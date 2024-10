Nudná remíza, ktorá nič nezmení. Vance debatu opticky zvládol, ale „zabudol“, kto vyhral voľby

Zdvorilí kandidáti

„Jedným z pozoruhodných faktorov debaty bolo, že obaja kandidáti boli zdvorilí a vyhli sa podlým útokom. Dokonca poďakovali jeden druhému za účasť v diskusii,“ reagoval pre Pravdu Steffen Schmidt, profesor politológie na Iowskej štátnej univerzite.

Už 5. novembra si budu Američania voliť nového prezidenta. Demokratka Kamala Harrisová sa v súboji o Biely dom stretne s republikánom Donaldom Trumpom. Vo väčšine prieskumov verejnej mienky vedie súčasná viceprezidentka o dva až tri percentuálne body. No vzhľadom na americký volebný systém sa dá len ťažko odhadnúť, či voľby vyhrá Harrisová alebo exprezident Trump.

Kandidáti stále bojujú aj o nerozhodnutých Američanov v štátoch, v ktorých nie sú voliči politicky vyhranení. Lebo práve tí budú mať najväčší vplyv na to, kto nakoniec získa kľúče od Oválnej pracovne. Na uvažovaní týchto voličov však s najväčšou pravdepodobnosťou nič nezmenila viac ako 90-minútová debata medzi minnesotským guvernérom Walzom a ohijským senátorom Vanceom v televízii CBS.

„Kto vyhral diskusiu? Ani jeden. Pretože priaznivci oboch viceprezidentských kandidátov si už ohlásili svojho víťaza. Možno je pár Američanov, ktorí po debate zmenili názor. Ale sú to len nejakí veľmi konkrétni nezávislí voliči, ktorí v diskusii hľadali niečo veľmi špecifické,“ uviedol Schmidt.

Podľa prieskumu CBS 42 percent divákov uviedlo, že debatu vyhral Vance, zatiaľ čo 41 percent si myslí, že víťazom sa stal Walz. Sedemnásť percent označilo výsledok diskusie za remízu.

„Američania volia prezidenta, nie viceprezidenta. Nie je pravdepodobné, že debata bude mať veľký vplyv. Dokonca aj trápne vystúpenie Dana Quayla v jeho debate s Lloydom Bentsenom v roku 1988 takmer vôbec nepohlo prieskumami,“ pripomenul pre Pravdu John Pitney, expert na americkú politiku z Claremont McKenna College v Kalifornii.

No v tomto prípade sa obaja kandidáti do veľkej miery vyhli trápnostiam. Podľa Stuarta Stevensa, hlavného stratéga prezidentskej kampane republikána Mitta Romneyho roku 2016, to Walz a Vance hrali na remízu. A aj preto to bola pomerne civilizovaná diskusia.

„Pri príprave na debatu je základnou otázkou, či chcete horúcu alebo chladnú debatu? Zdá sa, že je jasné, že obe strany sa rozhodli pre chladnú diskusiu. Prečo? Harrisová a Walz veria, že vyhrávajú, a chceli, aby ľudia nezabudli na debatu Harrisovej s Trumpom,“ napísal Stevens na sociálnej sieti Twitter (X). Demokratka sa s republikánom stretla v televíznej debate 10. septembra a podľa všetkých ukazovateľov diskusiu vyhrala, hoci exprezident tvrdí opak.

„Trump a Vance verili, že Vance nemôže rozpútať horúcu diskusiu bez toho, aby prišli o ďalších voličov. Sú viac neobľúbení ako obľúbení. Povedal by som, že republikáni trénovali s Vanceom, aby Walza knokautoval, ale rozhodli sa, že by to nefungovalo, a bolo by to príliš riskantné. Išli teda do hry o nerozhodný výsledok,“ vysvetlil Stevens.

„Keby sme mohli skontrolovať každé vyhlásenie, senátor Vance sa vyhol niektorým z najtrápnejších problémov, ktorým čelí Trumpova kampaň. Viac ráz sa mýlil alebo v skutočnosti nepovedal pravdu. Zdalo sa, že všetko zlé v USA zvaľuje na Harrisovú a nelegálnych prisťahovalcov. Ale to je obohraná pesnička a jednoducho to nie je pravda. Vance však bol veľmi sebavedomý a uhladený. Walz bol trochu neistý, pretože má menej skúseností s týmto typom debaty. Miestami bol príliš mäkký a zdvorilý. Nikdy nespomenul Vanceovu urážku osamelých a bezdetných žien, ktoré žijú s mačkami,“ zhodnotil debatu Schmidt.

Walz musel priznať, že síce v minulosti tvrdil, že roku 1989 bol v Hongkongu počas masakry na námestí Tchien-an-men v Pekingu, ale nie je to pravda. "Nie som dokonalý. Niekedy sa správam hlúpo,“ sypal si popol na hlavu demokrat.

Agentúra AP si tiež všimla, že keď sa v debate hovorilo o masových streľbách v Amerike, Walz vyhlásil, že sa s niektorými strelcami spriatelil. Chcel povedať, že sa skamarátil s ľuďmi, ktorí prežili. Demokrat zamenil slovo survivors za shooters.

Viceprezidentskí kandidáti tiež diskutovali o interrupciách, keď sa Vance bránil, že nikdy nevravel, že by ich chcel úplne zakázať. Navrhoval vraj len nejaké minimálne štandardy. Ohijský senátor nepriamo priznal, že ultrakonzervatívny postoj časti republikánov k potratom je pre Trumpovu kampaň problém a že je potrebné získať si späť dôveru ľudí.

Bol to však exprezident, ktorý na Najvyšší súd dostal konzervatívnych sudcov. Tí v roku 2022 rozhodli, že právo na interrupciu budú riešiť jednotlivé štáty. Už vo viac ako desiatich z nich sú potraty zakázané a viaceré ďalšie to zvažujú.

"Bola tu mladá žena Amber Thurmondová. Žila v Georgii, ktorá obmedzuje prístup k interrupciám. Preto musela cestovať ďaleko do Severnej Karolíny, aby sa pokúsila získať zdravotnú starostlivosť. Amber Thurmandová však na ceste zomrela. Je tu veľmi reálna šanca, že keby žila v Minnesote, bola by dnes medzi nami,“ povedal Walz.

Vypätejšie momenty

Debata bola relatívne pokojná aj preto, že moderátorky CBS obišli niekoľko kontroverzných tém. Vancea sa nepýtali na postoj k ruskej vojne na Ukrajine, hoci senátor pravidelne kritizuje Kyjev. Viceprezidentskí kandidáti sa nevenovali ani Trumpovým právnym problémom a faktu, že ho už odsúdili za falšovanie finančných záznamov. Bolo to spojené s vyplatením peňazí pre pornoherečku Stormy Daniels, aby mlčala o sexe s celebritným miliardárom.

V diskusii však bolo niekoľko vypätejších momentov. Vanceovi vypli mikrofón, keď opakoval nepravdy o legálnych haitských prisťahovalcoch v Ohiu. Trumpov tábor niekoľko týždňov šíril klamstvá, že imigranti jedia mačky a psov miestnych obyvateľov.

Vance sa dostal do defenzívy aj v momente, keď odmietol povedať, že Trump v roku 2020 prehral prezidentské voľby s demokratom Joeom Bidenom. Táto konšpirácia prispela k tomu, že 6. januára 2021 zaútočil sfanatizovaný dav stúpencov republikána na Kongres.

„Vance je prvým kandidátom na viceprezidenta v histórii, ktorý nevie, kto vyhral posledné voľby,“ reagoval na ohijského senátora liberálny komentátor Lawrence O'Donnell.