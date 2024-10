Iránskemu lídrovi poradil, aby sa skryl v bunkri, a označil ho za psychopata. Ktorý známy politik v Európe oslavuje izraelské údery?

Kým veľa politikov nielen v Holandsku, ale aj v ostatných štátoch EÚ by mu nevedelo prísť na meno, naopak, v Izraeli si ho pochvaľujú. Málokde v Európe sa nájde líder, ktorý by tak silno nadŕžal židovskému štátu, ako to robí šéf holandskej krajnej pravicovej strany. Geert Wilders využil posledné dramatické dianie na Blízkom východe, aby potvrdil, koho jednoznačne podporuje a koho má v zuboch.

Wilders, ktorého Strana pre slobodu na jar tohto roku zostavila novú holandskú vládu, ostro reagoval na príspevok iránskeho duchovného vodcu na sociálnej sieti X. Ajatolláh Alí Chameneí ho výnimočne napísal v hebrejčine, pretože svoje slová adresoval Izraelu: „Údery frontu odporu budú silnejšie a bolestivejšie proti opotrebovanému a rozpadávajúcemu sa telu sionistického režimu." Wilders sa naňho na rovnakej okamžite oboril: „Nebezpečný maniak. Psychopat." A dôrazne dodal, že stojí po boku Izraela.

Postoj Wildersa nadchol izraelského ministra zahraničných vecí: „Na podporu a solidaritu od lídrov z celého sveta sa nezabudne. Vieme, kde sú naši priatelia. Ajatolláhov režim prekročil červenú čiaru a Izrael nebude mlčať zoči-voči iránskemu brutálnemu útoku proti našim občanom," podčiarkol Jisra'el Kac na sieti X, pričom sa Wildersovi sa priamo poďakoval.

Šéf krajne pravicovej Strany pre slobodu si už druhýkrát v krátkom čase všimol vety ajatolláha na sociálnej sieti. Po nedávnej likvidácii Hasana Nasralláha, vodcu šiitskeho hnutia Hizballáh, Chameneí označil Izraelčanov za sionistických zločincov. Dodal, že židovský štát je príliš slabý na to, aby Hizballáhu výrazne uškodil. „Nuž, možno by ste lepšie urobili, keby ste sa rozhliadli po dobrom bunkri," ironicky mu odkázal Wilders. Neobišiel ani samotnú informáciu o zabití Nasralláha: „Fantastická správa," potešil sa a Izraelu adresoval svoje komplimenty.

Wilders vystupuje ako kontroverzný politik. Zvlášť sa zviditeľnil prirovnaním koránu k Hitlerovmu knižnému dielu Mein Kampf, označením proroka Mohameda za barbara a návrhom zakázať výstavbu mešít v Holandsku. Známy je tiež dôrazným odmietaním imigrantom z prevažne moslimských krajín. Vlani jeho strana vyhrala parlamentné voľby, ale na čelo vlády sa nakoniec nepostavil. Keď Strana pre slobodu po ťahaniciach v máji tohto roku konečne dosiahla dohodu s inými partajami, koaliční partneri si dali podmienku, aby sa Wilders nestal premiérom.

Keď sa Wilders vyjadruje o dianí na Blízkom východe, takmer vždy sa to nezaobíde bez rozruchu, či lepšie povedané bez škandálu. Napríklad v novembri 2023 si po jeho výrokoch predvolali v Ammáne holandského veľvyslanca, aby mu tlmočili ostrý protest. Wilders totiž povedal, že Palestínčania si nezaslúžia mať vlastný štát na území, ktoré obývajú, naopak, za správne riešenie označil ich presťahovanie do Jordánska.

Arogantne sa Wilders zachoval aj v máji tohto roku, keď pri leteckom nešťastí zomrel iránsky prezident Ebráhím Raísí (zahynul pri páde helikoptéry v hustej hmle v hornatom teréne). Predseda Európskej rady Charles Michel na sieti X v mene EÚ vyjadril sústrasť nad jeho smrťou. „Nie v mojom mene!" reagoval Wilders na túto kondolenciu. Brusel vtedy ponúkol pomoc pri lokalizácii spadnutého vrtuľníka, čo tiež neušlo pozornosti lídra holandskej krajnej pravice: „Solidarita EÚ so zlom."

V Európe by sa našlo dosť politikov, ktorí by si neradi podali ruku s Wildersom. O izraelských štátnych predstaviteľoch to neplatí. Keď prezident Isaac Herzog v marci tohto roku prišiel do Amsterdamu na otvorenie múzea holokaustu, porozprával sa aj s Wildersom. Ten si pochvaľoval stretnutie: „Povedal som mu, že som pyšný na to, že navštívi Holandsko a že Izrael má a vždy bude mať moju plnú podporu v jeho boji proti teroru."