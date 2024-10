Z verejného domu do ilegality? V Nemecku chcú zakázať prostitúciu

Má byť prostitúcia legálna alebo ju treba zakázať? V Nemecku sa dnes ponúkaním sexu živí najmenej štvrť milióna žien, podľa niektorých odhadov je ich dokonca až 400-tisíc. Kresťanskí demokrati opäť žiadajú, aby bolo toto "nemravné" obchodovanie trestné. Kritici však varujú, že by to situáciu iba zhoršilo - prostitúcia by nezmizla, len by sa robila tajne, čo by znamenalo ešte väčšie riziká ako dnes.

Podľa návrhu kresťanských demokratov z CDU/CSU by bola trestná akákoľvek forma prostitúcie vrátane tej pouličnej. Zo "zákazníka" by to spravilo páchateľa.

Podľa návrhu kresťanských demokratov z CDU/CSU by bola trestná akákoľvek forma prostitúcie vrátane tej pouličnej. Zo "zákazníka" by to spravilo páchateľa.

Diskusiu o tejto otázke otvorili pred pár dňami poslanci kresťanskodemo­kratických strán CDU/CSU, keď v parlamentnom výbore pre rodinu, seniorov, ženy a mládež predložili návrh na ukončenie „nedôstojných podmienok v prostitúcii“ a „trestanie obchodovania so sexom“.

Žiadajú v ňom, aby sa zakázala akákoľvek forma prostitúcie – od pouličnej až po verejné domy. A zatiaľ čo ženy ponúkajúce sexuálne služby by zákon ani v budúcnosti nestíhal, páchateľom by sa stal každý, kto by im za to platil, rovnako ako pasáci. Zakázané by bolo tiež prenajímanie izieb či ďalších priestorov na účely prostitúcie.

Nordický model

Predkladatelia návrhu argumentujú tým, že sa doterajšie riešenie problému neosvedčilo. Od januára 2002 totiž v Nemecku platí zákon, podľa ktorého prostitúcia nie je nemorálna a považuje sa za normálnu živnosť.

Vtedajšia vláda sociálnych demokratov (SPD) a Zelených na čele s Gerhardom Schröderom tak chcela zlepšiť právne a sociálne postavenie „sexuálnych pracovníčok“.

Ich „remeslo“ zlegalizovala. Mali by si platiť sociálne poistenie, ale ak uzavreli pracovnú zmluvu, majú tiež nárok na pracovnoprávnu ochranu. V roku 2017 im k tomu pribudla prihlasovacia povinnosť.

Prostitútky by pri sebe mali nosiť pracovný preukaz a podávať daňové priznanie. Mnohé sa však verejnej kontrole vyhýbajú a stále pracujú načierno. Práve toho sa chytili kritici tejto legislatívy.

Čítajte viac Krycie meno "manželská hygiena". Prvý sexshop na svete

„Už priebežné hodnotenie v roku 2020 ukázalo, že zavedené predpisy k ničomu neviedli a situácia prostitútok v Nemecku, ktorých je podľa odhadov expertov minimálne 250-tisíc, sa nezlepšila. Dokazujú to aj aktuálne čísla: v roku 2022 bolo na úradoch prihlásených iba 28 280 prostitútok. Medzi nimi bolo len 50, ktoré si platili sociálne poistenie,“ uviedli poslanci CDU/CSU v predloženom návrhu.

Kresťanskí demokrati preto žiadajú, aby sa i v Nemecku uzákonil tzv. nordický model. Vychádza zo zákona, ktorý v roku 1999 ako prví prijali Švédi. Jeho podstatou je „asymetrické kriminalizovanie“ prostitúcie – teda trestanie „zákazníkov“, no nie prostitútok.

Model, ktorý členským štátom odporúča i Európska únia, neskôr schválili aj v Nórsku, na Islande, vo Francúzsku či v Írsku, ale krajiny ako Fínsko, Dánsko, Anglicko, Španielsko a Švajčiarsko ho, naopak, po diskusii odmietli.

Ani v Nemecku sa o tejto otázke nerokuje po prvý raz, predstavitelia CDU/CSU už s podobnými návrhmi prišli aj v minulosti, no nepochodili.

Čítajte viac Čo znamenal zákaz nevestincov na Slovensku?

Téma volebnej kampane?

Bude to tentoraz iné a podarí sa zákaz presadiť? SPD, ktorá ešte pred štyrmi rokmi nápad odmietala, vyhlásila, že si počká na analýzu a podľa nej sa rozhodne. Podobne sa vyjadrilo vedenie Zelených.

Výskumný ústav kriminológie v Dolnom Sasku, ktorý ministerstvo pre rodinu poverilo, aby sporný zákon vyhodnotil, oznámil, že analytickú správu predloží do júla budúceho roka.

