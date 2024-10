Nahradil ho Rutte. Čo povedal pre Pravdu o Rusku a Slovensku bývalý šéf NATO Jens Stoltenberg

Rutte za Stoltenberga: výmena stráží na čele NATO Video Holandský expremiér Mark Rutte sa stal generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie. Po 10 rokoch vystriedal Nóra Jensa Stoltenberga. / Zdroj: NATO

September 2015:

Úloha Ruska je veľmi komplikovaná a komplexná na to, aby sme ju sa ju pokúšali rozdeliť do kategórií, že sme buď priatelia, alebo protivníci. Sme však svedkami meniaceho sa bezpečnostného prostredia. Rusko je zodpovedné za agresiu, za porušenie medzinárodného práva, keď nelegálne obsadilo Krym.

Už sme zvýšili našu prítomnosť na východnom krídle. Usporadúvame viac cvičení. Na rotačnej báze je v krajinách väčší počet vojakov. V Česku, kde som bol tiež na návšteve, som sa stretol s vojakmi z amerického konvoja, ktorý prejde aj Slovenskom.

Marec 2019:

Nechceme novú studenú vojnu. No rovnako musíme pokračovať v dôveryhodnej politike odstrašenia a obrany, keďže vo svete vidíme nové napätie a výzvy. Snažíme sa dosiahnuť rovnováhu v našom prístupe. Preto pokračujeme aj v tom, čo voláme duálny prístup k Rusku. Teda silné odstrašenie a obrana, ktoré sú kombinované s dialógom.

Slovensko je spoľahlivý partner. V demokracii je normálne, že máte rôzne politické strany a názory. Nie je mojou úlohou, aby som komentoval domáce dianie v spojeneckých krajinách. Ale debatovať o veciach nie je známkou slabosti, ale sily.

Jún 2023:

Keby ruský prezident Vladimir Putin vyhral na Ukrajine, z dlhodobého hľadiska by bolo NATO zraniteľnejšie. Bol by to totiž pre neho odkaz, že prostredníctvom použitia vojenskej sily môže získať to, čo chce. Bola by to tragédia pre Ukrajincov a svet by sa stal nebezpečnejším miestom a celkovo by sme boli zraniteľnejší.

Rusko bolo aj proti tomu, aby do NATO vstúpilo Slovensko. Ale rovnako sme povedali, že o tom rozhoduje Bratislava a spojenci. Slovensko a Nórsko z histórie vedia, čo to znamená, ak im vládnu cudzie sily. Nechceme, aby sa to opakovalo.