ONLINE: Je dobytie Vuhledaru Rusmi kľúčové? Americký ISW tvrdí, že nie

6:30 Ruské sily sa pravdepodobne zmocnili Vuhledaru k 1. októbru po ohlásenom stiahnutí Ukrajiny z osady, aj keď nie je jasné, či si ruské sily v bezprostrednom čase môžu rýchlo pripísať zisky za Vuhledarom, napísal americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Niektoré ruské zdroje vyjadrili pochybnosti, že ruské sily budú schopné rýchlo napredovať a dosiahnuť operačne významné prielomy ihneď po dobytí Vuhledaru, dodáva.

Čítajte viac Rusi dobyli pevnosť Vuhledar. Obrancovia držali mesto dva a pol roka, prežilo jednu z najväčších tankových bitiek

Ukrajinský príslušník armády 1. októbra informoval, že časť ukrajinského ozbrojeného zoskupenia uskutočnila plánované stiahnutie z Vuhledaru, aby sa vyhla obkľúčenia, a ruskí milbloggeri tvrdili, že ukrajinské sily sa začali sťahovať z mesta ku koncu 30. septembra. Podľa nich ruské sily úplne nezablokovali ukrajinské únikové cesty predtým, ako sa ukrajinské sily stiahli, ale že ruské delostrelectvo a drony spôsobili nešpecifikované straty pri sťahovaní ukrajinského personálu. Rozsah ukrajinských obetí v súčasnosti nie je známy, ale rozšírené správy o stiahnutí Ukrajiny naznačujú, že väčší ukrajinský kontingent sa pravdepodobne vyhol ruskému obkľúčenia, ktoré by prinieslo väčšie straty, uviedol ISW.

„Podľa predbežných hodnotení ISW je nepravdepodobné, že by ruské dobytie Vuhledaru zásadne zmenilo priebeh útočných operácií v západnej Doneckej oblasti, najmä preto, že Vuhledar nie je mimoriadne dôležitým logistickým uzlom, a tiež preto, že ruské jednotky kontrolovali väčšinu hlavných cesty vedúce do Vuhledaru ešte pred 1. októbrom, čo znamená, že ruské jednotky už mali možnosť do určitej miery zablokovať ukrajinskú logistiku na tomto úseku frontu,“ uvádza ISW.

Moskva považuje Doneckú oblasť, ktorá je jedným zo štyroch ukrajinských regiónov anektovaných od roku 2022, za súčasť Ruska, čo Kyjev odmieta ako nezákonné. Moskva vníma prevzatie kontroly nad Vuhledarom ako dôležitý odrazový mostík k začleneniu celého regiónu do Ruska, uviedla agentúra Reuters.

Ovládanie mesta, ktoré Rusi dlho považovali za jednu z najťažších opevnených pozícií Ukrajiny na prelomenie, považujú obe strany za dôležité, pretože je na vyvýšenom mieste a leží na križovatke východného a južného frontu bojiska, čo mu dodáva ďalší význam. pokiaľ ide o zásobovanie síl oboch strán.

Keď mali ukrajinské sily Vuhledar plne pod kontrolou, dokázali využiť mesto ako platformu na ostreľovanie ruských vojenských zásobovacích línií v tejto oblasti.

Mesto leží v blízkosti železničnej trate z Krymu, čiernomorský polostrova, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, do ukrajinského industrializovaného regiónu Donbas, ktorý zahŕňa Doneck a východný región Luhansk, z ktorých väčšinu kontroluje Moskva, pripomína Reuters.

Obsadenie Vuhledaru, ktorý Rusko vykresľuje ako jednu z posledných ukrajinských bašt v južnom Donecku, by otvorilo cestu ruským silám k postupu na iné miesta, dodáva Reuters.