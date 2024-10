Francúzsky minister má už plné zuby migrantov. Prínos v nich nevidí. Naopak, považuje ich za rozbušku proti kresťanom a židom

Neznamenajú obohatenie spoločnosti, ale dokonca ohrozujú pokoj v nej. V tomto duchu vyznela dôležitá časť rozhovoru o migrantoch, ktorý poskytol nový francúzsky minister vnútra Bruno Retailleau televíznej stanici LCI. „Nazdávam sa, že imigrácia nie je šanca pre Francúzsko," poznamenal s tým, si že to isté si myslia milióny Francúzov. Čo sa týka ilegálneho prekročenia štátnych hraníc, dal najavo, že to treba skutočne považovať za trestný čin.

Retailleau zároveň spochybnil tvrdenia, že prisťahovalci prospievajú vytváraniu multikultúrnej spoločnosti: „Myslím si, že multikultúrna spoločnosť zahŕňa riziká stať sa multirasistickou spoločnosťou… A vážim moje slová," podčiarkol v zjavnej narážke na tézu o nezlučiteľnosti niektorých kultúr či mentalít. Pokračoval, že budovanie multikultúrnej spoločnosti považuje za slepú uličku.

Minister síce explicitne nehovoril o ilegálnych migrantoch z prevažne moslimských afrických a ázijských krajín, ale z kontextu sa dá pochopiť, že o nich bola reč: „Naša kultúra je židovsko-kresťanská… Je to naša kultúra, naša civilizácia. Ako chcete integrovať mladých, ktorí pochybujú, hovoria, že Francúzsko nie je priateľské, že je zodpovedné za všetky zločiny?"

Retailleau dodal, že veľká väčšina Francúzov si želá viac bezpečnosti a menej imigrácie. Podotkol, že je falošná štedrosť prijímať v krajine niekedy osoby, ktoré sú v skutočnosti nebezpečné. Treba poukázať na to, že migračná vlna sa vo Francúzska výrazne podieľa na raste islamského extrémizmu. Zvlášť negatívnu odozvu to zanecháva medzi francúzskymi Židmi, ktorí čoraz vo väčšom počte odchádzajú žiť do zahraničia, vo väčšine prípadov ide o nájdenie nového života v Izraeli.

Medzi Francúzmi už prevláda výrazne záporný názor na prisťahovalectvo. Z prieskumu agentúry CSA vyplynulo, že až 80 percent opýtaných si myslí, že ich krajina by nemala prijímať viac migrantov.

Výroky nového ministra vnútra potešili predstaviteľov krajnej pravice, ktorá dlhé roky stavia svoj program na odpore proti prisťahovalectvu. Naopak, Retailleau pobúril ľavicových politikov. „Imigrácia je príležitosťou pre našu krajinu. Naša republika je bohatá na svoju rozmanitosť a prispieva k nej každý občan, nech je odkiaľkoľvek. Práve rešpektovaním našich rozdielov bude naša krajina silnejšia," napísala na sociálnej sieti X socialistická poslankyňa Dieynaba Dipová, ktorá sa narodila vo Francúzsku ako dcéra rodičov zo Senegalu.

Ozvala sa aj bývalá hovorkyňa predchádzajúcej vlády Prisca Thevenotová (tiež rodáčka z Francúzska, ale otca aj matku mala z Maurícia). Odkázala mu, že neprípustne generalizuje – mal by rozlišovať medzi legálnou a ilegálnou imigráciou. V prvom prípade minulá vláda postupovala veľkoryso: v roku 2023 francúzske úrady udelili povolenie na pobyt bezmála 326-tisícom cudzincov.

Na druhej strane ilegálni prisťahovalci sú veľká záťaž pre krajinu. Stačí si len uvedomiť, že vlani sa vo francúzskych záchytných strediskách sa nachádzalo takmer 47-tisíc ilegálnych migrantov bez dokladov totožnosti. Jednoznačnú väčšinu tvorili muži. „Z celkového počtu osôb v týchto centrách bolo 5 percent žien a detí, ktorých sprevádzali ich rodičia, bolo 87," upozornili noviny Le Monde. (Do štatistiky sú zarátané aj osoby umiestnené do záchytných centier na francúzskych zámorských územiach.)

A ako to vyzerá s tými, ktorým nariadia opustiť francúzske územie? Kým naprieč Európskou úniou sa ročne podarí vyhostiť 30 percent osôb, ktorým bola nariadená deportácia do krajiny ich pôvodu, naopak, vo Francúzsku je tento údaj menej ako 10 percent. Nová vláda to chce zmeniť, Retailleau ako jednu z prvých vecí po nástupe do úradu avizoval, že od kompetentných bude požadovať, aby postupovali dôrazne v zmysle zákonov.

Boj proti ilegálnej imigrácii patrí medzi hlavné zámery novej vlády. Minister pre európske záležitosti Benjamin Haddad (po rodičoch má židovské korene z Tunisu) pre server Politico povedal, že medzi Francúzmi existuje veľký dopyt po kontrole imigrácie. „Neznamená to zatváranie hraníc, znamená to výber našich kritérií, podľa ktorých povieme, kto môže na našom území zostať a aby sme dokázali vyhostiť tých, ktorí tu byť nemôžu," uviedol Haddad. Dodal, že nič, čo môže obmedziť ilegálnu migráciu do EÚ, nesmie byť už tabu. Čo presne by si Francúzsko v tomto smere želalo podniknúť na celoeurópskej úrovni, zatiaľ nespresnil.