Čítajte viac Vo Francúzsku schválili zákon trestajúci zákazníkov prostitútok

Príde teda v čase predvolebnej kampane, čo môže znamenať, že sa z riešenia prostitúcie stane jedna z volebných tém. V každom prípade je však isté, že o tejto otázke rozhodne až budúce zloženie Bundestagu.

Dospieť k dohode nebude ľahké, keďže možný zákaz prostitúcie má nielen podporovateľov, ale aj odporcov. Tí, čo zaň bojujú, väčšinou opakujú, že ide vlastne o obchodovanie s ľuďmi, vykorisťovanie, ponižovanie a sexuálne zneužívanie žien.

Čítajte viac Holandská vláda zvažuje zvýšenie legálneho veku pre prostitútky na 21 rokov

Podľa bývalej prostitútky Huschke Mauovej, ktorá pre svoje kolegyne založila organizáciu Ella, je Nemecko „bordelom Európy“.

„Návštevy nevestincov sa akceptujú ako normálna súčasť mužskej sexuality, čo ženy degraduje na predajné objekty,“ citoval jej vyhlásenie na zasadnutí parlamentného výboru portál Spolkového snemu.

„Ak zakážeme predajný sex, bude menej zákazníkov. A keď je menší dopyt, je aj menšia ponuka,“ zdôvodnila Mauová podľa ľavicového denníka Tageszeitung (TAZ). Ako dodala, nejde iba o sex, ale aj o drogovú závislosť a násilie, lebo veľa žien je k prostitúcii prinútených.

Kritické hlasy

Stefanie Kohlmorgenová z Aliancie odborných poradenských centier pre sexuálne pracujúcich členov výboru podľa TAZ, naopak, upozornila, že okrem nútenej prostitúcie si mnohé ženy taký spôsob obživy dobrovoľne vybrali.

„Hovorí sa o chudobe a núdzi. Tak sa potom venujme týmto problémom, a nie sexuálnej práci,“ vysvetlila.

Mali by prostitúciu zakázať aj na Slovensku? Áno, je to nemravné a ponižujúce. Iba čiastočne. Napríklad pouličnú, ale nevestince a priváty nikoho neohrozujú. Vôbec by to nepomohlo, prostitúcia by sa presunula na miesta, kde by to bolo ešte nebezpečnejšie. Mnohé prostitútky sa tým živia, prípadne si tak zarábajú na drogy. Ak im to zakážu, budú kradnúť a stúpne kriminalita. Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Vôbec by to nepomohlo, prostitúcia by sa presunula na miesta, kde by to bolo ešte nebezpečnejšie. 52,0% Áno, je to nemravné a ponižujúce. 32,0% Mnohé prostitútky sa tým živia, prípadne si tak zarábajú na drogy. Ak im to zakážu, budú kradnúť a stúpne kriminalita. 8,0% Iba čiastočne. Napríklad pouličnú, ale nevestince a priváty nikoho neohrozujú. 8,0%

Andrea Hitzkeová z Koordinačnej skupiny proti obchodovaniu s ľuďmi (KOK) na zasadnutí výboru zase zdôraznila, že zákaz by „Nemecko uvrhol o celé desaťročia nazad“ a prostitúciu by znova zatlačil do „šedej zóny“.

Ako pripomenula, robiť zo všetkých prostitútok nezrelé osoby a obete neobstojí, len by to posilnilo ich spoločenské stigmatizovanie a diskrimináciu.

Väčšina kritikov sa zhoduje, že nordický model by situáciu ešte väčšmi zhoršil, pretože prostitúcia by vlastne prešla do ilegality, kde by ženy boli vystavené ešte neľudskejším podmienkam a násiliu, pričom štát by stratil akúkoľvek kontrolu.

Potvrdili to aj niektoré analýzy, ako napríklad francúzska štúdia, na ktorú sa odvoláva i medzinárodná mimovládna organizácia Human Rights Watch. Z nej vyplýva, že zakázanie prostitúcie vedie k jej presunu na nebezpečnejšie miesta, stúpa riziko sexuálneho zneužívania a – ako sa to prejavilo aj vo Francúzsku – zaznamenali zvýšený počet zavraždených prostitútok.

Čítajte viac Ústavná rada vo Francúzsku potvrdila pokuty pre zákazníkov prostitútok

„Neverím, že je nordický model správne riešenie,“ priznala pre TAZ už vlani predsedníčka zmieneného výboru a poslankyňa strany Zelení Denise Loopová.

Ako povedala, treba rozlišovať medzi prostitúciou, ktorá môže byť dobrovoľná, a obchodovaním s ľuďmi. Varovala, že po zavedení nordického modelu by prostitúcia síce oficiálne zanikla, no to neznamená, že by neexistovala.