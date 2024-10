VIDEO: Neprofesionálne a nebezpečné: Ruská stíhačka preletela okolo americkej len o vlások

Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany (NORAD) pred pár dňami zistilo a sledovalo štyri ruské vojenské lietadlá, ktoré sa priblížili k Aljaške. Ruské lietadlá zostali v medzinárodnom vzdušnom priestore a nevstúpili do americkej ani kanadskej výsostnej oblasti.

Ruská stíhačka preletela pred nosom F-16 Video

„Dňa 23. septembra 2024 naše lietadlá bezpečne a disciplinovane zachytili ruské vojenské lietadlo Su-35. Jeho správanie bolo nebezpečné, neprofesionálne a všetky ohrozovalo – to nie je to, čo by ste videli pri profesionálnom letectve,“ uviedol americký generál Gregory Guillot.

Čítajte aj VIDEO: Napína Moskva jadrové svaly počas Zelenského návštevy v USA? Pozdĺž Aljašky leteli ruské bombardéry

NORAD video zverejnil týždeň po tom, čo oznámil, že v blízkosti Aljašky sledovali štyri ruské vojenské lietadlá. Dva ruské strategické bombardéry Tu-95MS v sprievode stíhačiek Su-35S a Su-30SM ruského letectva. Lietadlá boli spozorované len pár dní po tom, čo bolo na odľahlom aljašskom ostrove dočasne rozmiestnených asi 130 amerických vojakov s mobilnými raketometmi v súvislosti s nárastom ruskej vojenskej aktivity pri západných hraniciach USA.

Ruské strategické bombardéry blízko pobrežia Aljašky Video Zdroj: MO RF

Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany využíva vrstvenú obrannú sieť satelitov, pozemných a vzdušných radarov a stíhacích lietadiel na sledovanie lietadiel a informovanie o vhodných akciách. „NORAD zostáva pripravený využiť množstvo možností reakcie na obranu Severnej Ameriky,“ uviedlo veliteľstvo a dodalo, že ruské lietadlá sa v poslednom čase približujú k Aljaške pravidelne.