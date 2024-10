Korunovačné klenoty na Pražskom hrade videlo takmer 47-tisíc návštevníkov

Takmer 47-tisíc návštevníkov videlo české korunovačné klenoty, ktoré boli do pondelka vystavené vo Vladislavskej sále Starého kráľovského paláca na Pražskom hrade v rámci osláv sviatku svätého Václava, informoval komunikačný odbor kancelárie českého prezidenta.

Vstupná brána do Pražského hradu

České korunovačné klenoty sú od pondelkového večera uložené v Korunnej komore nad Svätováclavskou kaplnkou v Katedrále svätého Víta, Václava a Vojtecha. Počas uplynulých dvoch týždňov mohli návštevníci vidieť klenoty v rámci výstavy s podtitulom Tajomná moc kameňov vo Vladislavskej sále Pražského hradu.

Petr Pavel prichádza na Pražský hrad (Archívne video) Video

Dvere do Korunnej siene sa otvorili po viac než roku v pondelok 16. septembra. Výstava bola pre verejnosť prístupná od utorka 17. septembra do pondelka 30. septembra­. Počas tohto obdobia prišlo do Vladislavskej sály 46 609 návštevníkov vrátane škôl z celej krajiny, domácich a zahraničných turistov, uviedol komunikačný odbor.

Korunovačné klenoty boli v pondelok večer prenesené do Svätováclavskej kaplnky, odkiaľ boli po tradičnom obrade za účasti držiteľov kľúčov prenesené späť do Korunnej komory. Výstava sa uskutoční opäť o rok.

Novinkou tohtoročnej výstavy bola holografická animácia, vďaka ktorej mali ľudia po prvýkrát možnosť vidieť kráľovskú korunu v pôvodnom stave. Kráľ Karol IV. z nej dal totiž na konci svojho života odstrániť trinásť zelených smaragdov a šesťdesiat perál a nechal ju osadiť modrými zafírmi.