som rád, že o únii úspor a investícii hovorila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v júlovom prejave v Európskom parlamente. Ak nebudeme schopní integrovať naše finančné trhy, peniaze európskych sporiteľov „odletia“ cez Atlantik do USA, pretože americký trh je oveľa väčší. Ani sa to nedá porovnávať. Samotný NASDAQ je dva razy taký veľký ako všetky európske burzy spolu. Hlavným problémom je fakt, že naše úspory odchádzajú do USA, pretože americký trh je atraktívnejší a viac integrovaný. Európske peniaze živia americkú ekonomiku. A spoločnosti z USA, ktoré posilnili európske investície, potom nakupujú firmy v EÚ. Je to vrcholný paradox. Moja výzva na väčšiu integráciu nie je ideologická. Nacionalizmus či suverenizmus robí radosť Číne, Indii, Michiganu či Pensylvánii. Integrovanejším jednotným trhom teda apelujem na zdravý rozum, aby sme prostredníctvom konkurencieschop­nosti a hospodárskeho rastu vytvárali pracovné miesta.

Ale je ťažké vyhnúť sa tejto politickej debate práve preto, že v mnohých krajinách Európy vrátane Slovenska sa presadzujú nacionalistickejšie strany. Tie môžu mať problém s hlbšou integráciou, hoci vravíte, že vás prístup nie je ideologický.

Už sme svedkami tohto boja. Ja však pri integrácii nehovorím o zmene zmlúv. Používam metódu Jacqua Delorsa, ktorý v 80. rokoch minulého storočia dosiahol najvýznamnejší politický európsky úspech, čo je vytvorenie jednotného trhu. Predseda Európskej komisie to dokázal tak, že sa vtedy spojil s Margaret Thatcherovou, ktorá bola v rámci únie jej najväčšou odporkyňou. Prečo na to britská premiérka pristúpila? Lebo chcela, aby bola únia konkurencieschop­nejšia, a jednotný trh sa stal nástrojom, ako to dosiahnuť. Lepšie integrované trhy pomôžu pri vytváraní pracovných miest, sú tu na to, aby pomáhali rastu a konkurencieschop­nosti Európy. Takže moju správu môžu podporiť aj suverenistickejšie orientované politické sily.

Vrátane vlády v Taliansku, ktoré je najpravicovejšia od druhej svetovej vojny?

Podporila moju správu a mali sme o nej veľmi dobré diskusie. A môžem vám tiež povedať, že keď som o nej debatoval so slovenským premiérom Robertom Ficom, zistil som, že má o ňu záujem. Pretože v konečnom dôsledku ekonomicky zaostávame. A tento problém musíme riešiť bez ohľadu na to, či je niekto nacionalista alebo proeurópsky orientovaný. Už som spomenul niekoľko príkladov, a čo sa týka úspor, tak 300 miliárd eur ročne sa prelieva z Európy do USA. Opakujem sa, ale z európskej fragmentácie je šťastný Wall Street. A tiež Čína.

Existuje nejaký rozpor medzi posilňovaním konkurencieschop­nosti EÚ a udržaním sociálnych štandardov?

Myslím si, že k tomu rozporu dôjde, ak nezvýšime našu konkurencieschop­nosť. Je na to veľmi jednoduchý dôvod. Náš sociálny štát je veľmi drahý. Jediný spôsob, ako ho financovať, je zmeniť našu demografiu. A ak nie sme konkurencieschopní, nebudeme vedieť nájsť peniaze na financovanie sociálneho štátu. Môžeme zvýšiť dlh a deficit, ale nie je to správne, lebo tak žiadame naše deti, aby za nás platili. Takže podpora konkurencieschop­nosti je kľúčová.

Do akej miery bude Európa potrebovať migrantov?

Musíme sa pokúsiť nájsť správny spôsob, ako ich integrovať. Nemali by pre nás byť len zdrojom externej pracovnej sily. Bude to zložité, ale nevidím k tomu alternatívu, lebo vo všetkých krajinách sme svedkami starnutia populácie.

Nacionalistické strany by s vami asi nesúhlasili.

Áno, ale ešte raz, nevidím iné riešenie. Bolo by ním viac detí. Ale trend je v tomto ohľade v Európe katastrofálny, a keby sa ho aj podarilo zmeniť, prejaví sa to o 20 rokov.

Najmä v súvislosti s finančnou krízou bolo dlhodobou mantrou šetrenie. Musí teraz únia viac investovať?

Potrebujeme viac investícií. Preto vo svojej správe hovorím o únii úspor a investícií. Nástroj Next Generation EU má investičný charakter.

Ale ten vznikol v podstate náhodou. EÚ by ho bez covidovej pandémie nevytvorila.

Máte absolútnu pravdu. A slabinou toho nástroja je i to, že takmer všetky projekty, ktoré s ním súvisia, sú národné. Do budúcnosti potrebujeme celoeurópskejší prístup. Môžem vám povedať, že keď som to presadil do správy, veľmi mi v tom pomohol podpredseda eurokomisie Maroš Šefčovič. Veľmi si ho vážim a myslím si, že Slovensko má veľkú výhodu, že má v rámci EK takého skúseného a skvelého lídra. Ja by som z neho urobil hlavného podpredsedu eurokomisie.