Netrasiem sa ako pes na jaternici... Politika mu však chutí. Kto by mohol českému premiérovi ukradnúť časť pravicových voličov?

O vystúpení 63-ročného Kalouska z TOP O9, ktorá je súčasť vládnej koalície, sa šuškalo už približne jeden rok. O špekuláciách sa vyjadril aj opozičného hnutia ANO a expremiér Andrej Babiš: „Odhadujem, že Kalda založí novú stranu v novembri tohto roku, možno v januári alebo vo februári 2025. On bez politiky nemôže žiť, chýba mu," povedal na pôde parlamentu v januári 2024. Dodal, že už aj počul, ako sa strana Kaldu, ako Kalouska prezýva, bude volať: Strana rozpočtovej zodpovednosti.

Babiš hodnotí prvých 100 dní vlády Petra Fialu Video

Babiš vypustil informáciu niekoľko týždňov po tom, čo sa začalo hovoriť, že Kalousek sa zrejme chystá na svoj politický reštart. Ten to nepoprel, ani nepotvrdil, pričom podobne sa vyjadruje aj teraz. „Svoj politický návrat som nikdy nevylúčil. Súčasne to však neznamená, že by som sa triasol ako pes na jaternici," poznamenal v novembri 2023 pre televíznu stanicu CNN Prima News Kalousek, ktorý je známy často svojráznym vyjadrovaním.

Kalousek, ktorý bol pôvodne ľudovec, po vzniku TOP 09 vykonával funkciu prvého podpredsedu strany, neskôr sa stal jej šéfom. Post ministra financií zastával v dvoch pravicových vládach. V januári 2021 sa vzdal poslaneckého mandátu, pretože v najbližších parlamentných voľbách už nechcel kandidovať. Stal sa z neho radový člen TOP 09.

Na jeseň minulého roku sa zdalo, že politický veterán by sa mohol vrátiť na scénu. Nepochodil. Napriek tomu, že až 12 z 14 regio­nálnych organizácií TOP 09 ho navrhlo ako jedného z kandidátov vo voľbách do Európskeho parlamentu. „Šéfka strany Markéta Pekarová Adamová vtedy povedala, že by sa mal venovať domácej politike," pripomenul server Novinky. Nedá sa vylúčiť, že už šípila, že Kalousek kalkuluje so založením novej strany a keby to urobil ako europoslanec, TOP 09 by sa ocitla v trápnej situácii…

A čo teraz hovorí Pekarov Adamová na jeho odchod zo strany? „Jeho postoje v poslednej dobe k tomuto vyústeniu smerovali," uviedla pre Novinky s tým, že rozhodnutie Kalouska berie na vedomie. Ten pre tento server ozrejmi, že dal zbohom TOP 09 preto, lebo má celkom odlišné názory na zásadné témy, ktoré sa týkajú hospodárskej politiky vlády.

Kalousek nedávno podotkol, že existuje priestor pre vznik novej strany. Respektíve dopyt medzi voličmi. „Je to logický zákon trhu," povedal pre server Seznam Zprávy. Objasnil to tým, že podľa neho sa pravicové strany odkláňajú od pravicovej politiky. Zvlášť mu prekáža zvyšovanie daní, naopak, prízvukuje, že štát by mal hľadať peniaze prostredníctvom obmedzenia svojich výdavkov. „Podľa môjho názoru je priestor, aby niekto predstavil alternatívu, do konca januára 2025. Stavil by som sa, že niekto ten projekt predstaví," zdôraznil. Pripúšťa, že s novou stranou príde on? „Možno, že o nej premýšľam. Do konca januára bude určite jasno." Dodal, že si uvedomuje, že vznik strany si vyžaduje veľa peňazí, rádovo to odhadol na niekoľko desiatok miliónov českých korún.

Prečo Kalousek tvrdí, že prichádza ideálny čas pre vznik novej strany? Zjavne vychádza z vlastnej skúsenosti. Lepšie povedané z veľmi úspešného ťahu. Keď založil TOP 09 (spolu už so zosnulým politikom Karlom Schwarzenbergom), do predčasných volieb zostávalo menej ako päť mesiacov. Vznik strany načasoval. Po rozhodnutí ústavného súdu síce museli voľby presunúť na ďalší rok, TOP 09 ako nová značka na politickej scéne v nich získala až takmer 17 percent hlasov a dostala sa hneď na prvý pokus do vlády.

Z predpokladaného návratu Kalouska do veľkej politiky sa určite nemôže tešiť Petr Fiala, predseda vlády a šéf pravicovej Občianskej demokratickej strany (ODS). Ani sa tým netají: poukáza na to, že v Česku je široká ponuka pravicových strán. „Keby vznikla ďalšia, nemal by som z toho radosť," zdôveril sa pre CNN Prima News.

Práve voličská základňa ODS môže byť jedným z dôležitých miest, kde by Kalousek mohol hľadať svojich priaznivcov. Samozrejme, že má šancu prebrať aj časť voličov strane, z ktorej vystúpil. Čo sa týka TOP 09, podľa posledného prieskumu verejnej mienky ju podporuje necelých 5 percent opýtaných, s ODS sympatizuje okolo 13 percent respondentov. (Jednoznačne vedie Babišovo hnutie ANO, ktorému by odovzdala svoj hlas až tretina voličov.)

Má Kalousek šancu bodovať vo voľbách do Poslaneckej snemovne, ktoré sa uskutočnia v októbri budúceho roku? Politológ Lukáš Valeš sa nazdáva, že ak naozaj založí stranu, výsledky volieb môže ovplyvniť. „Pre vládu neúspešné krajské aj európske voľby ukázali, že voliči, ktorí koalíciu predtým podporovali, k voľbám neprišli. Kalousek vidí, že je tu takmer pol milióna ľudí, ktorí nemajú koho voliť," upozornil podľa serveru iDNES.